Thiago Alcantara fond en larmes lors de l'hommage rendu à Diogo Jota lors du match des légendes de Liverpool

Malgré l'émotion qui régnait cet après-midi, Thiago a prouvé que la classe ne se perd jamais. Ayant pris sa retraite à l'expiration de son contrat avec Liverpool en 2024, le joueur de 34 ans s'est montré à la hauteur du meneur de jeu d'élite qui a remporté des titres à travers l'Europe. Il ne lui a fallu que six minutes pour trouver le chemin des filets, en concluant une action initiée par Ryan Babel et Gerrard pour ouvrir le score pour les Reds. Jay Spearing a doublé l'avance, mais Dortmund a montré l'esprit de compétition propre à ce match en revenant au score pour arracher le match nul 2-2.

Revenant sur ce but après le match, Thiago a évoqué la joie de marquer à nouveau devant le Kop. « C'était sans aucun doute un moment incroyable et je m'en souviendrai longtemps. Quand j'ai marqué, Stevie [Gerrard] est venu vers moi et je lui ai dit que c'était le premier sprint que je faisais depuis mon arrivée à Liverpool ! Avoir 62 000 personnes devant nous, c'était tout simplement incroyable. On se sent chez nous à chaque fois qu'on vient ici », a-t-il déclaré aux journalistes.