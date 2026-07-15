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Thierry Henry explique pourquoi la France ne cesse de s'incliner face à l'Espagne, l'attaquant légendaire reconnaissant que la « Roja » est « de loin supérieure » à Kylian Mbappé et ses coéquipiers
La supériorité de l’Espagne fait mal à la France
Mardi, Henry a assisté à la victoire 2-0 de l’Espagne sur la France en demi-finale de la Coupe du monde. En tant que consultant pour Fox Sports, il s’est dit impressionné par la prestation des champions d’Europe.
Il a déclaré : « Les Espagnols ont dominé la possession et ont montré pourquoi ils sont champions d'Europe. Ils étaient de loin supérieurs. C'est la meilleure équipe qui a gagné. Si on n'est pas dans le coup dès le début, ça devient difficile. L'Espagne est l'adversaire le plus redoutable face auquel on peut se retrouver menés 1-0. C'est difficile à encaisser. La France doit analyser ce qui s'est passé et en sortir plus forte pour revenir avec l'objectif de battre son nouvel ennemi juré. »
Une philosophie du football cohérente
Henry a souligné la suprématie constante du football espagnol dans différentes catégories ces dernières années. Il a fait remarquer que ce succès n’était pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une identité tactique claire qui reste inchangée à tous les niveaux.
Henry a expliqué : « Le football féminin, les tournois juniors, les Jeux Olympiques… J’ai perdu une finale contre eux [en tant qu’entraîneur des moins de 23 ans aux Jeux Olympiques de 2024]. À chaque fois, ils sont là. Ils ont une identité, une philosophie : ils jouent tous de la même manière, quel que soit le niveau. L’entraîneur connaît parfaitement le système, ça se voit. C’est une équipe qui compte des stars dans ses rangs. Quand l’Espagne a le ballon, elle ne vous le rend pas, c’est à vous d’aller le récupérer. Je tiens à saluer ce système et ce qu’ils ont mis en place. »
Faire confiance au système de jeu en place
Henry a souligné que le deuxième but de l’Espagne était le fruit d’une longue séquence de possession, illustrant ainsi l’ADN footballistique profondément ancré de cette équipe. Il a insisté sur le fait que chaque joueur sait exactement quoi faire, quelle que soit son expérience.
Henry a ajouté : « Je l’ai vécu en tant que joueur face à eux, en tant qu’entraîneur face à eux, mais aussi quand je jouais à Barcelone. Il faut comprendre que le ballon circule, que chacun doit rester à sa place, faire confiance à ses coéquipiers et laisser la balle vivre. Ils s’étirent à chaque fois pour attirer l’équipe adverse. Contre la France, on fait circuler le ballon comme si elle n’était pas là. Que ce soit Baena ou Nico Williams sur le terrain, ils savent exactement ce qu’ils ont à faire depuis l’âge de neuf ans. Que ce soit leur première ou leur troisième sélection, ils le savent parce qu’ils évoluent dans le même système. »
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Deschamps quitte ses fonctions alors que l'Espagne attend de connaître son adversaire en finale
L’ère post-Deschamps débute pour les Bleus après les 14 années couronnées par le titre mondial 2018. De son côté, la Roja aborde la finale avec un moral au zénith et entend confirmer son statut de puissance mondiale en affrontant le vainqueur du choc entre l’Angleterre et l’Argentine.
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