En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a commenté le départ de Thiago Alcantara. Le milieu de terrain a fait ses adieux au groupe et au staff lors de la séance d’entraînement de vendredi matin. Le milieu de terrain était d’abord revenu au Barça dans l’entourage de Flick peu après l’arrivée de l’Allemand au Camp Nou en 2024, avant de repartir un mois plus tard. Il avait ensuite réintégré le club en septembre dernier, mais il a décidé de le quitter à nouveau au terme d’une seule saison.

Le technicien allemand a tenu à souligner le profond respect mutuel qui l’unit à l’ancien milieu de terrain, forcé de constater que leur collaboration avait déjà porté ses fruits au Bayern Munich.

L’Allemand a confié aux journalistes : « J’ai déjà présenté au staff et au groupe mon histoire avec Thiago. Quand j’ai pris les commandes du Bayern Munich en tant qu’entraîneur principal, l’une de mes premières décisions importantes a été de le replacer sur le banc. Ce fut un choix brutal pour nous deux, car il était alors un joueur de classe mondiale. Je modifiais ma philosophie tactique à l’époque, mais la façon dont il l’a gérée – son attitude et son professionnalisme – était tout simplement remarquable. »