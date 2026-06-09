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Thierry Henry, légende d’Arsenal, détaille les renforts nécessaires aux Gunners lors du mercato estival. Mais l’« Invincible » avertit d’emblée les futurs champions de Premier League 2026 : « Ce ne sera pas facile »
Le projet est achevé : Henry revient sur les heures de gloire d'Arsenal
Sous la houlette de Mikel Arteta, Arsenal a mis fin à 22 ans d’attente pour remporter un titre de champion, un exploit qui a ressoudé les supporters et validé le projet à long terme mené à l’Emirates Stadium. Revenant sur cette réussite, Henry a admis avoir senti un changement dans la mentalité du groupe dès avant le début de la saison, soulignant que l’effectif disposait enfin des atouts nécessaires pour aller au bout.
Interrogé sur ses impressions concernant l'effectif actuel, Henry a déclaré à Betway : « J'ai dit dès le début de la saison que c'était la première fois que je voyais l'équipe capable de remporter le championnat, et je n'ai pas hésité en affirmant qu'elle devait le faire. Avant, il manquait un élément, mais cette année, ils ont réussi. Pourquoi ? Le temps, des investissements judicieux, et enfin, je m'identifie à cette équipe. Il y a quelque chose dans cet effectif – un esprit combatif, des grands moments – auquel on peut s’identifier. »
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Forger une dynastie dans le nord de Londres
Si les célébrations dans le nord de Londres ont été historiques, le Français se projette déjà sur ce qu’il faudra faire pour maintenir ce niveau. Pour Henry, le mercato estival représente un moment crucial où la direction doit décider comment faire évoluer une formule gagnante sans perturber la cohésion qui a permis de remporter le trophée.
L’ancien attaquant explique que rester au sommet constitue un défi à part entière : « Il faut maintenant bâtir sur cette base. Il est crucial d’identifier les renforts nécessaires pour demeurer compétitif. Mais attention : dès que vous gagnez, tout le monde veut vous faire tomber et vous prendre votre titre. Si vous ne démarrez pas bien, les gens remettront en question les mêmes choses tout au long de la saison. »
La difficulté de trouver le bon profil
L’ancien attaquant a pris pour exemple les arrivées de Marc Guehi et d’Antoine Semenyo à Manchester City, qu’il considère comme la référence en matière de renforts hivernaux ou tactiques, capables de s’adapter immédiatement aux rigueurs de la Premier League. Il a rappelé que recruter des joueurs capables d’élever le niveau d’une équipe déjà en course pour le titre constituait un défi de taille pour Arteta et la direction des Gunners.
« S’adapter et évoluer au plus haut niveau est essentiel », rappelle Henry. « C’est une année cruciale, il faut savoir qui va arriver, qui doit partir et faire les bons choix. Nous avons vu des équipes croire qu’un simple renfort suffirait à les rendre meilleures, mais s’adapter à la Premier League prend du temps. Alors, que va faire Arsenal ? Recruter un joueur capable de s’intégrer aussitôt et d’avoir un impact instantané dans une équipe fraîchement couronnée n’est pas chose aisée. »
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Un lien particulier avec la communauté
Au-delà des tactiques et des transferts, Henry a été ému par l’intensité des émotions qui se sont manifestées lors du défilé du titre. Figure clé de l’ère des « Invincibles » du club, il mesure mieux que quiconque ce que ce retour au sommet représente pour la communauté mondiale d’Arsenal.
« Je sais juste qu’on a des millions de fans d’Arsenal un peu partout, et quand on gagne, ça les touche autrement », a-t-il analysé. « C’est un club à part, un club populaire avant tout, et ça s’est vu : les rues étaient noires de monde. »
Il a ajouté : « Soyons honnêtes, ce n’était qu’un titre, attendu depuis 22 ans. Mais quand on a vu l’amour, l’affection et la façon dont les gens ont fait la fête à Londres et partout dans le monde, on mesure l’impact d’Arsenal. C’était magnifique, nous l’attendions, et il ne faut pas sous-estimer ce que le Club représente pour sa communauté. »