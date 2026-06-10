« La Saudi Pro League ? Pour moi, ce n'est pas un championnat facile. C'est un championnat très compétitif. Comme je te l'ai déjà dit, il y a des joueurs très compétitifs. Il n'y a pas d'équipe facile pour un footballeur. Nous, à Al Hilal, sommes la meilleure équipe d'Asie. Je pense que je suis encore jeune et qu'à l'avenir, je pourrai revenir sans problème en Europe. Le Real Madrid est le meilleur club du monde. »

Ces propos, extraits d’une interview accordée au Diario AS, relancent les spéculations sur un retour en Europe lors du prochain mercato estival. Le latéral tricolore, pilier de l’Al Hilal de Simone Inzaghi, vient de boucler sa première saison en Arabie saoudite.

Une saison statistiquement convaincante et décisive sur la scène saoudienne, qui lui a valu sa sélection pour la Coupe du monde avec les Bleus. Ses propos laissent toutefois planer l’hypothèse d’un retour, dès l’été prochain, sur les terrains européens par la grande porte.

Reste à savoir quel club pourrait l’accueillir et pourquoi ce retour serait judicieux pour les formations européennes.