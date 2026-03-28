Dans un geste significatif qui ravira les responsables de la Fédération espagnole de football (RFEF), le milieu de terrain madrilène a publiquement déclaré son désir d’intégrer l’équipe nationale senior espagnole. Son engagement envers cet objectif était évident lorsqu’il a évoqué sa récente sélection en équipe des moins de 21 ans et le chemin qui l’attend. S'adressant aux médias officiels de la fédération, le jeune joueur n'a pas caché ses ambitions, déclarant : « Mon rêve ? Faire mes débuts avec l'équipe nationale senior et remporter des titres. » En effet, Pitarch est déterminé à gravir les échelons au sein de la structure nationale espagnole en affirmant : « Si je suis ici, c'est parce que je veux atteindre le sommet. Pas à pas. »