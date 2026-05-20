Dans un message publié sur Instagram auprès de ses cinq millions d’abonnés, Thierry Henry a tenu à saluer les joueurs qui se sont battus avec acharnement pour ramener Arsenal au sommet du football anglais. Évoquant le passage de l’emblématique Highbury à l’Emirates Stadium, il a souligné le long chemin parcouru par les fidèles Gunners pour retrouver les sommets. Son hommage a profondément touché une fanbase qui a enduré plus de deux décennies de déceptions et de projets de reconstruction avant que Mikel Arteta ne trouve enfin la formule gagnante.

« Des tribunes d’Highbury à l’Emirates, la Nation Arsenal, on peut enfin faire la fête », a-t-il posté. « Un grand merci à cette génération : enfin, mes enfants nous ont vus remporter le championnat ❤️🤍 #goonerforlife. »



