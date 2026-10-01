L’ancien attaquant d’Arsenal Henry estime que Barcola a besoin de temps pour s’adapter au football anglais. Il a souligné la transition de l’ailier, qui passe du cadre structuré de Luis Enrique au Paris Saint-Germain à un environnement bien plus intense en Premier League.

« Ce n’est pas toujours facile quand on est habitué à un certain système et à une manière de jouer, où tout le monde sait ce qu’il se passe à tout moment », a déclaré Henry à Betway. « Il vient juste d’arriver à Liverpool, il ne parle pas anglais, et c’est un style de jeu différent avec une intensité différente dans le championnat. On voit que tous ceux qui entrent dans le système de Luis Enrique brillent, [Khvicha] Kvaratskhelia, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, Barcola. »

S’appuyant sur sa propre arrivée en Angleterre, Henry a ajouté : « J’ai dû gérer ça de la même manière, puis il y a eu ce petit déclic et je me suis senti plus à l’aise. On commence à parler anglais, on peut plaisanter dans le vestiaire, on est un peu moins timide et les gens commencent à comprendre qui vous êtes.

« Ce n’est pas un endroit facile pour débuter, et il n’a pas demandé son prix de transfert, mais il le porte sur le dos. On sait tous qu’en un contre un, il est redoutable, et il a de la vitesse. La seule chose sur laquelle il doit travailler, c’est sa finition, mais c’est normal. Si vous voyez ma finition quand j’avais 19 ou 20 ans par rapport à la fin de ma carrière, c’était tellement différent. Je suis devenu beaucoup plus sûr de mon jeu. »

Henry a insisté sur le fait que le pedigree de Barcola et son imposant montant de transfert signifient que la patience sera limitée. « Avec deux victoires consécutives en Ligue des champions, le fait de jouer pour la France, le prix du transfert et la qualité qu’il a, les gens ne vont pas attendre qu’il devienne un joueur totalement accompli, donc il va devoir être performant », a averti le Français. « Il y aura un niveau d’exigence, et parfois il est encore un peu brut dans sa finition, mais il crée énormément. »