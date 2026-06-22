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Simone Gervasio

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Theo Hernandez pourrait-il faire son retour en Italie ? Alors que la Coupe du monde approche et que le mercato se profile, la Juventus songerait à lancer une offensive pour le latéral gauche. Le Como, récemment promu en Serie A, suit également le joueur

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Mercato
Serie A
T. Hernandez

La Serie A pourrait bientôt revoir l’un de ses anciens talents : un ex-Milanais serait sur le point de faire son retour.

Les projecteurs sont braqués sur la France et sur Théo Hernandez, entre ses performances à la Coupe du monde et un nouveau transfert pour l’ancien arrière latéral du Milan AC qui, un an après son arrivée en Arabie saoudite, pourrait refaire ses valises pour l’Europe.


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  • L’ancien Milanais n’a pas brillé lors du premier match des Bleus ; pire, il a figuré parmi les moins bons et s’est retrouvé sur la sellette après le but africain, révélant des lacunes défensives. Pour la deuxième sortie des siens, Didier Deschamps envisagerait de le remplacer par Digne. Parallèlement, les rumeurs de transfert se multiplient concernant le latéral gauche : selon la Gazzetta dello Sport, un retour en Europe, voire un départ surprise vers la Juventus, ne serait pas à exclure.


    Premier écueil : le salaire pharaonique que lui verse le club saoudien, soit 20 millions d’euros par saison pour encore deux ans. Al-Hilal l’avait recruté 25 millions d’euros en devançant l’Atlético Madrid, mais le joueur souhaite désormais revenir et plusieurs clubs européens l’auraient déjà contacté. À 28 ans, Théo est convaincu que son avenir se trouve en Europe : il vise un grand club et des prestations de haut niveau lors de la Coupe du monde pourraient le replacer parmi l’élite.


    L’Europe, oui, mais aussi l’Italie. En Serie A, plusieurs clubs pourraient avoir besoin d’un arrière latéral de son profil. La Juve, d’abord, qui, en cas de départ de Cambiaso, devrait recruter un latéral. Outre les Bianconeri, il y a aussi Côme, qui l’avait approché en janvier 2025 et qui pourrait désormais revenir à la charge en lui proposant une participation supplémentaire en Ligue des champions. Entre la Coupe du monde et le mercato, l’Europe n’a pas oublié Théo Hernandez.

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