Theo Walcott aurait déclaré qu'il était « probablement ivre » alors que Patrice Evra critique l'ancien ailier d'Arsenal pour avoir exprimé des opinions « dangereuses pour les enfants »

S'adressant à Stake, Evra n'a pas mâché ses mots concernant les commentaires de son ancien rival. « Je pense que Wayne Rooney a été très gentil avec Theo Walcott, même s'il a déclaré que Manchester United 07-08 écraserait cette équipe d'Arsenal. Walcott est un bon ami, je l'adore, mais ce genre de commentaires montre qu'il est dangereux à la télévision. Il devrait arrêter de faire des commentaires, c'est dangereux pour les enfants de dire des choses comme ça. Même lors de la FA Cup en 2008, nous avons battu Arsenal avec huit joueurs défensifs. Notre équipe est la meilleure de tous les temps en Premier League, ne la comparez pas à cette équipe d'Arsenal. Walcott était probablement ivre quand il a fait cette comparaison, et s'il ne l'était pas, alors il est dangereux pour la société », a déclaré Evra.

Malgré son évaluation brutale des propos de Walcott, Evra continue de respecter sincèrement les résultats actuels de l'équipe d'Arteta et refuse d'envisager qu'Arsenal ne mériterait pas de remporter le trophée s'il venait à le décrocher. Revenant sur sa propre carrière, il a ajouté : « Lorsque nous avons remporté le championnat en 2010-2011, les gens disaient que c'était la pire équipe de Sir Alex Ferguson et nous avons remporté le championnat avec neuf points d'avance. Les gens ont été durs avec nous, donc je ne dirai pas cela à propos d'Arsenal. S'ils gagnent, ils sont champions, c'est tout. »