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25 Greatest Premier League Players GFXGOAL
Mark Doyle

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Thierry Henry, Kevin De Bruyne et les 25 meilleurs joueurs de Premier League du XXIe siècle à ce jour – classement

Opinion
K. De Bruyne
W. Rooney
T. Henry
Premier League
FEATURES
Liverpool
Chelsea
Manchester City
Manchester United
Arsenal
Tottenham
M. Salah
F. Lampard
S. Gerrard

GOAL se lance dans une entreprise titanesque en établissant un classement des meilleurs footballeurs ayant évolué dans l'élite anglaise depuis l'an 2000

Choisir les 25 meilleurs joueurs de Premier League du XXIe siècle jusqu'à présent : voilà une tâche bien ingrate. Il n'y a pas de championnat plus populaire sur la planète, et donc aucun qui soit autant scruté. Ou qui fasse autant débat. Il serait difficile de trouver un fan de football, où que ce soit dans le monde, qui ne soutienne pas une équipe de Premier League – ou qui, au moins, ne regarde pas les matchs quotidiennement. Cela signifie que tout le monde a un avis sur les meilleures équipes et les meilleurs joueurs de la Premier League.

Il est donc inévitable que la liste suivante – qui repose sur une combinaison de titres, de talent, de longévité et d’impact – provoque une avalanche de critiques. Des grands noms modernes comme Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale et Robin van Persie n’ont même pas été retenus, bon sang !

Il est important de noter que les exploits et les performances antérieurs au 1er janvier 2000 n’ont pas été pris en compte, ce qui exclut les années de gloire de légendes de la Premier League telles que Ryan Giggs, Alan Shearer et Roy Keane, qui auraient été des choix évidents pour un onze de tous les temps – mais cette précision ne nous épargnera guère les réactions les plus virulentes. Il y a tout simplement trop de choix controversés et d'arguments convaincants en faveur de l'inclusion – ou de l'exclusion.

Alors, qu'attendez-vous ? Plus vite vous vous lancerez dans la lecture, plus vite vous pourrez exprimer votre indignation dans la section des commentaires !

  • Yaya Toure Manchester City 2018 Premier LeagueGetty

    25Comment vas-tu, Touré ?

    Sans doute le joueur le plus influent dans l'ascension de Manchester City au sommet du football anglais, Yaya Touré a rejoint le club en provenance de Barcelone en 2010 et s'est rapidement imposé comme le pilier du milieu de terrain. L'Ivoirien avait tout pour lui : un mélange intimidant de technique et de puissance physique qui le rendait pratiquement impossible à déstabiliser.

    Touré a été nommé dans l'équipe de l'année de la PFA à l'issue des deux premiers titres de Premier League remportés par City, en 2011-2012 et 2013-2014, inscrivant pas moins de 20 buts lors de ce dernier sacre. Lorsqu'il a quitté l'Etihad en 2018, le capitaine Vincent Kompany a déclaré : « Je tiens simplement à remercier Yaya. Si quelqu'un doit être considéré comme une légende de ce club, c'est bien lui. »

    • Publicité
  • Cesc Fabregas Arsenal Getty Images

    24Cesc Fàbregas

    Cesc Fàbregas n'avait que 16 ans lorsqu'il a fait ses débuts avec Arsenal. Il est immédiatement apparu que les Gunners avaient débauché un talent vraiment exceptionnel de Barcelone, un milieu de terrain à la fois élégant et combatif qui déjouait son jeune âge par son sang-froid et la qualité de ses performances. Il n'était donc pas surprenant de voir Arsène Wenger nommer Fàbregas capitaine du club en 2008, alors que l'Espagnol n'avait encore que 21 ans.

    Bien que Fabregas ait fait ses débuts professionnels lors de la saison 2003-2004 des « Invincibles », il n'a pas reçu de médaille car il n'a jamais disputé de match de Premier League. Il a toutefois remporté deux titres après son retour en Angleterre pour rejoindre Chelsea en 2014, et a continué à émerveiller le public par sa gamme de passes prodigieuse, terminant finalement avec 111 passes décisives en Premier League, ce qui le place en troisième position au classement historique.

  • Luis Suarez LiverpoolGetty

    23Luis Suarez

    Un choix incontestablement controversé, et ce pour diverses raisons. L'Uruguayen a choqué, offensé et parfois même mordu des adversaires au cours de sa carrière de joueur. Suarez n'a par ailleurs passé que trois saisons et demie en Premier League, mais il a été sélectionné à deux reprises dans l'équipe de l'année et a même remporté le titre de Joueur de la saison en 2013-2014, après avoir inscrit un nombre record de 31 buts en seulement 33 apparitions.

    L'ancien attaquant de Liverpool était un phénomène sans précédent dans le football anglais, une force de la nature terrifiante capable de marquer tous les types de buts depuis tous les angles possibles. Il tourmentait les défenseurs par son pressing incessant et les déconcertait par son incroyable capacité à trouver des espaces là où il n'y en avait apparemment pas. « C'est une combinaison rare », a déclaré plus tard Steven Gerrard à propos de Suarez, « d'être un footballeur prodigieux prêt à utiliser ses talents pour faire des passes décisives de manière altruiste et créer des occasions de but pour un coéquipier. »

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    22Ashley Cole

    Ashley Cole a toujours été un personnage controversé. Les supporters d'Arsenal n'étaient pas les seuls à critiquer la manière dont s'était déroulé son transfert, longuement négocié, vers le Chelsea, rival londonien, en 2006. Cependant, personne ne contesterait le fait que « Cashley » était un joueur exceptionnel, et sans doute le meilleur arrière gauche du monde pendant une grande partie de sa carrière.

    Il s'est révélé être une véritable révélation après avoir intégré l'équipe d'Arsenal alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, et a été un membre clé de deux équipes championnes. Après son départ houleux, il a remporté le trophée de la Premier League pour la troisième fois à Stamford Bridge, tout en étant sélectionné pour la quatrième fois dans l'équipe de l'année de la PFA.

    « C'est sans aucun doute le meilleur arrière gauche de l'histoire de la Premier League », a récemment déclaré Arsène Wenger. « Quand on regarde ce qu'il a accompli au niveau du club, on constate une constance remarquable – et c'est toujours la marque d'un grand joueur. »

  • Petr Cech Chelsea Premier League trophyGetty

    21Petr Cech

    Petr Cech a en quelque sorte succédé à Peter Schmeichel au rang de meilleur gardien de but de la Premier League et a sans doute surpassé les exploits remarquables du Danois. En effet, en matière de clean sheets, Cech est vraiment dans une catégorie à part.

    Il a réussi 202 clean sheets au cours de ses 15 années en Premier League – soit 33 de plus que son plus proche rival – et a remporté un record ex æquo de quatre Gants d’or, avec deux clubs différents (Chelsea et Arsenal). Il est également très improbable qu’un gardien numéro 1 batte un jour son record de 24 clean sheets en une seule saison.

    Cech a peut-être évolué derrière des défenses brillantes en Angleterre, mais il convient de rappeler que le grand Gigi Buffon considère ce quadruple champion de Premier League comme le meilleur gardien de but polyvalent de sa génération.

  • Virgil van Dijk Liverpool 2024-25Getty Images

    20Virgil van Dijk

    D'ici à ce que Virgil van Dijk prenne sa retraite, il pourrait bien avoir toutes les cartes en main pour être considéré comme le meilleur défenseur de l'histoire de la Premier League, car, à 33 ans, il semble toujours être le meilleur défenseur central du football mondial.

    Tout dépendra évidemment de la décision du Néerlandais de prolonger ou non son séjour à Anfield au-delà de l'été, mais on peut d'ores et déjà affirmer que Van Dijk est une légende de Liverpool, une recrue venue de Southampton qui a contribué à transformer les Reds en la meilleure équipe du monde – et à mettre fin à leur disette de titres en Angleterre.

    Alors que l'international néerlandais s'apprête à mener Liverpool vers un nouveau titre en tant que capitaine, Vincent Kompany estime que Van Dijk, qui a été sélectionné quatre fois dans l'équipe de l'année de la PFA et nommé Joueur de l'année en 2018-2019, se classe non seulement au-dessus de lui-même, mais aussi au-dessus de joueurs tels que Rio Ferdinand et John Terry dans la liste des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League. « Il y avait un Liverpool avant Virgil et un après lui... Je lui attribuerai la première place pour cette raison », a déclaré l'icône de City.

  • Erling Haaland playing for Manchester City in the 2024-25 Premier League seasonGetty

    19Erling Haaland

    Erling Haaland est en Angleterre depuis moins de trois saisons complètes, et pourtant, l'attaquant de Manchester City est déjà présenté par certains comme le plus grand buteur que la Premier League ait jamais connu. On comprend aisément pourquoi. Les statistiques de Haaland sont sensationnelles, voire presque ridicules.

    Il affiche une moyenne d'un peu moins d'un but par match (84 en 94 au moment où nous écrivons ces lignes) et a déjà remporté deux Soulier d'or. Il a également réussi autant de triplés (huit) que Harry Kane en toute sa carrière en Premier League.

    S'il reste à City et évite toute blessure grave (il est actuellement sur la touche en raison d'un problème à la cheville), le Norvégien battra tous les records de buts de l'histoire du football anglais. « C'est une machine incroyable », déclare Pep Guardiola, qui estime que son attaquant « rivalisera avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en termes de buts ».

  • Harry Kane Tottenham 2017-18Getty Images

    18Harry Kane

    Celui que l'on qualifiait de « phénomène d'une saison » s'est révélé être l'un des joueurs les plus réguliers de l'histoire de la Premier League ! Harry Kane n'était en aucun cas considéré comme destiné à la grandeur. Il a été prêté à Leyton Orient, Millwall, Norwich City et Leicester au début de sa carrière à Tottenham, mais après avoir inscrit 21 buts en 34 matches lors de la saison 2014-2015, il n'a plus jamais regardé en arrière – et n'a jamais cessé de marquer.

    Au moment de son départ pour le Bayern Munich l'année dernière, Kane occupait la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de la Premier League, avec 208 buts. Il a également remporté trois Soulier d'or et a été sélectionné six fois au total dans l'équipe de l'année de la PFA.

    Il n'a peut-être pas remporté le trophée de la Premier League (ni aucun autre trophée d'ailleurs), mais Kane est incontestablement une légende de la Premier League, désormais largement considéré comme l'un des attaquants les plus complets au monde.

  • John Terry ChelseaGetty

    17John Terry

    John Terry divise les opinions en tant que personne, mais en tant que joueur, presque tous les amateurs de Premier League s'accordent à dire qu'il fait partie des plus grands de tous les temps. Après avoir gravi les échelons du centre de formation de Chelsea, ce défenseur central intransigeant est devenu la figure dominante d'un vestiaire regorgeant de joueurs de classe mondiale recrutés à grands frais par Roman Abramovich.

    José Mourinho a immédiatement nommé Terry capitaine dès son arrivée à Stamford Bridge en 2004, et cette décision s'est presque aussitôt avérée judicieuse, l'Anglais ayant mené les Blues à deux titres consécutifs. À la fin de sa carrière, Terry avait remporté la Premier League à cinq reprises et avait également inscrit 41 buts, soit le plus grand nombre jamais enregistré par un défenseur dans l'histoire de la compétition. Il n'est donc pas étonnant que, pour les supporters de Chelsea, il reste leur « capitaine, leader, légende ».

  • Rio Ferdinand Man UtdGetty

    16Rio Ferdinand

    Défenseur central anglais atypique, Rio Ferdinand incarnait le calme absolu en possession du ballon, un défenseur qui n’avait jamais aucun mal à relancer le jeu depuis l’arrière vers le milieu de terrain. Cependant, si ce sextuple champion de Premier League était souvent associé à un « stoppeur » comme Nemanja Vidic, l’ancien joueur de West Ham savait aussi se charger du « sale boulot », grâce à sa puissance dans les duels aériens et au sol.

    Ferdinand était également incroyablement régulier. Lors de la moitié exacte de ses 12 saisons à Old Trafford, il a été nommé dans l'équipe de l'année de la PFA. « C'était sans aucun doute le meilleur défenseur central avec lequel j'ai jamais joué », révélera plus tard Paul Scholes. « Je dirais même qu'à une certaine époque, c'était le meilleur défenseur central du monde. Jouer devant lui rendait le travail tellement facile. »

  • Rodri Manchester City 2024Getty Images

    15Rodri

    Avant l'arrivée de Rodri, la Premier League n'avait plus produit de lauréat du Ballon d'Or depuis le premier passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Cependant, la star de Manchester City et de l'Espagne a remporté ce prestigieux titre individuel en octobre dernier et, bien que le Real Madrid et Vinicius Junior aient été furieux du résultat du vote, Rodri était un vainqueur tout à fait méritant grâce à une nouvelle saison exceptionnelle tant en club qu'en sélection.

    Non seulement il a permis à City de remporter un quatrième titre consécutif historique, mais il a également remporté le Championnat d'Europe avec l'Espagne. Le Ballon d'Or était donc une récompense juste et attendue depuis longtemps pour l'un des milieux défensifs les plus classe et les plus efficaces de l'ère moderne. Il n'y a pas eu de joueur plus régulier ni plus influent dans le football mondial ces dernières années, ayant élevé son jeu complet à un tout autre niveau depuis son arrivée sous les ordres de Pep Guardiola en 2019. En effet, ce quadruple champion, qui peut également évoluer en défense, a récemment ajouté le sens du but à son jeu, ce qui fait de lui un footballeur quasi complet. « Il est capable de tout faire », comme le dit Guardiola. « Un joueur incroyable. »

  • Didier Drogba Chelsea Getty Images

    14Didier Drogba

    La Premier League a-t-elle jamais connu un avant-centre plus intimidant ? Didier Drogba possédait toutes les qualités physiques que l'on peut attendre d'un numéro 9 : taille, vitesse et puissance. L'Ivoirien était également un compétiteur redoutable et incroyablement altruiste, ce qui faisait de lui à la fois un cauchemar pour les adversaires et un partenaire de rêve.

    Carles Puyol a ouvertement admis que Drogba était l'adversaire le plus coriace qu'il ait jamais affronté, tandis que son ancien coéquipier Frank Lampard a souligné que Drogba jouait encore mieux lors des grands matchs. « C'était un Didier différent », a déclaré l'Anglais. « Il était comme un animal. »

    Drogba a remporté deux Soulier d'or tout en marquant 104 buts en Premier League lors de ses deux passages à Chelsea, a terminé en tête du classement des passeurs en 2005-2006 et a également remporté quatre titres. En bref, un attaquant qui a connu le succès parce qu'il était si souvent imparable.

  • Stoke City v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Vincent Kompany

    Vincent Kompany a rejoint Manchester City en 2008 en tant que milieu défensif. Il a quitté le club onze ans plus tard, salué comme l’un des meilleurs défenseurs centraux que la Premier League ait jamais connus. Avec son imposante stature, Kompany était, sans surprise, dominant dans les airs, mais le grand Belge était également un fantastique distributeur de balles et un organisateur hors pair de ses coéquipiers. Les blessures ont souvent été un problème, en particulier durant ses dernières années à l'Etihad, mais Kompany a presque toujours répondu présent lorsque ses coéquipiers avaient le plus besoin de lui.

    En effet, l'ancien capitaine de City a marqué deux des buts les plus importants de l'histoire du club : un puissant coup de tête contre Manchester United en 2012 et une frappe magnifique de loin contre Leicester City en 2019, qui ont en fait permis de remporter le titre. Ce membre du Hall of Fame de la Premier League était, comme l'a dit Kevin De Bruyne, « un grand joueur, une grande personnalité et un grand leader ».

  • Eden Hazard Chelsea Premier LeagueGetty

    12Eden Hazard

    Le déclin spectaculaire d'Eden Hazard au Real Madrid a été aussi surprenant que regrettable, car il avait sans doute été le meilleur joueur de la Premier League pendant la majeure partie de ses sept saisons à Chelsea.

    Grâce à son centre de gravité bas, son contrôle de balle brillant et ses talents de dribbleur exceptionnels, le Belge est rapidement devenu un héros à Stamford Bridge après son transfert de Lille en 2012 et a inévitablement été comparé au grand Gianfranco Zola – y compris par l'Italien lui-même.

    Hazard a mené Chelsea à deux titres de champion et a été nommé Joueur de la saison de Premier League en 2014-2015, tout en intégrant l'Équipe de l'année à trois autres reprises. Aurait-il pu aller encore plus loin ? Absolument, Hazard était un « entraîneur épouvantable ». Mais, comme l'a dit un jour Gary Neville, le regarder jouer, c'était comme assister à de la poésie en mouvement.

  • Sergio Aguero Manchester City 2011Getty

    11Sergio Agüero

    C'est lui l'auteur du but le plus célèbre de l'histoire de la Premier League : Agüero avait alors propulsé le ballon au fond des filets de QPR avec sa puissance et sa précision habituelles, offrant ainsi le titre 2011-2012 à Manchester City de la manière la plus spectaculaire qui soit. Ce fut le premier des cinq titres de Premier League remportés par l'attaquant argentin, qui a inscrit 184 buts au total, ce qui le place en cinquième position au classement des meilleurs buteurs de tous les temps.

    Agüero serait encore mieux classé s'il n'avait pas été régulièrement freiné par les blessures, mais cet attaquant de petite taille mais explosif, à la manière de Romario, restera à jamais dans les mémoires comme l'un des meilleurs attaquants que le football anglais ait jamais connus. « Les chiffres d'Agüero parlent d'eux-mêmes », a un jour souligné Pep Guardiola. « C'est une légende, il fait partie de l'histoire du club. » Et de la Premier League.

  • David Silva Manchester City 2019Getty

    10David Silva

    Pendant dix saisons magiques, le meneur de jeu surnommé « Merlin » a illuminé la Premier League grâce à son pied gauche, véritable baguette magique. Silva était un régal pour les yeux sur un terrain de football, une présence insaisissable, semblable à un lutin, qui se faufilait avec agilité entre les lignes, semant le chaos partout où il passait grâce à ses talents de dribbleur et à la précision de ses passes.

    Roberto Mancini n’arrivait pas vraiment à comprendre comment Manchester City avait réussi à recruter l’Espagnol, dont il soulignait qu’il avait sa place à Barcelone aux côtés d’Andrés Iniesta et de Xavi – qui adoraient tous deux leur coéquipier en sélection nationale.

    Au final, cependant, ils ont fini par ériger une statue de Silva à l'Etihad, car l'ère de succès sans précédent du club n'aurait tout simplement pas eu lieu sans un joueur qui a remporté quatre titres de Premier League, a été nommé trois fois dans l'équipe de la saison et occupe la septième place au classement historique des passeurs décisifs.

  • Cristiano Ronaldo Manchester UnitedGetty

    9Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo a peut-être terni son héritage à Manchester United lors de son deuxième passage houleux à Old Trafford, mais personne n'oubliera jamais ce que c'était que de voir le Portugais passer du statut de joueur spectaculaire à celui d'attaquant le plus complet de la planète lors de son premier passage en Angleterre. « Plusieurs joueurs ont été qualifiés de "nouveau George Best" au fil des ans, mais c'est la première fois que cela me fait plaisir », avait ironisé le Nord-Irlandais en 2003.

    Ronaldo s'est vraiment révélé le plus digne détenteur du maillot n° 7 de Manchester United. L'ailier aux pieds agiles et à la frappe fulgurante a été nommé Joueur de la saison lors de deux des trois titres consécutifs des Red Devils en Premier League avant son départ pour le Real Madrid en 2009. Il a également remporté le Soulier d'or et le Soulier d'or européen à l'issue de la saison 2007-2008, après avoir inscrit 31 buts en seulement 34 matchs.

  • Patrick Vieira Arsenal Getty Images

    8Patrick Vieira

    Patrick Vieira incarnait le milieu de terrain moderne par excellence. Grand et doté d’une grande technique, c’était un athlète élégant et cultivé qui savait aussi bien récupérer le ballon que s’en servir avec efficacité. C’est ainsi que ce redoutable Français est devenu le cœur battant des « Invincibles » d’Arsène Wenger, la force infatigable qui faisait fonctionner toute l’équipe.

    Vieira a atteint un niveau d’excellence constant que peu d’autres joueurs ont jamais égalé – comme l’illustre à merveille le fait que l’ancien capitaine d’Arsenal ait été nommé dans l’équipe de l’année de la Premier League de la PFA pendant six saisons consécutives (et cinq fois dans les années 2000).

    « C'était un joueur exceptionnel pour nous », dira plus tard Wenger à propos de Vieira, qui a également joué pour Manchester City en fin de carrière. « À Arsenal, nous serons éternellement reconnaissants à Patrick pour sa contribution. Il était unique. »

  • Frank Lampard Chelsea 2005Getty

    7Frank Lampard

    C'est drôle d'y repenser aujourd'hui, mais les supporters de Chelsea étaient plus que sceptiques lorsque le club a recruté Frank Lampard, alors à West Ham, en 2001. Il s'est toutefois rapidement imposé comme une icône à Stamford Bridge, et comme l'un des joueurs les plus redoutés et les plus admirés du football mondial. Lampard a même terminé deuxième du Ballon d'Or 2005 derrière Ronaldinho, après avoir inscrit 13 buts lors du premier titre de champion d'Angleterre remporté par Chelsea depuis 1955, tout en terminant en tête du classement des passeurs.

    Lampard a marqué 16 buts l'année suivante, permettant aux Blues de conserver leur titre, et, au total, il a atteint la barre des dix buts lors de dix saisons consécutives en Premier League – ce qui témoigne non seulement de son excellent sens du but, mais aussi de sa remarquable régularité. Avec plus de 100 buts et passes décisives à son actif, Lampard est à juste titre considéré comme l'un des milieux de terrain les plus complets que l'Angleterre ait jamais produits.

  • Liverpool's English midfielder Steven GeAFP

    6Steven Gerrard

    Adoré par les supporters de Liverpool mais honni par leurs rivaux, Steven Gerrard reste une figure très controversée de l'histoire de la Premier League. En effet, certains diront qu'il n'a même pas sa place dans cette liste, car il n'a jamais remporté le trophée, son célèbre faux pas contre Chelsea en 2014 ayant joué un rôle déterminant dans la perte du titre par les Reds de Brendan Rodgers.

    Cependant, Gerrard figurait à juste titre parmi les premiers intronisés au Hall of Fame de la Premier League, car il a été sélectionné à huit reprises dans l'équipe de la saison de la PFA, un record qui n'a toujours pas été battu. Le « Roy of the Rovers » de Liverpool était un milieu de terrain aux multiples talents qui s'est montré à la hauteur à maintes reprises, souvent alors qu'il était entouré de coéquipiers nettement moins talentueux. En effet, même le grand Paul Scholes a admis qu'il n'aurait pas été capable de porter un club de la même manière que son compatriote l'a fait pendant tant d'années à Anfield.

  • Salah LiverpoolGetty Images

    5Mohamed Salah

    Le « roi égyptien » de Liverpool n'était pas considéré comme un joueur particulièrement prolifique lorsqu'il est arrivé à Anfield en provenance de la Roma en 2017, mais il a immédiatement battu le record de buts marqués en une seule saison de Premier League en inscrivant 32 buts en seulement 36 matchs. Trois autres Soulier d'or ont suivi et il a sans doute été le visage de la période la plus glorieuse des Reds au XXIe siècle.

    Ayant été le moteur du titre remporté par Liverpool en 2024-2025, il ne fait plus aucun doute que Salah est bel et bien le meilleur ailier que la Premier League ait jamais connu. Comme l’a dit un jour Klopp : « Quand il sera commentateur dans un studio dans quelques années, tout le monde saura à quel point il était bon. Pour nous, c’est clair, cependant. C’est un grand de tous les temps. »

  • Manchester City FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Kevin De Bruyne

    Manchester City n'est pas vraiment l'équipe la plus populaire de la Premier League, mais on aurait bien du mal à trouver quelqu'un qui n'apprécie pas de voir Kevin De Bruyne en action. Ce Belge de grande classe est un régal pour les yeux lorsqu'il est en pleine forme et au sommet de son art : c'est un footballeur d'une élégance remarquable, capable de réaliser des passes que les autres ne voient même pas venir – ce qui explique en partie pourquoi il a remporté à trois reprises le titre de « Meilleur meneur de jeu de l'année » de la Premier League.

    Il en aurait remporté encore plus s'il n'avait pas été régulièrement freiné par les blessures, mais le palmarès de De Bruyne est aussi impressionnant que son mélange imparable d'intensité et d'innovation. Il compte six titres de Premier League à son actif et a été nommé cinq fois dans l'Équipe de l'année. De Bruyne est, tout simplement, l'un des meilleurs footballeurs à avoir jamais honoré le football anglais et « le parrain des milieux offensifs », comme l'a un jour dit Joe Cole. Il manquera cruellement lorsqu'il quittera l'Etihad à la fin de la saison 2024-2025 – et pas seulement aux supporters de City.

  • Wayne Rooney Man UtdGetty

    3Wayne Rooney

    Lorsque Wayne Rooney, alors âgé de 16 ans, a mis fin à la série de 30 matchs sans défaite d'Arsenal grâce à un but magnifique pour Everton à Goodison Park le 19 octobre 2002, Arsène Wenger a qualifié cet attaquant déjà très complet de « plus grand talent anglais » qu'il ait vu depuis qu'il était à la tête des Gunners. Sir Alex Ferguson était tout aussi conquis et a recruté ce footballeur de rue originaire de Liverpool pour Manchester United à peine deux ans plus tard, pour 25 millions de livres sterling – une véritable aubaine. Rooney a remporté 16 trophées à Old Trafford, dont cinq titres de champion d'Angleterre, et est devenu le meilleur buteur de tous les temps de United (208 buts).

    Quand on parle de Rooney, on a toujours le sentiment tenace qu’il aurait pu accomplir encore plus s’il avait mieux pris soin de lui, mais on parle tout de même d’un attaquant polyvalent vraiment exceptionnel qui occupe la deuxième place au classement des buteurs et la quatrième place au classement des passeurs de tous les temps en Premier League.

  • Manchester City v Manchester United - FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    2Paul Scholes

    Paul Scholes a remporté 11 titres de Premier League (dont huit à partir de 2000) ; il s'agit donc de l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football anglais. Mais ce qui est sans doute encore plus impressionnant que son palmarès, c'est l'estime que lui portent ses pairs. Thierry Henry a qualifié Scholes de meilleur joueur de la Premier League, Zinedine Zidane a déclaré qu'il était son adversaire le plus coriace, tandis que Xavi l'a qualifié de « modèle ».

    Scholes était capable de voir et d'effectuer toutes les passes possibles, tout en disposant d'une frappe fulgurante qui lui a permis de marquer 107 buts en Premier League, dont une grande partie étaient spectaculaires. Bien sûr, les talents de Scholes n’ont jamais été pleinement exploités au niveau international par l’Angleterre, mais Sir Alex Ferguson savait exactement comment tirer le meilleur parti du « Prince roux », qu’il a même convaincu de sortir de sa retraite pour remporter un titre supplémentaire en 2013. « C’était un joueur absolument parfait », s’est enthousiasmé l’Écossais.

  • FBL-ARSENAL-KEOWN-TESTIMONIALAFP

    1Thierry Henry

    Si établir le reste de ce classement a pu s'avérer extrêmement difficile, il n'y a jamais eu le moindre doute quant à l'identité du numéro 1. Henry n'est pas seulement le plus grand joueur de Premier League du siècle ; c'est le meilleur footballeur que ce championnat ait jamais connu.

    Finisseur redoutable doté d’une vitesse fulgurante aussi efficace qu’élégante, le meilleur buteur de tous les temps d’Arsenal pouvait à lui seul mettre une équipe en pièces. « C’était embarrassant pour les défenseurs : il marquait quand il le voulait », a déclaré l’ancien entraîneur des Gunners, Arsène Wenger, qui a transformé son compatriote d’ailier en attaquant.

    Henry était au sommet de son art lors de la saison historique 2003-2004, au cours de laquelle il a marqué 30 buts pour « The Invincibles », et l'attaquant français reste le seul joueur à avoir jamais enregistré 20 buts et 20 passes décisives au cours d'une même saison – la preuve parfaite de son excellence dans tous les domaines.