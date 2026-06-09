Sous la houlette de Mikel Arteta, Arsenal a mis fin à 22 ans d’attente pour remporter un titre de champion, un exploit qui a ressoudé les supporters et validé le projet à long terme mené à l’Emirates Stadium. Revenant sur cette réussite, Henry a admis avoir senti un changement dans la mentalité du groupe dès avant le début de la saison, soulignant que l’effectif disposait enfin des atouts nécessaires pour aller au bout.

Interrogé sur ses impressions concernant l'effectif actuel, Henry a déclaré à Betway : « J'ai dit dès le début de la saison que c'était la première fois que je voyais l'équipe capable de remporter le championnat, et je n'ai pas hésité en affirmant qu'elle devait le faire. Avant, il manquait un élément, mais cette année, ils ont réussi. Pourquoi ? Le temps, des investissements judicieux, et enfin, je m'identifie à cette équipe. Il y a quelque chose dans cet effectif – un esprit combatif, des grands moments – auquel on peut s’identifier. »



