Thibaut Courtois révèle avoir envoyé un message privé à Antonin Kinsky après la prestation catastrophique du gardien de Tottenham en Ligue des champions
Courtois tend la main à Kinsky
Courtois, qui a brillé sous les couleurs de l'Atlético avant de revenir à Chelsea puis au Real Madrid, a compatit à la situation difficile du jeune joueur. « Je lui ai envoyé un message sur Instagram parce que c'est dur », a révélé le joueur du Real Madrid après la victoire écrasante 3-0 de son équipe contre Manchester City. « Au final, cela ne m'est pas arrivé autant qu'à lui, mais après le match contre l'Ajax ici à domicile, j'ai moi aussi été assez critiqué. C'est mentalement difficile de continuer, il faut le soutien de son équipe, se sentir à nouveau bien à l'entraînement et bien jouer. »
Problèmes de terrain au Metropolitano
L'international belge a suggéré que des facteurs externes auraient pu contribuer aux erreurs très médiatisées qui ont conduit les Spurs à être menés 3-0 après 15 minutes lors de la défaite finale 5-2. Courtois a pointé du doigt l'état de la surface de jeu à Madrid comme cause potentielle des glissades erratiques qui ont tourmenté la défense des Spurs tout au long de la première mi-temps.
« En fin de compte, je pense que le terrain pose plus de problèmes, non seulement à Tottenham ou à l'Atlético, mais aussi à de nombreuses équipes qui y ont joué », a ajouté Courtois. Il a également remis en question la décision d'Igor Tudor de remplacer Kinsky si tôt, suggérant que cela avait privé le joueur d'une chance de se racheter. « Peut-être aurait-il continué et réalisé de superbes arrêts, mais bon, c'est eux qui ont pris cette décision et c'est comme ça. »
Le syndicat des gardiens de but se mobilise
Courtois n'est pas le seul gardien de but d'élite à soutenir publiquement Kinsky. L'ancien joueur de Manchester United, David de Gea, s'est également exprimé sur les réseaux sociaux pour lui témoigner sa solidarité, conscient du sentiment d'isolement que l'on peut ressentir après de telles erreurs. En effet, de nombreux vétérans du football ont ouvertement désapprouvé la manière dont Kinsky a été traité sur la touche par son propre entraîneur après son remplacement.
Sur son compte officiel X, De Gea a pris la défense de Kinsky en déclarant : « Personne qui n'a jamais été gardien de but ne peut comprendre à quel point il est difficile de jouer à ce poste. Garde la tête haute et tu reviendras. »
Kinsky cherche à quitter le club cet été alors que les Spurs sont en pleine crise
Avec le retour très probable du gardien titulaire Guglielmo Vicario pour le match de ce week-end contre Liverpool, les perspectives immédiates de Kinsky à Tottenham semblent sombres. Alors que le club se trouve juste au-dessus de la zone de relégation après six défaites consécutives, le Telegraph indique que les Spurs vont finalement accéder au souhait du joueur de 22 ans d'être prêté cet été. Réagissant à la défaite 5-2 sur les réseaux sociaux, le jeune gardien a simplement écrit : « Merci pour vos messages. Du rêve au cauchemar, puis à nouveau au rêve. À bientôt. »
