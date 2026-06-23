Le Fluminense a officiellement confirmé le retour de Silva : le défenseur central chevronné a signé un contrat qui court jusqu’en décembre 2026. Ce transfert met fin à plusieurs semaines d’incertitude quant à son avenir, suite à son départ de Porto. À 41 ans, il entamera ainsi son quatrième passage au sein du club, en comptant ses années passées dans le centre de formation du Fluminense.

Il rejoindra le centre d’entraînement Carlos Castilho la semaine prochaine, alors que le groupe prépare intensément la seconde partie de saison. Fluminense a repoussé la concurrence de plusieurs clubs européens grâce au lien privilégié qui unit le défenseur au club de son enfance, lui permettant ainsi de retrouver Rio de Janeiro.











