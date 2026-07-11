Vêtu d’un costume parfaitement ajusté, Henry a immédiatement rejoint le groupe français dès son entrée dans les vestiaires pour le féliciter. S’adressant aux médias officiels de l’équipe de France, le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus a livré une analyse détaillée de la performance extraordinaire de l’équipe, soulignant notamment que leur intensité de travail sans le ballon constituait la pierre angulaire de leur succès.

S’adressant directement à Mbappé et à ses coéquipiers, il a lancé : « Franchement les gars, on ne sait plus quoi dire. » Puis, l’ancien buteur a livré son analyse tactique : « En phase offensive, c’est extraordinaire, comme toujours. Mais ce qui m’impressionne le plus, c’est la capacité de l’équipe à récupérer le ballon.

Ce que vous accomplissez sans le ballon est tout aussi impressionnant. On connaît votre talent en phase offensive, mais votre capacité à conserver le cuir dans le camp adverse, à ne jamais relâcher la pression et à étouffer l’adversaire force l’admiration. Bravo « DD », bravo à l’équipe et aux supporters.

« J’étais à la télévision, et cet enthousiasme est vraiment extraordinaire. Que cela dure longtemps. Ça fait vraiment chaud au cœur, surtout de voir une équipe comme celle-ci. Mais bon, on n’est qu’en demi-finales. C’est magnifique, ne vous méprenez pas ! Mais quand je dis « on n’est qu’en demi-finales », c’est parce qu’on veut aller jusqu’au bout. »