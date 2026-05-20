Getty Images
Traduit par
Thierry Henry adresse ses « remerciements particuliers » à l’équipe d’Arsenal entraînée par Mikel Arteta pour avoir mis fin à 22 ans d’attente sans titre en Premier League
Une nouvelle génération de champions
L’attente est enfin terminée pour Arsenal. Grâce au match nul de Manchester City à Bournemouth mardi soir, l’équipe d’Arteta a été mathématiquement couronnée championne de Premier League, déclenchant des célébrations populaires dans tout le nord de Londres. Pour la première fois depuis la légendaire saison des « Invincibles » 2003-2004, le trophée revient à Arsenal. Thierry Henry, meilleur buteur de l’histoire du club et symbole de l’ère Wenger, a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux, soulignant que cette victoire permettait à ses enfants de vivre en direct le premier sacre du club.
L'hommage émouvant d'Henry
Dans un message publié sur Instagram auprès de ses cinq millions d’abonnés, Thierry Henry a tenu à saluer les joueurs qui se sont battus avec acharnement pour ramener Arsenal au sommet du football anglais. Évoquant le passage de l’emblématique Highbury à l’Emirates Stadium, il a souligné le long chemin parcouru par les fidèles Gunners pour retrouver les sommets. Son hommage a profondément touché une fanbase qui a enduré plus de deux décennies de déceptions et de projets de reconstruction avant que Mikel Arteta ne trouve enfin la formule gagnante.
« Des tribunes d’Highbury à l’Emirates, la Nation Arsenal, on peut enfin faire la fête », a-t-il posté. « Un grand merci à cette génération : enfin, mes enfants nous ont vus remporter le championnat ❤️🤍 #goonerforlife. »
Wenger se joint aux célébrations
Il n’y avait pas que les anciens joueurs qui célébraient ; l’architecte des précédents succès d’Arsenal s’est également exprimé. Arsène Wenger, l’homme qui a mené Arsenal à la gloire en 1998, 2002 et 2004, est apparu dans une vidéo commémorative émouvante diffusée par le club. L’influence de Wenger pèse toujours lourdement sur l’Emirates, et son soutien au projet d’Arteta s’apparente à un passage de flambeau.
« Vous l’avez fait », a-t-il déclaré dans son message à l’équipe actuelle. « Les champions continuent quand les autres s’arrêtent. C’est votre heure. Maintenant, allez-y et profitez de chaque instant. »
- Getty Images Sport
La finale de la Ligue des champions se profile
Libérés d’un fardeau de 22 ans, les Gunners aborderont la Puskas Arena avec l’élan des champions d’Angleterre fraîchement couronnés. Arsenal défiera le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions à Budapest le 30 mai, avec l’opportunité de réaliser un doublé historique. Le trophée de la Premier League leur sera officiellement remis après leur dernière sortie de la saison face à Crystal Palace à Selhurst Park ce dimanche.