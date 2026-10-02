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Thierry Henry juge Zinedine Zidane « au même niveau que Dieu » alors que l’icône française connaît des débuts sans faute comme entraîneur
L’icône française réalise son rêve de banc de touche
Henry a salué les débuts parfaits de Zidane après que le sélectionneur a pris le maximum de points lors de ses deux premiers matches à la tête de la France. Prendre les rênes des Bleus était une ambition de longue date qu’il a patiemment attendue après avoir quitté le banc du Santiago Bernabeu : « Je me suis dit que la seule chose que je voulais faire après le Real Madrid, c’était ça. »
Le technicien de 54 ans a eu un impact immédiat avec une victoire 1-0 en déplacement contre la Turquie le vendredi 25 septembre, devenant le premier sélectionneur de la France à gagner pour ses débuts depuis Aime Jacquet en 1994, avant de s’imposer sur le même score en Belgique trois jours plus tard.
- Panoramic by PsnewZ
La comparaison avec une divinité définit la stature d’un entraîneur
Observant l’aura immédiate et l’influence de son ancien coéquipier, vainqueur de la Coupe du monde 1998, Henry a souligné le statut extraordinaire du nouvel entraîneur au sein du football. S’exprimant dans l’émission « Rothen s'enflamme » de RMC, l’ancien attaquant d’Arsenal a déclaré : « L’arrivée de Zizou est extraordinaire. C’est avoir quelqu’un qui, en matière de football, est à égalité avec Dieu. Je dis ça sans vouloir offenser les croyants, mais pour nous, dans le football, il est à égalité avec Dieu. »
Un ancien coéquipier appelle à une constance impitoyable
Henry a également constaté de première main à quel point la présence de la légende dans le vestiaire a inspiré la nouvelle génération de talents français : « L’avoir avec l’équipe de France et voir ce qu’il peut apporter à cette génération... On a déjà vu les gars parler de lui et s’exprimer à son sujet. On a vu leurs yeux s’illuminer... C’est parfaitement normal parce qu’après tout, c’est Zizou ! »
Cependant, en repensant aux attentes incessantes du public qui pesaient autrefois sur Didier Deschamps, Henry a souligné que des succès durables restent essentiels : « Mais il faut quand même des résultats ; il en a déjà obtenus, et il devra les maintenir. Donc, comme je l’ai dit pour Deschamps, bonne chance ! »
- ZUMA Press Wire
Le Stade de France accueille des chocs au sommet
La France s’apprête à vivre un classique européen en recevant l’Italie au Stade de France vendredi soir. Les matches s’enchaînent à un rythme effréné pour le leader du groupe, qui accueillera ensuite la Belgique à Saint-Denis lundi prochain, lors de la quatrième journée. Deux rencontres consécutives à domicile offrent à Zidane une occasion idéale de prolonger sa série de victoires et de conforter son autorité au sommet de la Ligue des nations.
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