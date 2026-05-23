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« Thiago Alcantara a ses propres projets » : Hansi Flick confirme son départ du FC Barcelone après une seule saison de retour au Camp Nou
Une histoire commune, forgée dans le respect mutuel
En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a commenté le départ de Thiago Alcantara. Le milieu de terrain a fait ses adieux au groupe et au staff lors de la séance d’entraînement de vendredi matin. Le milieu de terrain était d’abord revenu au Barça dans l’entourage de Flick peu après l’arrivée de l’Allemand au Camp Nou en 2024, avant de repartir un mois plus tard. Il avait ensuite réintégré le club en septembre dernier, mais il a décidé de le quitter à nouveau au terme d’une seule saison.
Le technicien allemand a tenu à souligner le profond respect mutuel qui l’unit à l’ancien milieu de terrain, forcé de constater que leur collaboration avait déjà porté ses fruits au Bayern Munich.
L’Allemand a confié aux journalistes : « J’ai déjà présenté au staff et au groupe mon histoire avec Thiago. Quand j’ai pris les commandes du Bayern Munich en tant qu’entraîneur principal, l’une de mes premières décisions importantes a été de le replacer sur le banc. Ce fut un choix brutal pour nous deux, car il était alors un joueur de classe mondiale. Je modifiais ma philosophie tactique à l’époque, mais la façon dont il l’a gérée – son attitude et son professionnalisme – était tout simplement remarquable. »
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Un maillon essentiel de la transition à Barcelone
Le retour de Thiago à Barcelone, en tant que membre du staff technique, a été perçu comme un coup de maître pour faciliter l’adaptation de Flick à l’environnement unique du club catalan. Fort de ses racines profondes à La Masia et de sa maîtrise de plusieurs langues, l’ancienne star de Liverpool et du Bayern s’est imposé comme le lien idéal entre l’entraîneur et le vestiaire au cours des deux dernières années.
Flick n’a pas tardé à saluer l’influence du vétéran en dehors du terrain, insistant sur le fait que sa contribution a été tout simplement vitale depuis son arrivée. « C’est ce que j’apprécie dans notre collaboration. Il a une mentalité d’élite, et il est incroyable », a noté le tacticien allemand. « Il m’a beaucoup aidé ici au Barça, et au cours des deux dernières années, il a été incroyable. »
Thiago suit sa propre voie
Bien que le club ait souhaité le conserver au sein de son effectif, Flick a expliqué qu’il respectait la décision de Thiago de tourner la page et d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Conscient de l’importance de préserver l’équilibre de son staff technique, l’entraîneur bavarois a toutefois reconnu qu’il était légitime pour tout professionnel de suivre ses propres ambitions dès lors que le moment lui semblait opportun.
« Il va nous manquer, mais je comprends qu’il ait ses propres projets, et c’est une bonne chose », a expliqué Flick. « J’espère qu’un jour il pourra revenir, car nous avons besoin d’hommes comme lui dans ce sport. »
Le milieu de terrain quitte le club pour se consacrer à sa famille et à ses projets professionnels, notamment sa copropriété du CE L’Hospitalet aux côtés de Jordi Alba, autre icône du FC Barcelone.
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Flick s'engage avec le FC Barcelone
Cette annonce intervient quelques jours seulement après que Flick a officialisé son engagement à long terme auprès du projet catalan. Bien que son contrat précédent courait jusqu’en 2027, le club et le technicien allemand ont souhaité consolider leur partenariat au sortir d’une période de succès sportifs. Les nouvelles conditions incluent par ailleurs une option pour une saison supplémentaire, qui pourrait maintenir Flick sur le banc du Barça jusqu’en 2029.