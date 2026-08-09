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Thierry Henry, Declan Rice, Dennis Bergkamp et Bukayo Saka : quels membres de l’équipe d’Arsenal sacrée championne de Premier League en 2026 auraient leur place dans l’équipe des Invincibles ?
Combien de points les « Invincibles » invaincus d'Arsenal ont-ils pris ?
Au sommet de son art au début des années 2000, Arsenal s’est assuré une domination nationale d’une manière historique. Pas une seule défaite n’a été concédée en 38 matches de Premier League, avec 26 victoires et 12 nuls qui ont permis au club du nord de Londres de terminer avec 90 points.
Personne, avant ou depuis, n’a réussi à reproduire cet exploit dans l’élite anglaise. Une place de choix dans les livres des records sera difficile à effacer, même des entraîneurs comme Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Jurgen Klopp et Pep Guardiola ayant échoué dans ce domaine.
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Henry, Bergkamp et Vieira étaient des figures talismaniques d'Arsenal
Arsenal a retrouvé la première place la saison dernière, après trois deuxièmes places consécutives, et Mikel Arteta cherche à bâtir une dynastie à l’Emirates Stadium capable de rivaliser avec celle établie auparavant à Highbury.
Il dispose d’un immense réservoir de talent, avec notamment les vainqueurs de la Coupe du monde David Raya et Mikel Merino, les superstars anglaises Declan Rice et Bukayo Saka, ainsi que les imposants défenseurs centraux William Saliba et Gabriel Magalhaes.
L’un d’entre eux intégrerait-il un XI combiné si les « Invincibles » de Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieria, Ashley Cole, Sol Campball et Robert Pires entraient en ligne de compte ?
Rice et Saka auraient-ils leur place dans l’équipe des « Invincibles » d’Arsenal, riche en stars ?
Après avoir travaillé aux côtés de ces figures emblématiques, Stack, qui s’est confié en exclusivité à GOAL alors que de superbes cotes de paris football sont proposées pour la saison 2026-2027 de Premier League, a déclaré lorsqu’on lui a demandé de composer un onze mêlant deux générations : « J’ai déjà fait cet exercice, en fait, juste avec mes deux garçons, parce qu’ils remettaient en question les Invincibles. Ils pensent qu’on était absolument nuls parce qu’ils ne nous ont jamais vus en vrai. Ils n’arrivent pas vraiment à se représenter qui étaient Thierry Henry et Dennis Bergkamp, ni ce que c’était d’avoir ce duo en attaque.
« Écoutez, le jeu a complètement changé. Une chose n’a pas changé, c’est la victoire, et Arsenal, avec cette équipe-là, avait cette mentalité de ne pas perdre. Donc, dans l’ensemble, je pense en fait qu’il y a un énorme argument pour dire que le football a régressé.
« Quand Arsenal, avec les Invincibles, affrontait par exemple Chelsea et Manchester United, et sans doute Liverpool aussi. Je ne peux pas tous vous les citer, il y en aurait trop, mais quand on parle de ce qu’il y avait en Premier League à cette époque, avec la qualité de vos Lampard, Terry, Ferdinand, Drogba, Vidic, la liste est sans fin. Et je pense vraiment que c’était bien plus difficile de le faire à l’époque que ça ne l’est aujourd’hui, à mon avis.
« Je n’aimerais pas faire du joueur contre joueur, mais je pense que ce serait du 50-50, vraiment. Je pense qu’il y a certains joueurs de cette équipe des Invincibles qu’on ne peut tout simplement pas sortir : vos Thierry, vos Dennis, vos Vieira, Sol Campbell, par exemple, Ashley Cole. Ça en fait cinq tout de suite, puis vous commencez à y ajouter Robert Pires. Je pense que vous auriez Pires à gauche à la place de ce qu’on a en ce moment. Je pense qu’il y a matière à débat avec Gilberto Silva et des joueurs comme lui. Il a gagné une Coupe du monde, par exemple.
« Si seulement on pouvait fusionner les deux. Je pense qu’on aurait une sacrée équipe, je peux vous le dire. Mais ce nouveau groupe de joueurs d’Arsenal est dirigé différemment. Le jeu a changé, mais ils trouvent des moyens de gagner des matches. Ils trouvent maintenant des moyens de remporter des trophées, ce qui est évidemment un énorme point positif. »
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Arsenal 2026-27 : défense du titre en Premier League et quête de la Ligue des champions
David Raya, Jurrien Timber, Saliba ou Gabriel, Rice et Saka figurent parmi ceux qui postulent à une place dans l’équipe des « Invincibles ». Le défi qui les attend désormais est de remporter plusieurs titres, tout en écrivant leur propre histoire au palmarès.
Après avoir subi une nouvelle défaite en finale en 2026, Arsenal attend toujours un premier sacre en Ligue des champions. Tout sera fait pour corriger cela lors de la prochaine campagne, qui doit débuter le 21 août, après avoir affronté Manchester City dans le Community Shield, avec la réception du promu Coventry.
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