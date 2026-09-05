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Theo Walcott et Ian Wright admettent qu'Arsenal a commis une énorme erreur en laissant passer la nouvelle star de Chelsea
Walcott admet sa frustration sur le marché des transferts
Walcott a admis qu’il aurait aimé qu’Arsenal signe Rogers avant Chelsea, comme l’a rapporté Metro. Arsenal a renforcé son effectif avec Bruno Guimaraes, Ezri Konsa et Christos Tzolis, mais a manqué plusieurs cibles offensives de premier plan. Chelsea de Xabi Alonso a finalement bondi pour signer Rogers dans le cadre d’un énorme transfert de 117 millions de livres sterling peu après la Coupe du monde.
Au moment de choisir entre Tzolis et Rogers pour un onze combiné, Walcott n’a pas caché sa déception concernant cette occasion manquée. « Tzolis, je l’aime bien, mais c’est Rogers, a déclaré Walcott. On aurait dû le prendre, tant pis. »
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Wright dévasté par son transfert à Chelsea
Wright a été tout aussi déçu par l'échec du recrutement du milieu de terrain à l'Emirates Stadium. S'exprimant sur Stick to Football, Wright a expliqué que Mikel Arteta voulait spécifiquement un joueur capable de faire la différence pour compléter Bukayo Saka, Martin Odegaard et Kai Havertz. « Je pense que nous avions besoin de Rogers, a déclaré Wright. Vous dites que nous avons déjà ce type de joueurs, mais c'est ce que Mikel voulait. C'est un poste où nous avons besoin de ce joueur. Bien sûr, Saka est revenu, Odegaard est revenu, Havertz est revenu et ils jouent ensemble, mais il voulait ce joueur capable de faire la différence. C'est celui auquel nous étions liés il y a longtemps et il aurait adoré venir, je le sens. »
Arteta défend la stratégie de transferts d’Arsenal
Arsenal a étudié des pistes pour Vinicius Junior et Julian Alvarez, mais tous deux ont refusé l’opportunité de rejoindre le club. Wright a suggéré que cette démarche leur avait finalement coûté cher. « Il s’est passé quelque chose à Arsenal dans la manière dont ils ont tenté leur chance pour Vini, a ajouté Wright. Si vous êtes un joueur et que vous voyez une équipe tenter de le recruter, vous vous dites : “Je croyais qu’ils s’intéressaient à moi ?” C’était le joueur que l’entraîneur voulait. Chelsea s’est dit que, si vous n’alliez pas payer, eux allaient payer. Je suis dégoûté, j’aurais adoré qu’il vienne. »
Pendant ce temps, Arteta a insisté sur le fait qu’Arsenal n’avait aucun regret. « La vente de joueurs peut aussi dépendre de différents aspects. Ce n’est pas toujours le même. Cela fait partie de la responsabilité que nous avons au sein du club », a expliqué Arteta.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Rogers a déjà réalisé des débuts prometteurs à Stamford Bridge, avec un but et une passe décisive lors de ses deux premiers matches. Le milieu de terrain aura désormais l'occasion parfaite de montrer à Arsenal exactement ce qu'il a laissé passer lorsque Chelsea se déplacera pour affronter l'équipe d'Arteta à l'Emirates, dimanche.
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