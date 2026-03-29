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Thiago Alcantara fond en larmes lors de l'hommage rendu à Diogo Jota lors du match des légendes de Liverpool
Un retour émouvant à Anfield
L'ancien milieu de terrain de Liverpool est revenu sur ses anciennes terres pour évoluer aux côtés de légendes telles que Steven Gerrard et Peter Crouch, mais l'ambiance festive s'est assombrie à la 20e minute. Tout le stade s'est levé pour rendre hommage à Jota, décédé tragiquement dans un accident de voiture en juillet dernier aux côtés de son frère, André Silva. Thiago, qui a partagé le vestiaire avec Jota pendant quatre saisons, s'est joint aux applaudissements avant d'être complètement submergé par le chagrin, se couvrant le visage de ses mains alors que la réalité de cette perte le frappait de plein fouet. Bien qu'il ait réussi à se ressaisir pour poursuivre le match, l'émotion brute affichée par l'actuel entraîneur adjoint du FC Barcelone a profondément touché les 62 000 supporters présents.
Thiago remonte le temps
Malgré l'émotion qui régnait cet après-midi, Thiago a prouvé que la classe ne se perd jamais. Ayant pris sa retraite à l'expiration de son contrat avec Liverpool en 2024, le joueur de 34 ans s'est montré à la hauteur du meneur de jeu d'élite qui a remporté des titres à travers l'Europe. Il ne lui a fallu que six minutes pour trouver le chemin des filets, en concluant une action initiée par Ryan Babel et Gerrard pour ouvrir le score pour les Reds. Jay Spearing a doublé l'avance, mais Dortmund a montré l'esprit de compétition propre à ce match en revenant au score pour arracher le match nul 2-2.
Revenant sur ce but après le match, Thiago a évoqué la joie de marquer à nouveau devant le Kop. « C'était sans aucun doute un moment incroyable et je m'en souviendrai longtemps. Quand j'ai marqué, Stevie [Gerrard] est venu vers moi et je lui ai dit que c'était le premier sprint que je faisais depuis mon arrivée à Liverpool ! Avoir 62 000 personnes devant nous, c'était tout simplement incroyable. On se sent chez nous à chaque fois qu'on vient ici », a-t-il déclaré aux journalistes.
Gerrard rend hommage à son coéquipier au milieu de terrain
Ce match a également donné aux supporters de Liverpool l'occasion de se demander « et si… », alors que Gerrard et Thiago évoluaient enfin ensemble au milieu de terrain. Gerrard, qui a admis que son corps avait du mal à suivre le rythme du match, n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'Espagnol. L'ancien capitaine légendaire a révélé que la présence de Thiago dans la composition de l'équipe avait été un facteur déterminant dans sa décision de participer à l'édition de cette année.
« Dès que j’ai su que Thiago était sur la liste, je me suis rendu disponible. Le respect est réciproque », a déclaré Gerrard. « Mon cerveau fonctionne toujours à la même vitesse, mais mon corps a deux ou trois secondes de retard, ce qui a donné lieu à quelques moments frustrants, mais cela a tout de même été une expérience fantastique. Mes jambes ne fonctionnent tout simplement plus comme il y a dix ou quinze ans. La dernière fois que j’ai vu ces gars, c’était il y a un an. C’est trop long, mais nous vaquons tous à nos occupations. Je crois que Liverpool est la meilleure ville du monde. C’est à l’usage qu’on voit si ça marche. Quand les gens sont dans le besoin… voilà la preuve. »
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Klopp fait son retour sur le banc
Le retour de Jürgen Klopp a encore renforcé le caractère prestigieux de l'événement. L'entraîneur allemand, qui a quitté le club à la fin de la saison 2023-2024, a pris les rênes de l'équipe des légendes aux côtés des icônes Kenny Dalglish, Ian Rush et John Aldridge.