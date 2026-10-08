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Thiago Silva et Felipe Melo pris dans un scandale de mafia des entraîneurs alors que l’ancien adjoint de Diego Maradona est accusé d’avoir vendu de fausses licences
Un système illicite contourne la formation officielle
Une enquête du média brésilien UOL a mis au jour le fonctionnement interne d’un réseau illicite proposant des diplômes d’entraîneur accélérés en seulement dix jours. L’enquête cite les vétérans expérimentés Silva et Melo parmi plusieurs figures de premier plan qui auraient obtenu leurs certifications par le biais de cette opération. Les clients potentiels auraient été facturés 100 000 reais brésiliens, soit environ 20 000 $, pour recevoir leurs diplômes sans suivre la formation obligatoire.
- Gribaudi/ImagePhoto
Un enregistrement divulgué révèle une allégation de procédure accélérée
Des enregistrements audio obtenus par UOL montrent Mancuso détaillant une supposée voie rapide négociée pour des footballeurs de premier plan : « J’ai conclu un accord avec le président de notre association afin que toutes ces stars qui ont joué au football aient un moyen de contourner cette formation en ligne. C’est réglé. Ce sont des gars qui ont joué au football toute leur vie ; ont-ils vraiment besoin de suivre une formation en ligne de trois ans ? »
Cependant, l’ancien joueur de Boca Juniors a fermement rejeté les accusations selon lesquelles il vendrait directement des documents : « Beaucoup de Brésiliens m’appellent. Pourquoi ? Parce que je suis bien connu au Brésil, vous savez ? Et ils me demandent comment ça se passe, comment l’obtenir. Je leur transmets le contact de la fédération pour qu’ils appellent directement. Je ne suis pas dans la fédération, je ne fais pas partie de la fédération. J’aide seulement s’ils me demandent quelles démarches entreprendre, rien de plus. »
L’instance dirigeante nie toute affiliation officielle
L'Association argentine des entraîneurs de football (ATFA) s'est rapidement démarquée de la controverse en cours, son secrétaire général Salvador Pasini opposant un démenti ferme : « [L'ATFA] ne reconnaît aucun accord que M. Mancuso a conclu ou prétend avoir conclu au nom de l'organisation.
« Il ne fait pas partie du conseil d'administration, n'occupe aucun poste d'autorité au sein de l'ATFA, n'entretient aucune relation contractuelle avec l'institution et n'est pas autorisé à agir en son nom ni à la représenter. Par conséquent, toute offre, perception de paiement ou remise de documentation qu'il a pu effectuer en invoquant l'ATFA est entièrement étrangère à cette organisation. »
La légitimité des accréditations a été encore davantage fragilisée par l'image d'un diplôme daté de décembre 2023, qui portait la signature de l'ancien directeur de l'ATFA Victor Cocco, un responsable qui a quitté son poste en 2020.
- Fotoarena
Les conséquences réglementaires menacent les carrières à venir
Les vétérans rattrapés par l’enquête sont désormais confrontés à la perspective de voir leurs licences retirées, en plus d’enquêtes éthiques formelles menées par les instances régionales. Comme la plupart des personnes impliquées approchent de la retraite, les doutes entourant leur accréditation pourraient créer d’importants obstacles administratifs au moment de se reconvertir sur le banc. Les autorités au Brésil et en Argentine devraient élargir leurs enquêtes transfrontalières afin de démanteler le réseau plus large de faux documents.
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