L’ancien Milanais n’a pas brillé lors du premier match des Bleus ; pire, il a figuré parmi les moins bons et s’est retrouvé sur la sellette après le but africain, révélant des lacunes défensives. Pour la deuxième sortie des siens, Didier Deschamps envisagerait de le remplacer par Digne. Parallèlement, les rumeurs de transfert se multiplient concernant le latéral gauche : selon la Gazzetta dello Sport, un retour en Europe, voire un départ surprise vers la Juventus, ne serait pas à exclure.





Premier écueil : le salaire pharaonique que lui verse le club saoudien, soit 20 millions d’euros par saison pour encore deux ans. Al-Hilal l’avait recruté 25 millions d’euros en devançant l’Atlético Madrid, mais le joueur souhaite désormais revenir et plusieurs clubs européens l’auraient déjà contacté. À 28 ans, Théo est convaincu que son avenir se trouve en Europe : il vise un grand club et des prestations de haut niveau lors de la Coupe du monde pourraient le replacer parmi l’élite.





L’Europe, oui, mais aussi l’Italie. En Serie A, plusieurs clubs pourraient avoir besoin d’un arrière latéral de son profil. La Juve, d’abord, qui, en cas de départ de Cambiaso, devrait recruter un latéral. Outre les Bianconeri, il y a aussi Côme, qui l’avait approché en janvier 2025 et qui pourrait désormais revenir à la charge en lui proposant une participation supplémentaire en Ligue des champions. Entre la Coupe du monde et le mercato, l’Europe n’a pas oublié Théo Hernandez.