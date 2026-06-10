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Gabriele Stragapede

Traduit par

Theo Hernandez, en quête d’un nouveau défi européen ? Entre un retour au Milan AC, une possible destination Juventus et le rêve d’un come-back au Real Madrid, voici les options qui s’offrent au latéral français

Al Hilal
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Juventus FC
Atlético Madrid
Real Madrid
T. Hernandez

Les propos du défenseur français relancent les spéculations sur son avenir.

« La Saudi Pro League ? Pour moi, ce n'est pas un championnat facile. C'est un championnat très compétitif. Comme je te l'ai déjà dit, il y a des joueurs très compétitifs. Il n'y a pas d'équipe facile pour un footballeur. Nous, à Al Hilal, sommes la meilleure équipe d'Asie. Je pense que je suis encore jeune et qu'à l'avenir, je pourrai revenir sans problème en Europe. Le Real Madrid est le meilleur club du monde. »

Ces propos, extraits d’une interview accordée au Diario AS, relancent les spéculations sur un retour en Europe lors du prochain mercato estival. Le latéral tricolore, pilier de l’Al Hilal de Simone Inzaghi, vient de boucler sa première saison en Arabie saoudite.

Une saison statistiquement convaincante et décisive sur la scène saoudienne, qui lui a valu sa sélection pour la Coupe du monde avec les Bleus. Ses propos laissent toutefois planer l’hypothèse d’un retour, dès l’été prochain, sur les terrains européens par la grande porte.

Reste à savoir quel club pourrait l’accueillir et pourquoi ce retour serait judicieux pour les formations européennes.

  • UNE SAISON EXCEPTIONNELLE

    Rappelons d’abord les chiffres validés : Theo Hernandez a brillé en Arabie saoudite. Il a disputé 42 matchs, soit 3 627 minutes, au cours desquelles il a délivré 5 passes décisives et inscrit pas moins de 9 buts, un bilan d’autant plus impressionnant qu’il évolue comme arrière latéral dans une défense à quatre ou comme latéral gauche dans un schéma à cinq.

    Un seul bémol : Al Hilal termine la saison invaincu mais sans le titre, contrarié par trop de matchs nuls en seconde partie de championnat. Les hommes d’Inzaghi voient ainsi l’Al Nassr de Cristiano Ronaldo s’adjuger le sacre saoudien.

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  • Le joueur pourrait partir. Si tel est le cas, ce serait une bonne affaire.

    Au-delà des simples statistiques, deux éléments clés doivent être pris en compte pour envisager un éventuel départ : la cession du club et la question des allègements fiscaux.

    Concernant le premier point, le Fonds d’investissement public (PIF) a déjà officialisé la vente de 70 % des parts d’Al Hilal à la Kingdom Holding Company du prince Bin Talal, pour un montant de 317 millions d’euros. Dans un contexte où la viabilité financière est recherchée par le royaume, l’idée d’un retour en Europe et de quelques ventes prestigieuses pourrait être renforcée : une lourde dette et un contexte socio-politique complexe pourraient faciliter des départs présentés comme des sacrifices nécessaires.

    Un sacrifice que Theo Hernandez pourrait accepter cet été : une fois les 183 jours de résidence fiscale en Arabie saoudite accomplis, son imposition sur les rémunérations des travailleurs étrangers tombera presque à zéro, facilitant ainsi les discussions salariales avec un club européen (un montant actuellement hors de portée des clubs européens, son salaire à Al Hilal s’élevant à 20 millions d’euros).

  • UN RETOUR À MILAN ?

    Ces éléments précisés, quelle pourrait être la destination de Theo Hernandez en cas de transfert, même si son souhait affiché est de rester à Al Hilal ?

    Toute discussion sur le latéral français conduit inévitablement à l’hypothèse d’un retour romantique à Milan. Interrogé il y a quelques mois par La Gazzetta dello Sport, Theo avait confié : « La direction prise par le club et certaines décisions ne reflètent pas les valeurs et l’ambition qui m’ont amené ici. Si on me demandait de revenir ? Maintenant, je veux gagner ici. Mais tant que certaines personnes seront là, je ne reviendrai pas. »

    Depuis, le contexte a radicalement changé : le patron de RedBird, Gerry Cardinale, a manqué l’objectif de la qualification en Ligue des champions. Il a donc limogé tout le staff technique, y compris le directeur général Giorgio Furlani, figure emblématique de l’organigramme rossonero.

    De nouveaux visages vont donc faire leur apparition au Milan : une nouvelle ère, une nouvelle vision et un nouveau chemin vers un avenir que la direction américaine espère plus radieux.

    Pour autant, un retour de Theo Hernandez semble aujourd’hui peu probable, voire impossible. Son ami de longue date Rafael Leao s’apprête à quitter les Rossoneri et, pour l’instant, aucun contact concret ne laisse envisager cette piste, qui reste très éloignée de la réalité.

  • La Juventus s’était montrée intéressée.

    En revanche, la Juventus a entretenu des contacts avec l’entourage de Theo Hernandez durant le mois de janvier.

    Le profil du latéral, ancien joueur du Milan, a circulé comme une rumeur proche des milieux bianconeri ; cependant, il n’y a jamais eu de véritables pourparlers ni de négociations en cours pour ramener Theo en Italie et le faire signer à la Vieille Dame.

    Cet intérêt, né lors du dernier mercato hivernal, s’est limité à une simple prise de renseignements ; une option qui n’a pas été approfondie en raison de contraintes financières et de priorités sportives. Priorité étant donnée aux exigences de Spalletti, à savoirrecruter un gardien expérimenté et un numéro 9 aux caractéristiques précises, avant d’envisager d’autres renforts pour l’effectif bianconero la saison prochaine.

  • LE RÊVE DU REAL MADRID ET LES AUTRES OPTIONS

    En Italie, aucune écurie ne manifeste pour l’instant d’intérêt : ni la Roma, où son profil technique pourrait pourtant s’épanouir, ni Naples, où l’arrivée éventuelle d’Allegri et un 3-5-2 taillé pour son explosivité sur tout le couloir pourraient lui convenir. Il faut donc élargir la perspective à d’autres grands championnats européens.

    En premier lieu, le Real Madrid, considéré comme le meilleur club du monde. Theo n’a jamais eu la possibilité réelle de s’imposer comme titulaire chez les Blancos et son rêve, tôt ou tard, est d’y revenir pour s’imposer. Reste à savoir si José Mourinho, après avoir validé l’arrivée de Dumfries, tentera de reformer ce duo de rivaux qui a enflammé tant de derbies à Milan.

    L’Atlético Madrid s’était intéressé à lui l’été dernier, mais le Français a choisi Al Hilal ; reste à savoir si cette piste peut être réactivée. Pour le moment, s’il se montre ouvert aux grands clubs européens, aucun contact concret n’a été établi.

    La nostalgie de l’Europe le titille, mais sa priorité reste, pour l’instant, de demeurer en Arabie saoudite.