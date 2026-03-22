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Thiago Pitarch : Pourquoi ce joyau du centre de formation du Real Madrid pourrait bien être le futur milieu défensif du club

Lorsqu'Alvaro Arbeloa a pris les rênes du Real Madrid après le limogeage de Xabi Alonso, il a clairement indiqué que les jeunes auraient un rôle à jouer sous son mandat. Certes, il dispose d'un vaste choix de talents de classe mondiale et coûteux, mais Arbeloa, qui avait déjà entraîné au sein du centre de formation, a misé sur la pléthore d'adolescents capables de faire la différence en équipe première.

Et jusqu'à présent, il a tenu parole. Arbeloa a multiplié les débuts à tout va et n'a pas hésité à faire appel à des jeunes issus du centre de formation, non seulement pour renforcer l'effectif, mais aussi pour leur confier des rôles de premier plan. C'est le cas du jeune Thiago Pitarch. Le joueur de 18 ans a profité d'une vague de blessures au milieu de terrain des Blancos, mais il a tout de même su s'imposer au cœur du jeu. Il a écarté plusieurs grands talents de l'équipe et, la semaine dernière, il est devenu le plus jeune joueur madrilène à avoir été titularisé à deux reprises en phase à élimination directe de la Ligue des champions.

Mais qui est Pitarch ? Et a-t-il une chance de s'imposer en équipe première ? GOAL se penche sur ce milieu de terrain qui pourrait bien se frayer un chemin jusqu'au sommet du football...

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    C'est là que tout a commencé

    Pitarch est né à Fuenlabrada, dans la banlieue de Madrid, d'un père marocain et d'une mère espagnole. Le football a toujours fait partie de son quotidien, et Pitarch s'y montrait déjà très doué dès son plus jeune âge.

    Techniquement, il venait du mauvais quartier. Il y a de nombreux clubs de haut niveau tout autour de Madrid, et Pitarch a fait ses débuts dans le pire d'entre eux aux yeux des supporters des Blancos : il a commencé sa carrière junior à l'Atlético de Madrid. 

    Mais il a quitté le club rival peu après son 11e anniversaire et a fait le tour de plusieurs clubs pendant un certain temps. Il a passé quatre ans à Getafe, puis un an à Leganés. Finalement, en 2023, il a intégré le centre de formation de Madrid, alors qu’il était un jeune de 16 ans prometteur qui s’était frayé un chemin à travers la capitale.

    Sa génération, cependant, manquait étonnamment de talent. Madrid n'autorise généralement pas les jeunes à intégrer l'équipe première, mais Pitarch était le meilleur d'un groupe plutôt hétéroclite. Pendant un certain temps, il a semblé qu'il ne serait qu'un autre jeune du centre de formation destiné à être prêté, qui finirait peut-être dans un club de milieu de tableau de la Liga.  

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  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    Le grand tournant

    Mais il n'en fut rien. Xabi Alonso, qui n'hésitait pas à intégrer des jeunes à l'entraînement, a repéré Pitarch pour la première fois durant l'été 2025. Les semaines qui ont suivi la Coupe du monde des clubs ont été particulières pour les Blancos, qui avaient, il faut le reconnaître, peu de temps pour s'adapter au système bien plus complexe mis en place par l'entraîneur principal, qui allait bientôt être limogé. 

    Pourtant, Pitarch a eu du temps de jeu pendant la pré-saison et figurait régulièrement dans les groupes pour les matchs d’ouverture de la saison – même s’il avait, il faut l’admettre, peu de chances d’entrer sur le terrain. Mais tout au long de cette période, il jouait un football de haut niveau. L’Espagne l’a appelé en sélection pour la Coupe du monde U-20, et il a été titulaire régulier lors de leur parcours jusqu’aux quarts de finale, où ils se sont inclinés de justesse face à la Colombie. 

    Curieusement, sa grande chance s'est présentée lors d'un match serré en Ligue des champions. Madrid menait face à Benfica lors de son match de barrage des huitièmes de finale, et Arbeloa a fait entrer le jeune de 18 ans pour aider à gérer la fin de la rencontre. Il a à peine touché le ballon pendant 10 minutes de travail acharné, mais il a tenu son rang, et Madrid s'est imposé 1-0 pour se qualifier.

    « Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti hier soir. J'ai réalisé mon plus grand rêve. Ce gamin qui s'endormait chaque soir en rêvant de jouer pour la meilleure équipe du monde », a-t-il écrit sur Instagram après le match. « Faire mes débuts avec le Real Madrid, et ce soit en Ligue des champions, et voir mes parents émus et enthousiastes dans les tribunes, c'est incroyable. Et que cela se passe dans un stade chargé de la grande histoire du club, c'est quelque chose de très spécial. »

    Une semaine plus tard, il a enchaîné avec 10 minutes de jeu, au cours desquelles il a réussi toutes ses passes sauf une et s’est beaucoup dépensé pour sceller la victoire 2-1 à domicile au Bernabéu. 

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Comment ça va ?

    Arbeloa a salué cette prestation, même si elle en a surpris plus d'un.

    « Je comprends que les gens soient surpris de le voir faire ses débuts lors d’un match de Ligue des champions, mais il joue parce que j’avais pleinement confiance en lui pour qu’il fasse ce qu’il fait d’habitude. Thiago continuera à avoir des occasions avec l’équipe première. C’est un plaisir d’avoir un joueur comme lui », a déclaré Arbeloa.

    Depuis lors, d'autres joueurs sont venus et repartis du système madrilène, mais Pitarch est resté. Avec l’absence de Jude Bellingham et les problèmes de condition physique de Dani Ceballos, Madrid s’est tourné vers Pitarch pour apporter à la fois travail et qualité balle au pied au milieu de terrain. Il a été titularisé lors de cinq matchs consécutifs et est rapidement devenu l’un des premiers noms sur la feuille de match d’Arbeloa. Il a, en effet, écarté du onze de départ Eduardo Camavinga, pourtant bien plus expérimenté. 

    Ses meilleurs matchs ont sans aucun doute été ceux contre Man City, où il a dominé le milieu de terrain lors des deux rencontres qui ont permis au Real Madrid de se qualifier facilement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. 

    « C'est un match que je choisis toujours de jouer sur FIFA », a plaisanté Pitarch dans la zone mixte après la rencontre.

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    Principaux atouts

    Pitarch a débuté sa carrière en tant que milieu défensif, et on comprend aisément pourquoi lorsqu’on observe son sang-froid balle au pied. Il est très rare qu’un adolescent soit capable de recevoir et de faire circuler le ballon avec autant d’efficacité dans des situations de forte pression. Cela s’est clairement vu lors du match aller contre City, où il a dominé les deux équipes en réussissant 94 % de ses passes, tout en affichant un taux de réussite de 100 % sur ses longues passes. 

    Mais il est également capable de se déplacer sur tout le terrain. Thiago n’est pas un athlète d’élite, mais il sait accélérer et n’a aucun mal à s’élever pour les têtes, même face à des adversaires plus imposants. Il a défié Erling Haaland une ou deux fois dans les airs, et un tacle glissé sur Jeremy Doku, qui semblait lui avoir échappé, s’est particulièrement démarqué. Le jeune joueur a également fait un excellent travail en couvrant l’espace derrière l’arrière droit Trent Alexander-Arnold lorsque celui-ci s’avançait.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Il y a matière à amélioration

    Comme pour tout jeune joueur, le point évident à améliorer est le manque de masse musculaire. Pitarch ne mesure que 175 cm et s'est fait dépouiller du ballon à une ou deux reprises lorsqu'il ne parvenait pas à le relancer assez rapidement. Cela ne posera peut-être pas trop de problèmes dans une Liga peu encline à prendre des risques, mais il pourrait rencontrer des difficultés face aux équipes plus physiques de la Ligue des champions, notamment le Bayern de Munich, que le Real Madrid affrontera prochainement. 

    Il aurait également tout intérêt à améliorer son placement. Son énergie et son travail acharné sont certes louables, mais Pitarch se montre parfois un peu trop impétueux. Il y aura des moments où les Blancos devront se replier ou se montrer un peu plus structurés dans leur construction du jeu. Dans un football où les duels individuels prennent de plus en plus d'importance, Pitarch doit être capable de tenir sa position. 

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le prochain… Martin Zubimendi ?

    Beaucoup de choses peuvent changer ici. Pour être honnête, Pitarch est un joueur tellement complet qu’il n’y a pas vraiment de limites à lui imposer. Selon le système mis en place, il pourrait évoluer n’importe où au milieu de terrain. Mais si ses points forts continuent d’être mis à profit, le Real Madrid pourrait bien avoir entre les mains un milieu défensif du calibre de Martin Zubimendi. Ils partagent le même goût pour le tacle, sont tous deux précis dans le jeu et ont une présence sur le terrain supérieure à leur taille réelle.

    Leur jeu de passe témoigne également d’une ambition similaire. Bien qu’aucun des deux ne soit un « regista » de l’étoffe de Toni Kroos ou de Xabi Alonso, ils n’ont aucun mal à faire circuler le ballon et à lancer des attaques depuis des zones plus reculées. Il reste bien sûr un long chemin à parcourir. Mais tous les éléments semblent être réunis. 

    Les observateurs les plus attentifs auront peut-être remarqué que le Real Madrid a besoin d’un milieu de terrain central du calibre de Zubimendi. Alonso avait directement demandé l’Espagnol l’été dernier, mais celui-ci a finalement quitté la Real Sociedad pour Arsenal. Et les rumeurs liant le Real Madrid à Rodri suggèrent que le club est toujours à la recherche d’un profil similaire. Pitarch n'est pas près d'écarter un candidat au Ballon d'Or de son équipe. Pourtant, les qualités requises sont bel et bien présentes. 

  • Pitarch(C)Getty Images

    Et maintenant ?

    Le problème immédiat concerne son avenir international. Pitarch est éligible à la fois pour l'Espagne et le Maroc, et les deux équipes nationales se l'arrachent. D'autres joueurs ont pris des décisions similaires ces dernières années. Brahim Diaz a opté pour le Maroc. Lamine Yamal a choisi l'Espagne. Selon le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, Pitarch souhaite représenter les champions d'Europe.

    Pour l'instant, cependant, l'accent reste mis sur le maintien au sein du club. Les prochains mois pourraient bien être décisifs. Bellingham est sur le point de retrouver sa pleine forme et est assuré d'être titulaire au milieu de terrain. Arbeloa apprécie d'aligner Arda Güler sur le côté gauche. Pitarch semble être le plus susceptible d'être écarté parmi les quatre milieux de terrain. Ce serait extrêmement sévère, compte tenu de son niveau de jeu. Pourtant, le Real Madrid doit se concentrer sur deux compétitions et affronter la course au titre de la Liga. Arbeloa aura besoin que ses remplaçants apportent leur contribution, et même si cela implique un rôle moins important, ce futur milieu défensif pourrait encore avoir l'occasion de briller. 

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