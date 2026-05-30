Grâce à cette réalisation de grande classe, l’attaquant de la DFB devient le premier Allemand de l’ère moderne de la Ligue des champions à avoir marqué dans deux finales. En 2021, il avait déjà offert le titre au Chelsea FC en inscrivant l’unique but de la rencontre face à Manchester City à Porto.
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Thierry Henry aurait donc un don de voyance. Kai Havertz inscrit son nom dans la légende de la Ligue des champions aux dépens du PSG
Franz « Bulle » Roth et Gerd Müller avaient déjà réalisé cet exploit avec le FC Bayern lors de la conquête de la Coupe des clubs champions européens, une épreuve alors disputée exclusivement en matches à élimination directe.
De plus, Havertz n’est que le troisième joueur à avoir marqué en finale de la Ligue des champions sous les couleurs de deux clubs différents, après Cristiano Ronaldo (avec Manchester United puis le Real Madrid) et Mario Mandzukic (avec le Bayern Munich puis la Juventus).« Enfant, je n’aurais jamais imaginé marquer en finale et remporter le match. J’en serai toujours fier. J’essaie simplement de garder ce sentiment en moi et j’espère que cela se reproduira », avait confié Havertz au Guardian avant la finale.
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Thierry Henry parle de Kai Havertz : « Il a ce don de marquer des buts décisifs. »
Lors du duel contre le PSG, tenant du titre, Havertz a ouvert le score dès la 6^e minute samedi soir. Après une passe de Piero Hincapie, l’Allemand a pris de vitesse le flanc gauche, a résisté au retour de Willian Pacho dans la surface et a expédié le ballon sous la barre transversale depuis un angle fermé. Le gardien parisien Matvey Safonov n’a pu que constater les dégâts. Pour Arsenal, outsider face au Paris Saint-Germain fraîchement vainqueur du Bayern, c’était l’entame de match parfaite.
Peu avant la rencontre, la légende d’Arsenal Thierry Henry avait salué le talent du buteur, déclarant dans Bild : « Il a ce don de marquer des buts importants. » L’ancien capitaine des Gunners avait ajouté : « Il met constamment la pression, il comprend très bien le jeu grâce à son intelligence footballistique. Il utilise son cerveau. Cela lui permet d’être aligné à différents postes. Espérons qu’il restera épargné par les blessures. »
Havertz vient d’une saison perturbée par les blessures, mais il a retrouvé son niveau au moment clé, marquant plusieurs buts décisifs qui ont permis à Arsenal de remporter la Premier League et d’atteindre la finale de la Ligue des champions.
Au total, il a marqué huit buts et délivré cinq passes décisives en 25 matchs officiels pour le club londonien.
Kai Havertz est fermement installé comme attaquant dans les plans de l’équipe nationale allemande.
En équipe d’Allemagne, le succès de Havertz a été accueilli avec satisfaction. Sa présence en finale de la Ligue des champions l’empêche de prendre part au stage de préparation à Herzogenaurach en vue de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il manquera aussi l’avant-dernier match amical, dimanche soir contre la Finlande.
Néanmoins, le sélectionneur Julian Nagelsmann a déjà annoncé qu’il comptait aligner Havertz comme avant-centre dans son schéma 4-2-3-1.
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