Thiago Motta va-t-il faire son retour sur le banc ? Le RC Strasbourg entre dans la danse

Le club alsacien apprécie le parcours de Motta, notamment son travail à Bologne, où il s'est distingué par un football organisé, intense et offensif. Son expérience à Gênes, La Spezia et à la Juventus, combinée à sa capacité à gérer un groupe international grâce à sa maîtrise de plusieurs langues, constitue un atout supplémentaire.





Si le club alsacien continue d’évaluer d’autres candidats, l’ancien milieu de terrain reste en pole position. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’identification du prochain entraîneur du club français. À l’issue de la saison 2025-2026, terminée à la huitième place, Strasbourg ne disputera aucune compétition UEFA en 2026-2027.







