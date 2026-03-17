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Thierry Henry affirme que Bruno Fernandes a « anéanti » un coéquipier de Manchester United lors de la victoire contre Aston Villa et invente un nouveau surnom pour le milieu de terrain portugais
Un nouveau surnom pour le capitaine
Henry a donné un nouveau surnom au capitaine de Manchester United après sa prestation magistrale contre Aston Villa. Invité de l'émission « Monday Night Football » sur Sky Sports, cette légende de la Premier League a surnommé le meneur de jeu « Braino Fernandes », expliquant que son impact sur le terrain tenait davantage à sa vivacité d'esprit qu'à ses seules qualités physiques.
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Des éloges pour le joueur emblématique de Manchester United
Les deux passes décisives de Fernandes contre Aston Villa ont porté son total à 16 pour la saison, un nouveau record du club pour une seule campagne de Premier League. Il vise désormais le record absolu de 20 passes décisives en une saison, un exploit détenu actuellement par Henry et Kevin De Bruyne.
Henry n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'international portugais et lui a donné un nouveau surnom, déclarant : « Si tu arrives à contrôler la vitesse de ton cerveau, tu seras plus rapide que n'importe qui sur le terrain, et c'est ce que ce gars-là possède en abondance.
Je l’ai déjà dit, il ne joue pas au football, il pense au football. Il l’a encore très bien fait ce week-end. En deuxième mi-temps, il était comme l’élève à l’école qui est meilleur que tout le monde : il récupérait le ballon et le passait vers l’avant dès qu’il le pouvait. Je l’ai surnommé Braino Fernandes, car ce gars-là réfléchit sur le terrain et j’adore ça. »
L'affaire Amad
On a également vu Fernandes réprimander vertement le jeune ailier Amad Diallo en fin de match. Henry a souligné que cet incident témoignait d’un véritable leadership, notant que Fernandes continuait d’exiger le maximum de ses coéquipiers alors même que la victoire était déjà assurée.
« Il voulait le ballon [à Amad Diallo], il voulait le ballon », a ajouté Henry. « Il récupère le ballon par la suite, mais il est déjà pris au dépourvu à ce moment-là. Il voulait le ballon d’Amad Diallo, pas de Manuel Ugarte, et je tenais à le montrer car le score était de 3-1 à quelques minutes de la fin.
Il a harcelé Amad Diallo pendant au moins sept secondes ! C’est tout lui, il se disputera avec son père ou avec n’importe qui, mais il trouve toujours un moyen. Même quand il gagne, il est comme ça, il exige l’excellence de lui-même et de ses coéquipiers. Pour moi, c’est ça, un vrai leader. Regardez-le, il continue de s’en prendre à Amad ! Ça ne lui a pas plu. »
- AFP
La course au trio de tête de la Premier League
Grâce à cette victoire contre Aston Villa, Manchester United conserve sa troisième place au classement avec 54 points en 30 matches, soit trois points d'avance sur les Villans, quatrièmes. Les Red Devils comptent désormais sept points de retard sur leurs rivaux de la ville, Manchester City, qui occupent la deuxième place à huit journées de la fin. Vendredi prochain, United se rendra à Bournemouth pour son dernier match avant la trêve internationale.
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