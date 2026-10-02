Henry a salué les débuts parfaits de Zidane après que le sélectionneur a pris le maximum de points lors de ses deux premiers matches à la tête de la France. Prendre les rênes des Bleus était une ambition de longue date qu’il a patiemment attendue après avoir quitté le banc du Santiago Bernabeu : « Je me suis dit que la seule chose que je voulais faire après le Real Madrid, c’était ça. »

Le technicien de 54 ans a eu un impact immédiat avec une victoire 1-0 en déplacement contre la Turquie le vendredi 25 septembre, devenant le premier sélectionneur de la France à gagner pour ses débuts depuis Aime Jacquet en 1994, avant de s’imposer sur le même score en Belgique trois jours plus tard.