Franz « Bulle » Roth et Gerd Müller avaient déjà réalisé cet exploit avec le FC Bayern lors de la conquête de la Coupe des clubs champions européens, une épreuve alors disputée exclusivement en matches à élimination directe.

De plus, Havertz n’est que le troisième joueur à avoir marqué en finale de la Ligue des champions sous les couleurs de deux clubs différents, après Cristiano Ronaldo (avec Manchester United puis le Real Madrid) et Mario Mandzukic (avec le Bayern Munich puis la Juventus).

« Enfant, je n’aurais jamais imaginé marquer en finale et remporter le match. J’en serai toujours fier. J’essaie simplement de garder ce sentiment en moi et j’espère que cela se reproduira », avait confié Havertz au Guardian avant la finale.