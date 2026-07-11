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Thierry Henry met en avant la « force la plus impressionnante » de l’équipe de France, puis, en véritable légende du football, il a surpris les Bleus en embrassant Kylian Mbappé lors d’une visite éclair dans les vestiaires
Henry a rendu visite à l’équipe de France.
L'attaquant français légendaire Thierry Henry a fait une apparition dans le vestiaire des Bleus après la victoire convaincante de son pays face au Maroc au Boston Stadium. La présence du champion du monde 1998 a été chaleureusement accueillie par des joueurs tels qu'Ousmane Dembélé, Malo Gusto et Lucas Hernández, et l'icône a également échangé une étreinte chaleureuse avec le capitaine de l'équipe, Kylian Mbappé.
Commentateur pour la télévision américaine, Henry a admis avoir été « complètement époustouflé » par le niveau de jeu des hommes de Didier Deschamps.
- Getty Images Sport
Une légende salue le travail défensif
Vêtu d’un costume parfaitement ajusté, Henry a immédiatement rejoint le groupe français dès son entrée dans les vestiaires pour le féliciter. S’adressant aux médias officiels de l’équipe de France, le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus a livré une analyse détaillée de la performance extraordinaire de l’équipe, soulignant notamment que leur intensité de travail sans le ballon constituait la pierre angulaire de leur succès.
S’adressant directement à Mbappé et à ses coéquipiers, il a lancé : « Franchement les gars, on ne sait plus quoi dire. » Puis, l’ancien buteur a livré son analyse tactique : « En phase offensive, c’est extraordinaire, comme toujours. Mais ce qui m’impressionne le plus, c’est la capacité de l’équipe à récupérer le ballon.
Ce que vous accomplissez sans le ballon est tout aussi impressionnant. On connaît votre talent en phase offensive, mais votre capacité à conserver le cuir dans le camp adverse, à ne jamais relâcher la pression et à étouffer l’adversaire force l’admiration. Bravo « DD », bravo à l’équipe et aux supporters.
« J’étais à la télévision, et cet enthousiasme est vraiment extraordinaire. Que cela dure longtemps. Ça fait vraiment chaud au cœur, surtout de voir une équipe comme celle-ci. Mais bon, on n’est qu’en demi-finales. C’est magnifique, ne vous méprenez pas ! Mais quand je dis « on n’est qu’en demi-finales », c’est parce qu’on veut aller jusqu’au bout. »
Retrouvailles avec une star olympique
Visite chargée en émotions pour Thierry Henry, qui a retrouvé le milieu de terrain Manu Koné, l’un de ses joueurs clés lors de la campagne olympique conclue par la médaille d’argent à Paris 2024. Outre un échange privilégié avec Koné et la récupération du maillot de Michael Olise, l’ancien international, accompagné de l’attaquant André-Pierre Gignac, a exhorté le groupe à ne pas relâcher ses efforts avant de ramener le prestigieux trophée dans la capitale.
Il a pris le temps de faire un compliment particulier à Koné : « Aujourd’hui, j’ai reconnu le vrai Manu. »
- AFP
Le défi des demi-finales nous attend
La France doit désormais se concentrer sur la préparation de sa demi-finale décisive contre l'Espagne, mardi. Les hommes de Deschamps surfent actuellement sur une impressionnante vague de succès, mais leur efficacité offensive et la discipline défensive en phase de transition, soulignées par Henry, seront les éléments clés de cette rencontre.
L’immense attente du public et l’ambition de disputer la finale pèseront, en motivation comme en pression, sur le capitaine Kylian Mbappé et ses coéquipiers d’ici au coup d’envoi.
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