Thierry Henry, Kevin De Bruyne et les 25 meilleurs joueurs de Premier League du XXIe siècle à ce jour – classement

Choisir les 25 meilleurs joueurs de Premier League du XXIe siècle jusqu'à présent : voilà une tâche bien ingrate. Il n'y a pas de championnat plus populaire sur la planète, et donc aucun qui soit autant scruté. Ou qui fasse autant débat. Il serait difficile de trouver un fan de football, où que ce soit dans le monde, qui ne soutienne pas une équipe de Premier League – ou qui, au moins, ne regarde pas les matchs quotidiennement. Cela signifie que tout le monde a un avis sur les meilleures équipes et les meilleurs joueurs de la Premier League.

Il est donc inévitable que la liste suivante – qui repose sur une combinaison de titres, de talent, de longévité et d’impact – provoque une avalanche de critiques. Des grands noms modernes comme Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale et Robin van Persie n’ont même pas été retenus, bon sang !

Il est important de noter que les exploits et les performances antérieurs au 1er janvier 2000 n’ont pas été pris en compte, ce qui exclut les années de gloire de légendes de la Premier League telles que Ryan Giggs, Alan Shearer et Roy Keane, qui auraient été des choix évidents pour un onze de tous les temps – mais cette précision ne nous épargnera guère les réactions les plus virulentes. Il y a tout simplement trop de choix controversés et d'arguments convaincants en faveur de l'inclusion – ou de l'exclusion.

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