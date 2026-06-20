Roberto De Zerbi et son club de Tottenham font preuve d’une réelle détermination pour recruter Sandro Tonali. L’ancien milieu de terrain de Brescia et du Milan AC figure en tête de la short-list des Spurs, déterminés à renforcer leur effectif durant un mercato estival déjà rythmé : ils ont d’abord déboursé environ 60 millions d’euros pour recruter le défenseur néerlandais de Brighton, Paul van Ecke, puis ils ont maintenu leur intérêt pour un autre milieu, Mateus Fernandes (West Ham). Le milieu de terrain, appelé à être profondément restructuré par rapport à la saison dernière, pourrait ainsi trouver son nouveau pivot dans l’international italien.
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The Athletic - Le Tottenham de De Zerbi et le Manchester City de Maresca s’affrontent pour recruter Tonali. Quelle est l’évaluation du Newcastle et que révèlent les dernières rumeurs ?
Le Tottenham prend l’initiative
Selon les dernières informations de The Athletic, Sandro Tonali, auteurde 10 buts en 110 matchs sous lemaillot de Newcastle et vainqueur de la Carabao Cup, se montrerait désormais partant à l’idée de changer d’air après trois saisons chezlesMagpies. Le Tottenham Hotspur est confirmé comme étant en pole position et aurait déjà entamé les premières discussions pour convaincre les Magpies de se séparer de l’un de leurs meilleurs éléments, sous contrat jusqu’en juin 2028 et recruté en 2023 au Milan AC pour 60 millions d’euros plus des bonus. Les Magpies réclament environ 100 millions d’euros, et les Spurs tentent de négocier ce prix à la baisse. Pour l’instant, leurs efforts restent vains : une première offre de 80 millions a déjà été refusée.
À noter la présence du City.
Selon The Athletic, le départ éventuel de Tonali pourrait permettre à Newcastle d’engranger une somme quasi record – le record actuel étant détenu par Isak, vendu 145 millions d’euros à Liverpool. Un autre club et un autre entraîneur italien suivraient le joueur. Selon The Athletic, Manchester City, qui cherche à reclasser l’ancien Milanais Tijjani Reijnders et s’interroge sur l’avenir de Rodri et Nico González, a déjà pris contact avec l’entourage du joueur et peaufine une proposition à soumettre aux Magpies pour devancer Tottenham. Le dossier reste grand ouvert et la duel entre De Zerbi et Maresca pour attirer Tonali ne fait que commencer.
Quel est le chiffre d’affaires du Milan AC ?
Si Sandro Tonali venait à rejoindre un autre club anglais – Arsenal ou Manchester United ont récemment été évoqués –, l’AC Milan serait endroit d’espérer une rentrée d’argent. Selon Matteo Moretti, les Rossoneri n’ont en effet négocié aucun pourcentage sur une éventuelle revente lors du transfert du jeune Italien à Newcastle. En revanche, un éventuel transfert vers Tottenham ou Manchester City déclencherait le versement d’une contribution de solidarité, somme due aux clubs ayant contribué à la formation initiale du joueur. Le Milan pourrait alors percevoir environ un million d’euros.