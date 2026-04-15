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Thierry Henry compare Lamine Yamal à Cristiano Ronaldo après la prestation « intrépide » du jeune prodige du FC Barcelone en Ligue des champions face à l'Atlético Madrid
Un adolescent mène une impressionnante remontée
Mené de deux buts à l’orée du match retour de son quart de finale, Barcelone a d’abord repris espoir grâce à un but précoce de Yamal, dès la 4^e minute. Ferran Torres a ensuite égalisé sur l’ensemble des deux rencontres, mais l’équipe de Hansi Flick a finalement cédé sous les coups d’Ademola Lookman et l’expulsion d’Eric Garcia en fin de rencontre. Cette défaite a donc éliminé le club catalan sur un score cumulé de 3-2, malgré l’abattage incessant de Yamal, qui a failli offrir l’un des renversements les plus mémorables de l’histoire de la compétition.
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Henry salue l’audace à la Ronaldo
En tant que consultant pour CBS, Henry a été frappé par la capacité de l’adolescent à joindre le geste à la parole, concrétisant ses déclarations ambitieuses d’avant-match par une performance d’élite sur le terrain. La légende d’Arsenal et du FC Barcelone a souligné qu’une telle combinaison de verbe et de maîtrise technique est une qualité rare, habituellement réservée aux plus grandes icônes du football.
Évoquant l’impact du numéro 10 et son approche mentale unique, Henry a déclaré : « C’est exactement ce que faisait le jeune Cristiano Ronaldo : il savait parler avec audace lors des interviews et le prouver sur le terrain. Yamal a déclaré qu’il porterait Barcelone à lui seul, et à peine deux minutes après le coup d’envoi, il avait déjà marqué. Mais ce qui m’impressionne encore plus, c’est son intrépidité. À un âge si tendre, il évolue avec une confiance, une créativité et une maturité hors norme. Il ne se cache pas, il réclame le ballon et il fait la différence quand ça compte. C’est la marque d’un joueur exceptionnel. »
Saison record pour le jeune prodige
Le but de Yamal à Madrid a porté à 40 son nombre de participations directes à un but cette saison, un record personnel qui illustre son statut de pilier de la jeune équipe du FC Barcelone. Malgré une 15e rencontre consécutive en Ligue des champions sans clean sheet, l’attaquant vedette poursuit sa progression fulgurante sur la scène européenne.
Comparant la trajectoire de Yamal à celle d’autres grands joueurs, Henry a ajouté : « S’il continue ainsi, en travaillant dur et en restant concentré, il a tout pour devenir l’un des meilleurs au monde. Lionel Messi avait un talent incroyable, mais cette confiance audacieuse dont fait preuve Yamal est unique et passionnante à voir. »
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Le dossier du titre de propriété est désormais la priorité.
Hors course pour les trophées européens, Barcelone se concentre désormais pleinement sur un deuxième titre consécutif en Liga. Solide leader avec neuf points d’avance à sept journées de la fin, le groupe de Flick retrouvera la pelouse du Spotify Camp Nou mercredi prochain pour défier le Celta Vigo. Yamal devrait une nouvelle fois mener l’attaque alors que les Blaugrana se rapprochent du sacre.