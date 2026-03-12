Thibaut Courtois révèle avoir envoyé un message privé à Antonin Kinsky après la prestation catastrophique du gardien de Tottenham en Ligue des champions

L'international belge a suggéré que des facteurs externes auraient pu contribuer aux erreurs très médiatisées qui ont conduit les Spurs à être menés 3-0 après 15 minutes lors de la défaite finale 5-2. Courtois a pointé du doigt l'état de la surface de jeu à Madrid comme cause potentielle des glissades erratiques qui ont tourmenté la défense des Spurs tout au long de la première mi-temps.

« En fin de compte, je pense que le terrain pose plus de problèmes, non seulement à Tottenham ou à l'Atlético, mais aussi à de nombreuses équipes qui y ont joué », a ajouté Courtois. Il a également remis en question la décision d'Igor Tudor de remplacer Kinsky si tôt, suggérant que cela avait privé le joueur d'une chance de se racheter. « Peut-être aurait-il continué et réalisé de superbes arrêts, mais bon, c'est eux qui ont pris cette décision et c'est comme ça. »

