Theo Walcott exhorte Max Dowman à REFUSER l'appel de Thomas Tuchel si le sélectionneur de l'Angleterre convoque le jeune prodige d'Arsenal pour la Coupe du monde 2026

S'appuyant sur sa propre expérience – il avait été sélectionné à la surprise générale à l'âge de 17 ans dans l'équipe de Sven-Göran Eriksson pour la Coupe du monde 2006 –, Walcott a exhorté l'adolescent à privilégier son épanouissement personnel plutôt que la gloire immédiate. L'ancien ailier d'Arsenal et d'Everton a admis qu'il changerait son propre passé s'il en avait l'occasion : « J'espère qu'il [Dowman] ne partira pas », a-t-il déclaré au Daily Mirror. « Je ne dis pas ça pour être méchant, car si je pouvais remonter le temps, je changerais les choses. Je me dirais : "Non, non, ne fais pas ça", mais essayez donc de dire ça à un jeune de 17 ans ! Je le vois toujours différemment de moi, car il joue en Premier League, mais il doit grandir à son propre rythme, surtout sur le plan émotionnel, car c'est un jeune adulte.

J'ai dû grandir très vite, mais cette équipe est encore jeune et manque d'expérience. On le protège, ce qui est important, alors que moi, j'ai dû être jeté dans le grand bain pour venir vous parler ! Avec le temps, il y arrivera, oui, mais je ne pense pas que ce soit le moment et je pense qu’il y a de meilleurs joueurs qui méritent sans doute d’être là avant lui. Il y arrivera tôt ou tard, mais l’Angleterre dispose de très bons ailiers : il y a Bukayo [Saka], [Noni] Madueke, Jarrod Bowen et Anthony Gordon, ainsi que Harvey Barnes de l’autre côté. »