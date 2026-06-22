L’ancien Milanais n’a pas brillé lors du premier match des Bleus ; pire, il a figuré parmi les moins bons et s’est retrouvé sur la sellette après le but africain, révélant des lacunes défensives. Pour la deuxième sortie des siens, Didier Deschamps envisagerait de le remplacer par Digne. Parallèlement, les rumeurs de transfert se multiplient concernant le latéral gauche : selon la Gazzetta dello Sport, un retour en Europe, voire un départ surprise vers la Juventus, ne peut être exclu.





Premier écueil : le salaire pharaonique que lui verse le club d’Inzaghi, soit 20 millions d’euros par saison pour encore deux ans. Al-Hilal l’avait recruté 25 millions d’euros en devançant l’Atlético Madrid, mais le joueur souhaite revenir et plusieurs clubs européens auraient déjà pris contact avec lui. À 28 ans, Théo est convaincu que son avenir se trouve en Europe : il vise un club de premier plan et des performances convaincantes lors de la Coupe du monde pourraient le propulser de nouveau au sommet.





L’Europe, oui, mais aussi l’Italie. En Serie A, plusieurs clubs pourraient avoir besoin d’un arrière latéral de son profil. La Juventus, d’abord, qui, en cas de départ de Cambiaso, devrait recruter un latéral. Outre les Bianconeri, il y a aussi Como, qui l’avait approché en janvier 2025 et pourrait désormais revenir à la charge en lui offrant une participation supplémentaire en Ligue des champions. Entre la Coupe du monde et le mercato, l’Europe n’a pas oublié Théo Hernandez.