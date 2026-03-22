Thiago Pitarch : Pourquoi ce joyau du centre de formation du Real Madrid pourrait bien être le futur milieu défensif du club

Mais il n'en fut rien. Xabi Alonso, qui n'hésitait pas à intégrer des jeunes à l'entraînement, a repéré Pitarch pour la première fois durant l'été 2025. Les semaines qui ont suivi la Coupe du monde des clubs ont été particulières pour les Blancos, qui avaient, il faut le reconnaître, peu de temps pour s'adapter au système bien plus complexe mis en place par l'entraîneur principal, qui allait bientôt être limogé.

Pourtant, Pitarch a eu du temps de jeu pendant la pré-saison et figurait régulièrement dans les groupes pour les matchs d’ouverture de la saison – même s’il avait, il faut l’admettre, peu de chances d’entrer sur le terrain. Mais tout au long de cette période, il jouait un football de haut niveau. L’Espagne l’a appelé en sélection pour la Coupe du monde U-20, et il a été titulaire régulier lors de leur parcours jusqu’aux quarts de finale, où ils se sont inclinés de justesse face à la Colombie.

Curieusement, sa grande chance s'est présentée lors d'un match serré en Ligue des champions. Madrid menait face à Benfica lors de son match de barrage des huitièmes de finale, et Arbeloa a fait entrer le jeune de 18 ans pour aider à gérer la fin de la rencontre. Il a à peine touché le ballon pendant 10 minutes de travail acharné, mais il a tenu son rang, et Madrid s'est imposé 1-0 pour se qualifier.

« Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti hier soir. J'ai réalisé mon plus grand rêve. Ce gamin qui s'endormait chaque soir en rêvant de jouer pour la meilleure équipe du monde », a-t-il écrit sur Instagram après le match. « Faire mes débuts avec le Real Madrid, et ce soit en Ligue des champions, et voir mes parents émus et enthousiastes dans les tribunes, c'est incroyable. Et que cela se passe dans un stade chargé de la grande histoire du club, c'est quelque chose de très spécial. »

Une semaine plus tard, il a enchaîné avec 10 minutes de jeu, au cours desquelles il a réussi toutes ses passes sauf une et s’est beaucoup dépensé pour sceller la victoire 2-1 à domicile au Bernabéu.