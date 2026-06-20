The Athletic - Le Tottenham de De Zerbi et le Manchester City de Maresca s’affrontent pour recruter Tonali. Quelle est l’évaluation du Newcastle et que révèlent les dernières rumeurs ?

Selon les dernières informations de The Athletic, Sandro Tonali, auteurde 10 buts en 110 matchs sous lemaillot de Newcastle et vainqueur de la Carabao Cup, se montrerait désormais partant à l’idée de changer d’air après trois saisons chezlesMagpies. Le Tottenham Hotspur est confirmé comme étant en pole position et aurait déjà entamé les premières discussions pour convaincre les Magpies de se séparer de l’un de leurs meilleurs éléments, sous contrat jusqu’en juin 2028 et recruté en 2023 au Milan AC pour 60 millions d’euros plus des bonus. Les Magpies réclament environ 100 millions d’euros, et les Spurs tentent de négocier ce prix à la baisse. Pour l’instant, leurs efforts restent vains : une première offre de 80 millions a déjà été refusée.