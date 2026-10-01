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Thierry Henry lance un avertissement sans détour à Bradley Barcola alors que la recrue à 123 M£ de Liverpool peine à s’adapter à Anfield
Un début poussif dans le Merseyside
Barcola a quitté Paris pour le Merseyside cet été dans le cadre d’un énorme transfert de 123 M£, qui comprenait 17 M£ de bonus potentiels. Cependant, le joueur de 24 ans n’a inscrit aucun but ni eu d’impact significatif lors de ses cinq premières apparitions en Angleterre.
Dans son ensemble, Liverpool a connu un début de campagne quelque peu décousu. Sous les ordres du nouvel entraîneur Iraola, le club de la Mersey reste invaincu lors de ses cinq premiers matches de Premier League, mais a déjà concédé trois matches nuls.
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Henry souligne le défi de l’adaptation
L’ancien attaquant d’Arsenal Henry estime que Barcola a besoin de temps pour s’adapter au football anglais. Il a souligné la transition de l’ailier, qui passe du cadre structuré de Luis Enrique au Paris Saint-Germain à un environnement bien plus intense en Premier League.
« Ce n’est pas toujours facile quand on est habitué à un certain système et à une manière de jouer, où tout le monde sait ce qu’il se passe à tout moment », a déclaré Henry à Betway. « Il vient juste d’arriver à Liverpool, il ne parle pas anglais, et c’est un style de jeu différent avec une intensité différente dans le championnat. On voit que tous ceux qui entrent dans le système de Luis Enrique brillent, [Khvicha] Kvaratskhelia, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, Barcola. »
S’appuyant sur sa propre arrivée en Angleterre, Henry a ajouté : « J’ai dû gérer ça de la même manière, puis il y a eu ce petit déclic et je me suis senti plus à l’aise. On commence à parler anglais, on peut plaisanter dans le vestiaire, on est un peu moins timide et les gens commencent à comprendre qui vous êtes.
« Ce n’est pas un endroit facile pour débuter, et il n’a pas demandé son prix de transfert, mais il le porte sur le dos. On sait tous qu’en un contre un, il est redoutable, et il a de la vitesse. La seule chose sur laquelle il doit travailler, c’est sa finition, mais c’est normal. Si vous voyez ma finition quand j’avais 19 ou 20 ans par rapport à la fin de ma carrière, c’était tellement différent. Je suis devenu beaucoup plus sûr de mon jeu. »
Henry a insisté sur le fait que le pedigree de Barcola et son imposant montant de transfert signifient que la patience sera limitée. « Avec deux victoires consécutives en Ligue des champions, le fait de jouer pour la France, le prix du transfert et la qualité qu’il a, les gens ne vont pas attendre qu’il devienne un joueur totalement accompli, donc il va devoir être performant », a averti le Français. « Il y aura un niveau d’exigence, et parfois il est encore un peu brut dans sa finition, mais il crée énormément. »
Jacquet brille aux côtés de Van Dijk
À l’inverse, le défenseur de 21 ans Jeremy Jacquet s’est épanoui aux côtés de Virgil van Dijk depuis son arrivée en provenance de Rennes. Henry a révélé qu’il suivait depuis longtemps la progression du défenseur central : « C’était toujours très élevé. Quand j’étais le sélectionneur des Espoirs [de la France], je voulais l’appeler, il n’avait que 16 ou 17 ans, mais il n’est pas venu parce qu’il devait passer ses examens. Autant il était concentré sur le football, autant il était aussi concentré sur l’obtention de ses diplômes.
« Il est très lucide dans sa tête, et sa famille sait ce qu’il doit faire et comment il peut réussir. Des gens m’ont dit qu’il avait toujours été vu comme “le gars”, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Très souvent, j’ai vu des joueurs qui étaient “le gars” à cet âge-là finalement ne pas l’être, alors que parfois, cela peut aussi tourner dans l’autre sens. »
Henry a ajouté que le fait d’évoluer aux côtés d’un partenaire d’élite avait accéléré son adaptation. « On voit qu’il comprend déjà ce qu’il doit faire, surtout dans l’aspect physique du jeu, a-t-il déclaré. Cela aide aussi quand vous jouez à côté de Virgil. Mais suis-je surpris de le voir gérer ce niveau d’attentes ? Non, pas vraiment, parce qu’il a toujours été dans cette situation dans le système de formation en France. »
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Des obligations internationales attendent sous les ordres de Zidane
Barcola comme Jacquet sont actuellement intégrés à la nouvelle équipe de France de Zinedine Zidane. Le duo de Liverpool était titulaire lors du succès 1-0 de lundi contre la Belgique.
Ils tenteront désormais d’impressionner à nouveau sur la scène internationale alors que les Bleus se préparent à affronter l’Italie vendredi, avant une revanche rapide contre la Belgique lundi prochain.
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