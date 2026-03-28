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Thiago Pitarch, jeune joueur du Real Madrid, semble avoir pris une décision définitive concernant son avenir international, alors que l'Espagne et le Maroc se disputent sa sélection
Une ascension sous la houlette d'Arbeloa
Pitarch a connu une ascension fulgurante au sein de l'effectif madrilène cette saison. Sous la houlette d'Álvaro Arbeloa, le milieu de terrain de 18 ans a su saisir sa chance en équipe première, profitant des nombreuses blessures au sein de l'effectif pour s'imposer comme un pilier du onze de départ. Ses qualités techniques et sa maturité balle au pied ont non seulement impressionné le staff technique madrilène, mais ont également suscité l'intérêt de plusieurs sélections nationales. Dans un scénario similaire à celui de Brahim Diaz, qui a finalement choisi de jouer pour le Maroc, la nation africaine suivait de près la situation de Pitarch dans l'espoir de le convaincre de choisir de jouer pour elle.
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Un message clair à la Fédération espagnole
Dans un geste significatif qui ravira les responsables de la Fédération espagnole de football (RFEF), le milieu de terrain madrilène a publiquement déclaré son désir d’intégrer l’équipe nationale senior espagnole. Son engagement envers cet objectif était évident lorsqu’il a évoqué sa récente sélection en équipe des moins de 21 ans et le chemin qui l’attend. S'adressant aux médias officiels de la fédération, le jeune joueur n'a pas caché ses ambitions, déclarant : « Mon rêve ? Faire mes débuts avec l'équipe nationale senior et remporter des titres. » En effet, Pitarch est déterminé à gravir les échelons au sein de la structure nationale espagnole en affirmant : « Si je suis ici, c'est parce que je veux atteindre le sommet. Pas à pas. »
L'offensive de charme ratée du Maroc
Le Maroc s'est montré déterminé à recruter ce produit du centre de formation madrilène, qui est éligible pour représenter le pays grâce à ses origines familiales. Des personnalités de premier plan du camp marocain se sont jointes à cette campagne de recrutement. L'ancien gardien de but de Séville, Bono, qui joue désormais pour Al Hilal, s'est récemment exprimé pour tenter de convaincre le milieu de terrain de choisir la nation nord-africaine. À l'issue d'un match contre l'Équateur, il a déclaré : « Nous l'accueillerons à bras ouverts. Il a de la famille ici et en Espagne. Il fera ce qu'il ressent vraiment. »
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Vivre son rêve à Madrid
Pour Pitarch, cette ascension vers la notoriété est le fruit d’années de travail acharné à Valdebebas. Le milieu de terrain connaît actuellement une période exceptionnelle, tant en club qu’en sélection nationale, ce qui lui vaut les éloges d’Arbeloa. Revenant sur son parcours, Pitarch a déclaré : « Je suis vraiment heureux. Je vis un rêve, tant avec mon club qu'en équipe nationale. Je travaille dans ce but depuis le jour où j'ai commencé à jouer. C'est mon rêve. Je me suis battu pour cela chaque jour, à l'entraînement, à chaque match. Et maintenant, ça se réalise. »