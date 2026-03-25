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Theo Walcott exhorte Max Dowman à REFUSER l'appel de Thomas Tuchel si le sélectionneur de l'Angleterre convoque le jeune prodige d'Arsenal pour la Coupe du monde 2026
Dowman entre dans l'histoire de la PL
Dowman a connu une saison de révélation sensationnelle, inscrivant récemment son nom dans les annales en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League, à seulement 16 ans et 73 jours. Son but décisif lors de la victoire 2-0 contre Everton à la mi-mars a déclenché un débat national sur son éventuelle sélection en équipe nationale senior d'Angleterre pour la Coupe du monde cet été. Bien que Dowman n'ait pas été retenu dans le groupe de 35 joueurs convoqués par Tuchel pour le stage d'entraînement de mars, préférant rejoindre les moins de 19 ans des Three Lions au Portugal, le sélectionneur anglais a notamment refusé d'exclure une sélection surprise pour cet attaquant créatif.
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La leçon tirée de l'expérience de Walcott en 2006
S'appuyant sur sa propre expérience – il avait été sélectionné à la surprise générale à l'âge de 17 ans dans l'équipe de Sven-Göran Eriksson pour la Coupe du monde 2006 –, Walcott a exhorté l'adolescent à privilégier son épanouissement personnel plutôt que la gloire immédiate. L'ancien ailier d'Arsenal et d'Everton a admis qu'il changerait son propre passé s'il en avait l'occasion : « J'espère qu'il [Dowman] ne partira pas », a-t-il déclaré au Daily Mirror. « Je ne dis pas ça pour être méchant, car si je pouvais remonter le temps, je changerais les choses. Je me dirais : "Non, non, ne fais pas ça", mais essayez donc de dire ça à un jeune de 17 ans ! Je le vois toujours différemment de moi, car il joue en Premier League, mais il doit grandir à son propre rythme, surtout sur le plan émotionnel, car c'est un jeune adulte.
J'ai dû grandir très vite, mais cette équipe est encore jeune et manque d'expérience. On le protège, ce qui est important, alors que moi, j'ai dû être jeté dans le grand bain pour venir vous parler ! Avec le temps, il y arrivera, oui, mais je ne pense pas que ce soit le moment et je pense qu’il y a de meilleurs joueurs qui méritent sans doute d’être là avant lui. Il y arrivera tôt ou tard, mais l’Angleterre dispose de très bons ailiers : il y a Bukayo [Saka], [Noni] Madueke, Jarrod Bowen et Anthony Gordon, ainsi que Harvey Barnes de l’autre côté. »
La force de l'effectif des Three Lions
La position de Walcott met en lumière le débat sur la promotion accélérée des jeunes espoirs à une époque où les options offensives de l'Angleterre n'ont jamais été aussi nombreuses. Contrairement à Walcott en 2006, Dowman détient déjà un record en Premier League, mais la présence de stars telles que Saka signifie qu'il n'y a pas de pression immédiate pour prendre le risque de miser sur un joueur de 16 ans. L'accent reste mis sur la protection de l'adolescent contre une attention médiatique intense, en veillant à ce que ses débuts en équipe nationale n'aient lieu que lorsqu'il sera prêt sur le plan émotionnel.
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Et maintenant ?
Alors que Dowman continue d’impressionner avec les moins de 19 ans anglais – après avoir déjà marqué contre le Pays de Galles –, sa priorité reste la quête de plusieurs trophées par Arsenal. Les Gunners gèrent avec soin son temps de jeu en tant que remplaçant de choc, un rôle qui lui a permis de garder les pieds sur terre malgré le battage médiatique grandissant. Que Tuchel décide de tenter le coup ou de suivre les conseils de Walcott, la trajectoire de Dowman laisse penser qu'il sera un pilier des Three Lions dans les années à venir.