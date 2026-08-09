Après avoir travaillé aux côtés de ces figures emblématiques, Stack, qui s’est confié en exclusivité à GOAL alors que de superbes cotes de paris football sont proposées pour la saison 2026-2027 de Premier League, a déclaré lorsqu’on lui a demandé de composer un onze mêlant deux générations : « J’ai déjà fait cet exercice, en fait, juste avec mes deux garçons, parce qu’ils remettaient en question les Invincibles. Ils pensent qu’on était absolument nuls parce qu’ils ne nous ont jamais vus en vrai. Ils n’arrivent pas vraiment à se représenter qui étaient Thierry Henry et Dennis Bergkamp, ni ce que c’était d’avoir ce duo en attaque.

« Écoutez, le jeu a complètement changé. Une chose n’a pas changé, c’est la victoire, et Arsenal, avec cette équipe-là, avait cette mentalité de ne pas perdre. Donc, dans l’ensemble, je pense en fait qu’il y a un énorme argument pour dire que le football a régressé.

« Quand Arsenal, avec les Invincibles, affrontait par exemple Chelsea et Manchester United, et sans doute Liverpool aussi. Je ne peux pas tous vous les citer, il y en aurait trop, mais quand on parle de ce qu’il y avait en Premier League à cette époque, avec la qualité de vos Lampard, Terry, Ferdinand, Drogba, Vidic, la liste est sans fin. Et je pense vraiment que c’était bien plus difficile de le faire à l’époque que ça ne l’est aujourd’hui, à mon avis.

« Je n’aimerais pas faire du joueur contre joueur, mais je pense que ce serait du 50-50, vraiment. Je pense qu’il y a certains joueurs de cette équipe des Invincibles qu’on ne peut tout simplement pas sortir : vos Thierry, vos Dennis, vos Vieira, Sol Campbell, par exemple, Ashley Cole. Ça en fait cinq tout de suite, puis vous commencez à y ajouter Robert Pires. Je pense que vous auriez Pires à gauche à la place de ce qu’on a en ce moment. Je pense qu’il y a matière à débat avec Gilberto Silva et des joueurs comme lui. Il a gagné une Coupe du monde, par exemple.

« Si seulement on pouvait fusionner les deux. Je pense qu’on aurait une sacrée équipe, je peux vous le dire. Mais ce nouveau groupe de joueurs d’Arsenal est dirigé différemment. Le jeu a changé, mais ils trouvent des moyens de gagner des matches. Ils trouvent maintenant des moyens de remporter des trophées, ce qui est évidemment un énorme point positif. »