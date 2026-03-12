AFP
Traduit par
Thibaut Courtois répond à la suggestion selon laquelle les joueurs du Real Madrid seraient à l'origine du limogeage de Xabi Alonso
- Getty Images
Courtois dément les rumeurs concernant Alonso
Après la victoire écrasante 3-0 du Real Madrid contre Manchester City en Ligue des champions, Courtois a tenu à rétablir la vérité concernant l'ambiance qui régnait sous l'ancien régime. « Personne n'a essayé de faire virer Xabi », a déclaré le gardien belge aux journalistes, insistant sur le fait que l'équipe était restée professionnelle tout au long du mandat d'Alonso, malgré la baisse des résultats qui lui a finalement coûté son poste.
- Getty Images Sport
Répondre aux signalements d'agitation tactique
Selon certaines informations, des joueurs de haut niveau, dont Vinicius Junior et Federico Valverde, trouvaient fastidieuse ladépendance d'Alonso à l'analyse vidéo et aux exercices tactiques spécifiques. Cependant, Courtois s'est appuyé sur son expérience sous les ordres d'Antonio Conte à Chelsea pour illustrer que les athlètes professionnels sont habitués à de telles charges de travail, quelles que soient leurs préférences personnelles.
« Nous avons travaillé dur. Les gens disaient que nous n'aimions pas les tactiques ou les vidéos... Écoutez, j'avais un entraîneur comme Antonio Conte qui nous faisait travailler une heure par jour, et cela n'avait pas d'importance, car nous sommes des professionnels, le travail passe avant tout », a expliqué Courtois. « Si je dois regarder une vidéo d'une demi-heure, je le ferai. C'est comme ça qu'on se prépare pour les matchs. Cet été, j'ai discuté avec des joueurs de la NFL qui passent toute la journée, de 9 h à 18 h ou 20 h, à regarder des vidéos, et ça ne pose aucun problème. »
La vie sous Alvaro Arbeloa
Depuis le départ d'Alonso, l'entraîneur remplaçant Alvaro Arbeloa a pris les rênes, mais la transition ne s'est pas faite sans heurts. Malgré une impressionnante victoire en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City, le Real Madrid a connu des difficultés en championnat, subissant une élimination surprise en Coupe du Roi contre Albacete et perdant du terrain face au FC Barcelone dans la course au titre de la Liga après des défaites contre Osasuna et Getafe.
- AFP
Une baisse naturelle de forme
Le gardien de but a conclu en réaffirmant que l'engagement de l'équipe ne devait pas être remis en question par les médias ou les supporters. « Les gens ont douté de notre professionnalisme. Les premiers mois avec Xabi se sont bien passés, puis nous avons soudainement connu une baisse de régime. Cela arrive dans le football », a fait remarquer Courtois, alors que l'équipe cherche à tirer parti de l'élan donné par le triplé de Valverde contre City avant d'affronter Elche en Liga samedi.
Publicité