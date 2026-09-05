Arsenal a étudié des pistes pour Vinicius Junior et Julian Alvarez, mais tous deux ont refusé l’opportunité de rejoindre le club. Wright a suggéré que cette démarche leur avait finalement coûté cher. « Il s’est passé quelque chose à Arsenal dans la manière dont ils ont tenté leur chance pour Vini, a ajouté Wright. Si vous êtes un joueur et que vous voyez une équipe tenter de le recruter, vous vous dites : “Je croyais qu’ils s’intéressaient à moi ?” C’était le joueur que l’entraîneur voulait. Chelsea s’est dit que, si vous n’alliez pas payer, eux allaient payer. Je suis dégoûté, j’aurais adoré qu’il vienne. »

Pendant ce temps, Arteta a insisté sur le fait qu’Arsenal n’avait aucun regret. « La vente de joueurs peut aussi dépendre de différents aspects. Ce n’est pas toujours le même. Cela fait partie de la responsabilité que nous avons au sein du club », a expliqué Arteta.