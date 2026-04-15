Thierry Henry compare Lamine Yamal à Cristiano Ronaldo après la prestation « intrépide » du jeune prodige du FC Barcelone en Ligue des champions face à l'Atlético Madrid

En tant que consultant pour CBS, Henry a été frappé par la capacité de l’adolescent à joindre le geste à la parole, concrétisant ses déclarations ambitieuses d’avant-match par une performance d’élite sur le terrain. La légende d’Arsenal et du FC Barcelone a souligné qu’une telle combinaison de verbe et de maîtrise technique est une qualité rare, habituellement réservée aux plus grandes icônes du football.

Évoquant l’impact du numéro 10 et son approche mentale unique, Henry a déclaré : « C’est exactement ce que faisait le jeune Cristiano Ronaldo : il savait parler avec audace lors des interviews et le prouver sur le terrain. Yamal a déclaré qu’il porterait Barcelone à lui seul, et à peine deux minutes après le coup d’envoi, il avait déjà marqué. Mais ce qui m’impressionne encore plus, c’est son intrépidité. À un âge si tendre, il évolue avec une confiance, une créativité et une maturité hors norme. Il ne se cache pas, il réclame le ballon et il fait la différence quand ça compte. C’est la marque d’un joueur exceptionnel. »