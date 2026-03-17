Thierry Henry affirme que Bruno Fernandes a « anéanti » un coéquipier de Manchester United lors de la victoire contre Aston Villa et invente un nouveau surnom pour le milieu de terrain portugais

Les deux passes décisives de Fernandes contre Aston Villa ont porté son total à 16 pour la saison, un nouveau record du club pour une seule campagne de Premier League. Il vise désormais le record absolu de 20 passes décisives en une saison, un exploit détenu actuellement par Henry et Kevin De Bruyne.

Henry n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'international portugais et lui a donné un nouveau surnom, déclarant : « Si tu arrives à contrôler la vitesse de ton cerveau, tu seras plus rapide que n'importe qui sur le terrain, et c'est ce que ce gars-là possède en abondance.

Je l’ai déjà dit, il ne joue pas au football, il pense au football. Il l’a encore très bien fait ce week-end. En deuxième mi-temps, il était comme l’élève à l’école qui est meilleur que tout le monde : il récupérait le ballon et le passait vers l’avant dès qu’il le pouvait. Je l’ai surnommé Braino Fernandes, car ce gars-là réfléchit sur le terrain et j’adore ça. »