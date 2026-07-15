Thierry Henry explique pourquoi la France ne cesse de s'incliner face à l'Espagne, l'attaquant légendaire reconnaissant que la « Roja » est « de loin supérieure » à Kylian Mbappé et ses coéquipiers

Mardi, Henry a assisté à la victoire 2-0 de l’Espagne sur la France en demi-finale de la Coupe du monde. En tant que consultant pour Fox Sports, il s’est dit impressionné par la prestation des champions d’Europe.

Il a déclaré : « Les Espagnols ont dominé la possession et ont montré pourquoi ils sont champions d'Europe. Ils étaient de loin supérieurs. C'est la meilleure équipe qui a gagné. Si on n'est pas dans le coup dès le début, ça devient difficile. L'Espagne est l'adversaire le plus redoutable face auquel on peut se retrouver menés 1-0. C'est difficile à encaisser. La France doit analyser ce qui s'est passé et en sortir plus forte pour revenir avec l'objectif de battre son nouvel ennemi juré. »