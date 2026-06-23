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Thiago Silva est de retour ! L’ancien défenseur de Chelsea et du PSG effectue un retour surprise dans son ancien club après avoir quitté Porto
Le Fluminense rapatrie l’une de ses icônes
Le Fluminense a officiellement confirmé le retour de Silva : le défenseur central chevronné a signé un contrat qui court jusqu’en décembre 2026. Ce transfert met fin à plusieurs semaines d’incertitude quant à son avenir, suite à son départ de Porto. À 41 ans, il entamera ainsi son quatrième passage au sein du club, en comptant ses années passées dans le centre de formation du Fluminense.
Il rejoindra le centre d’entraînement Carlos Castilho la semaine prochaine, alors que le groupe prépare intensément la seconde partie de saison. Fluminense a repoussé la concurrence de plusieurs clubs européens grâce au lien privilégié qui unit le défenseur au club de son enfance, lui permettant ainsi de retrouver Rio de Janeiro.
Le Fluminense célèbre le retour du « Monstre »
Le Fluminense a officialisé le retour de Thiago Silva, saluant le come-back d’un de ses plus grands joueurs. Le club présente ce retour comme la suite logique d’une histoire restée en suspens.
« Ce qui ressemblait à un adieu n’était en réalité qu’un au revoir », peut-on lire dans le communiqué officiel du club. « Car certaines histoires ne s’achèvent jamais vraiment. Thiago Silva est de retour au Fluminense. Le “Monstre” a accepté de revenir et a signé un contrat avec le club jusqu’en décembre 2026. »
Au cours de ses différents passages au club, le défenseur a disputé 212 matchs, inscrit 19 buts et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents de sa génération chez le Tricolor.
Un champion confirmé fait son retour, fort d’une expérience considérable.
Silva fait son retour au Fluminense avec un palmarès parmi les plus prestigieux du football moderne. En Europe, il a brillé avec Milan, le Paris Saint-Germain et Chelsea, remportant sept titres de Ligue 1 ainsi que la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs avec les Blues.
Internationalement, il totalise 113 sélections avec le Brésil et a porté le brassard de capitaine lors de trois des quatre Coupes du monde disputées. De retour à Fluminense, il a guidé le club jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde des clubs 2025, avant un bref passage à Porto, consolidant ainsi son statut de légende du club.
- (C)Getty Images
Préparez-vous pour la deuxième partie de la saison
Silva devrait s'intégrer rapidement au groupe dès sa reprise de l'entraînement. Actuellement troisième de la Série A du championnat brésilien, Fluminense compte dix points de retard sur le leader, Palmeiras, après 18 journées. Après la trêve liée à la Coupe du monde, le club affrontera Bragantino au stade Maracanã le 18 juillet.