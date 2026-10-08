Des enregistrements audio obtenus par UOL montrent Mancuso détaillant une supposée voie rapide négociée pour des footballeurs de premier plan : « J’ai conclu un accord avec le président de notre association afin que toutes ces stars qui ont joué au football aient un moyen de contourner cette formation en ligne. C’est réglé. Ce sont des gars qui ont joué au football toute leur vie ; ont-ils vraiment besoin de suivre une formation en ligne de trois ans ? »

Cependant, l’ancien joueur de Boca Juniors a fermement rejeté les accusations selon lesquelles il vendrait directement des documents : « Beaucoup de Brésiliens m’appellent. Pourquoi ? Parce que je suis bien connu au Brésil, vous savez ? Et ils me demandent comment ça se passe, comment l’obtenir. Je leur transmets le contact de la fédération pour qu’ils appellent directement. Je ne suis pas dans la fédération, je ne fais pas partie de la fédération. J’aide seulement s’ils me demandent quelles démarches entreprendre, rien de plus. »