Thibaut Courtois répond à la suggestion selon laquelle les joueurs du Real Madrid seraient à l'origine du limogeage de Xabi Alonso

Selon certaines informations, des joueurs de haut niveau, dont Vinicius Junior et Federico Valverde, trouvaient fastidieuse ladépendance d'Alonso à l'analyse vidéo et aux exercices tactiques spécifiques. Cependant, Courtois s'est appuyé sur son expérience sous les ordres d'Antonio Conte à Chelsea pour illustrer que les athlètes professionnels sont habitués à de telles charges de travail, quelles que soient leurs préférences personnelles.

« Nous avons travaillé dur. Les gens disaient que nous n'aimions pas les tactiques ou les vidéos... Écoutez, j'avais un entraîneur comme Antonio Conte qui nous faisait travailler une heure par jour, et cela n'avait pas d'importance, car nous sommes des professionnels, le travail passe avant tout », a expliqué Courtois. « Si je dois regarder une vidéo d'une demi-heure, je le ferai. C'est comme ça qu'on se prépare pour les matchs. Cet été, j'ai discuté avec des joueurs de la NFL qui passent toute la journée, de 9 h à 18 h ou 20 h, à regarder des vidéos, et ça ne pose aucun problème. »