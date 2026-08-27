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Thierno Barry envoie un message : « Cette saison doit être la mienne » après son premier triplé avec Everton lors de la démonstration 4-0 en Carabao Cup
Everton, dominateur, démantèle Preston
Everton s’est qualifié sans trembler pour le troisième tour de la Carabao Cup grâce à une prestation éclatante à Deepdale. Barry a ouvert le score après 25 minutes, a inscrit un deuxième but avant l’heure de jeu, puis a signé le premier triplé de sa carrière à 20 minutes du terme. La recrue estivale Brennan Johnson a ensuite parachevé le large succès 4-0 seulement deux minutes plus tard, en inscrivant son premier but pour le club.
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Barry vise une saison de la révélation
L'attaquant français, arrivé de Villarreal à l'été 2025, est déterminé à s'imposer comme un point d'appui prolifique après avoir inscrit huit buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière. S'exprimant auprès de Sky Sports au sujet de ses objectifs personnels, Barry a déclaré : « Je me dis que cette saison doit être la mienne. J'ai beaucoup essayé cet été pour ça, donc je suis très heureux d'inscrire mon premier triplé avec Everton. Je travaille beaucoup pour ça, je suis très heureux, mes coéquipiers m'ont aussi beaucoup aidé. »
Moyes lance un défi au jeune attaquant
Ce triplé a fait de Barry le premier joueur d'Everton à inscrire un triplé depuis Dominic Calvert-Lewin, auteur du même exploit contre West Ham en septembre 2020. Évaluant la progression de l'attaquant, Moyes a ajouté : « Je lui ai dit qu'il devait faire bien mieux qu'avant, c'est tout. Nous voulons des buteurs, nous voulons que les avant-centres marquent des buts, et lui en a déjà inscrit quelques-uns.
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Le choc de coupe face à Wolverhampton attend.
Everton se prépare désormais à accueillir Wolverhampton Wanderers, pensionnaire de Championship, à Goodison Park, au troisième tour de la Carabao Cup. La grande forme de Barry, qui a également marqué lors de la victoire du week-end contre Crystal Palace, arrive à point nommé pour Moyes avant un calendrier national chargé. Conserver cette efficacité dans le dernier tiers sera vital alors qu’Everton cherche à remonter au classement avant la trêve internationale.
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