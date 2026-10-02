Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-FRA-PRESSERAFP
Adhe Makayasa
Traduit par

Thierry Henry juge Zinedine Zidane « au même niveau que Dieu » alors que l’icône française connaît des débuts sans faute comme entraîneur

T. Henry
Z. Zidane
France
France vs Italie
Italie
UEFA Nations League A

Thierry Henry a dressé un bilan élogieux de l’impact initial de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur de la France, allant jusqu’à comparer le milieu de terrain légendaire à une divinité. Après avoir attendu patiemment son opportunité de diriger les Bleus, l’ancien entraîneur du Real Madrid a parfaitement lancé son mandat sur le banc, avec un bilan parfait.

  • L’icône française réalise son rêve de banc de touche

    Henry a salué les débuts parfaits de Zidane après que le sélectionneur a pris le maximum de points lors de ses deux premiers matches à la tête de la France. Prendre les rênes des Bleus était une ambition de longue date qu’il a patiemment attendue après avoir quitté le banc du Santiago Bernabeu : « Je me suis dit que la seule chose que je voulais faire après le Real Madrid, c’était ça. »

    Le technicien de 54 ans a eu un impact immédiat avec une victoire 1-0 en déplacement contre la Turquie le vendredi 25 septembre, devenant le premier sélectionneur de la France à gagner pour ses débuts depuis Aime Jacquet en 1994, avant de s’imposer sur le même score en Belgique trois jours plus tard.

  • imago-sport-35094506.jpgPanoramic by PsnewZ

    La comparaison avec une divinité définit la stature d’un entraîneur

    Observant l’aura immédiate et l’influence de son ancien coéquipier, vainqueur de la Coupe du monde 1998, Henry a souligné le statut extraordinaire du nouvel entraîneur au sein du football. S’exprimant dans l’émission « Rothen s'enflamme » de RMC, l’ancien attaquant d’Arsenal a déclaré : « L’arrivée de Zizou est extraordinaire. C’est avoir quelqu’un qui, en matière de football, est à égalité avec Dieu. Je dis ça sans vouloir offenser les croyants, mais pour nous, dans le football, il est à égalité avec Dieu. »

  • Un ancien coéquipier appelle à une constance impitoyable

    Henry a également constaté de première main à quel point la présence de la légende dans le vestiaire a inspiré la nouvelle génération de talents français : « L’avoir avec l’équipe de France et voir ce qu’il peut apporter à cette génération... On a déjà vu les gars parler de lui et s’exprimer à son sujet. On a vu leurs yeux s’illuminer... C’est parfaitement normal parce qu’après tout, c’est Zizou ! »

    Cependant, en repensant aux attentes incessantes du public qui pesaient autrefois sur Didier Deschamps, Henry a souligné que des succès durables restent essentiels : « Mais il faut quand même des résultats ; il en a déjà obtenus, et il devra les maintenir. Donc, comme je l’ai dit pour Deschamps, bonne chance ! »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1084014965.jpgZUMA Press Wire

    Le Stade de France accueille des chocs au sommet

    La France s’apprête à vivre un classique européen en recevant l’Italie au Stade de France vendredi soir. Les matches s’enchaînent à un rythme effréné pour le leader du groupe, qui accueillera ensuite la Belgique à Saint-Denis lundi prochain, lors de la quatrième journée. Deux rencontres consécutives à domicile offrent à Zidane une occasion idéale de prolonger sa série de victoires et de conforter son autorité au sommet de la Ligue des nations.

UEFA Nations League A
France crest
France
FRA
Italie crest
Italie
ITA