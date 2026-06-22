L’ancien Milanais n’a pas brillé lors du premier match des Bleus ; pire, il a figuré parmi les moins bons et s’est retrouvé sur la sellette après le but africain, révélant des lacunes défensives. Pour la deuxième sortie des Bleus, Didier Deschamps envisagerait de le remplacer par Digne, actuel arrière gauche d’Al-Hilal. Parallèlement, les spéculations sur un possible transfert de l’arrière gauche se multiplient : selon la Gazzetta dello Sport, un retour en Europe, voire un arrivée surprise à la Juventus, ne sont pas à exclure.





Premier écueil : le salaire pharaonique que lui verse le club d’Inzaghi, soit 20 millions d’euros par saison pour encore deux ans. Al-Hilal l’avait recruté 25 millions d’euros en devançant l’Atlético Madrid, mais le joueur veut revenir et plusieurs clubs européens l’ont déjà contacté. À 28 ans, Théo est convaincu que son avenir se trouve en Europe : il vise un club de premier plan et des performances convaincantes lors de la Coupe du monde pourraient l’envoyer au sommet.





L’Europe, oui, mais aussi l’Italie. En Serie A, plusieurs clubs pourraient avoir besoin d’un arrière latéral de son profil. Tout d’abord la Juventus, qui devrait recruter un latéral si Cambiaso partait. Outre les Bianconeri, il y a aussi Como, qui l’avait approché en janvier 2025 et pourrait désormais revenir à la charge en lui offrant une participation supplémentaire en Ligue des champions. Entre la Coupe du monde et le mercato, l’Europe n’a pas oublié Théo Hernandez.