Theo Walcott aurait déclaré qu'il était « probablement ivre » alors que Patrice Evra critique l'ancien ailier d'Arsenal pour avoir exprimé des opinions « dangereuses pour les enfants »
Arsenal n'est pas à la hauteur d'un Manchester United au sommet de sa forme ?
La controverse trouve son origine dans un débat impliquant Wayne Rooney, qui avait précédemment donné une évaluation sans détour des chances de son ancienne équipe face à l'Arsenal d'aujourd'hui. Interrogé sur son opinion concernant le match qui avait été présenté comme un duel par Walcott, Rooney a simplement répondu : « Oui, on les écraserait », avant de réitérer sa conviction que l'équipe de 2008 reste largement supérieure à l'équipe actuelle du nord de Londres. Evra a fait écho à ces sentiments, insistant sur le fait que l'équipe de 2008, menée par Cristiano Ronaldo à son apogée, reste intouchable dans le panthéon du football anglais. Alors qu'Arsenal connaît actuellement une saison exceptionnelle en tête du classement, Evra estime que toute comparaison avec l'équipe la plus équilibrée de Sir Alex Ferguson est prématurée et irrespectueuse envers les exploits du passé.
Evra plaisante en qualifiant Walcott de « menace » pour ses commentaires
S'adressant à Stake, Evra n'a pas mâché ses mots concernant les commentaires de son ancien rival. « Je pense que Wayne Rooney a été très gentil avec Theo Walcott, même s'il a déclaré que Manchester United 07-08 écraserait cette équipe d'Arsenal. Walcott est un bon ami, je l'adore, mais ce genre de commentaires montre qu'il est dangereux à la télévision. Il devrait arrêter de faire des commentaires, c'est dangereux pour les enfants de dire des choses comme ça. Même lors de la FA Cup en 2008, nous avons battu Arsenal avec huit joueurs défensifs. Notre équipe est la meilleure de tous les temps en Premier League, ne la comparez pas à cette équipe d'Arsenal. Walcott était probablement ivre quand il a fait cette comparaison, et s'il ne l'était pas, alors il est dangereux pour la société », a déclaré Evra.
Malgré son évaluation brutale des propos de Walcott, Evra continue de respecter sincèrement les résultats actuels de l'équipe d'Arteta et refuse d'envisager qu'Arsenal ne mériterait pas de remporter le trophée s'il venait à le décrocher. Revenant sur sa propre carrière, il a ajouté : « Lorsque nous avons remporté le championnat en 2010-2011, les gens disaient que c'était la pire équipe de Sir Alex Ferguson et nous avons remporté le championnat avec neuf points d'avance. Les gens ont été durs avec nous, donc je ne dirai pas cela à propos d'Arsenal. S'ils gagnent, ils sont champions, c'est tout. »
Éloges pour Bruno Fernandes
Au sujet de l'importance de Bruno Fernandes pour Manchester United, alors que le club tente de le convaincre de s'engager pour l'avenir avec les Red Devils, Evra ajoute : « Manchester United a failli perdre Bruno Fernandes au début de la saison, mais Ruben Amorim a réussi à le convaincre de rester. Les joueurs du calibre de Bruno peuvent toujours rejoindre n'importe quel club et remporter des trophées ailleurs, mais il est à Manchester United. Il croit en l'histoire du club, il est capitaine, sa famille s'est peut-être installée à Manchester. Certains joueurs ont quitté Manchester United et ont remporté des trophées, mais ils n'ont pas eu le même impact là-bas qu'à Manchester United. Je pense que Bruno aura beaucoup d'opportunités cet été, c'est à lui de décider s'il veut partir. »
Les matchs clés à venir pour Arsenal et Manchester United
Arsenal dispose d'une confortable avance de sept points sur Manchester City au sommet de la Premier League, même si les hommes de Pep Guardiola ont encore un match en retard à disputer pour maintenir la pression. Les Gunners doivent désormais mettre de côté leurs obligations nationales et se concentrer sur le continent, alors que les hommes d'Arteta se préparent pour un déplacement difficile en Ligue des champions chez le Bayer Leverkusen.
À Old Trafford, le paysage semble remarquablement prometteur malgré un récent faux pas. United occupe actuellement la troisième place du classement, mais aura à cœur de rebondir après avoir subi sa première défaite sous la direction de Michael Carrick. Sans match européen ni de FA Cup au programme en milieu de semaine, l'équipe dispose d'une semaine complète pour s'entraîner et se préparer à un affrontement crucial dimanche contre Aston Villa, autre prétendant au top 4.
