Thiago Motta pourrait rebondir en France. Selon TuttoJuve.com, l’ex-coach de la Juventus fait partie des principaux candidats pour prendre la tête de l’RC Strasbourg, qui a déjà engagé les premiers contacts exploratoires avec le technicien italo-brésilien. Ce dernier est toujours libre de tout contrat depuis son passage chez les Bianconeri, conclu par son limogeage le 23 mars 2025.
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Thiago Motta va-t-il faire son retour sur le banc ? Le RC Strasbourg entre dans la danse
Le club alsacien apprécie le parcours de Motta, notamment son travail à Bologne, où il s'est distingué par un football organisé, intense et offensif. Son expérience à Gênes, La Spezia et à la Juventus, combinée à sa capacité à gérer un groupe international grâce à sa maîtrise de plusieurs langues, constitue un atout supplémentaire.
Si le club alsacien continue d’évaluer d’autres candidats, l’ancien milieu de terrain reste en pole position. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’identification du prochain entraîneur du club français. À l’issue de la saison 2025-2026, terminée à la huitième place, Strasbourg ne disputera aucune compétition UEFA en 2026-2027.