Thierno Barry envoie un message : « Cette saison doit être la mienne » après son premier triplé avec Everton lors de la démonstration 4-0 en Carabao Cup

L'attaquant français, arrivé de Villarreal à l'été 2025, est déterminé à s'imposer comme un point d'appui prolifique après avoir inscrit huit buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière. S'exprimant auprès de Sky Sports au sujet de ses objectifs personnels, Barry a déclaré : « Je me dis que cette saison doit être la mienne. J'ai beaucoup essayé cet été pour ça, donc je suis très heureux d'inscrire mon premier triplé avec Everton. Je travaille beaucoup pour ça, je suis très heureux, mes coéquipiers m'ont aussi beaucoup aidé. »