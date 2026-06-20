Roberto De Zerbi et son club de Tottenham font preuve d’une réelle détermination pour recruter Sandro Tonali. L’ancien milieu de terrain de Brescia et du Milan est l’une des principales cibles que le club londonien s’est fixé dans un mercato qui a démarré sur les chapeaux de roue : le premier coup a été le recrutement du défenseur néerlandais de Brighton, Paul van Ecke, pour environ 60 millions d’euros, et un autre milieu, Mateus Fernandes de West Ham, reste également dans le viseur. Le milieu de terrain, appelé à être profondément restructuré par rapport à la saison dernière, pourrait ainsi trouver son nouveau pivot dans l’international italien.
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The Athletic - Le Tottenham de De Zerbi et le Manchester City de Maresca s’affrontent pour recruter Tonali. Quelle est l’estimation du Newcastle et quelles sont les rumeurs qui circulent ?
Le Tottenham prend l’initiative
Après les récentes rumeurs indiquant que Sandro Tonali se verrait bien quitter Newcastle, où il a disputé 110 matchs (10 buts) et remporté la Carabao Cup en trois saisons, pour rejoindre un club de Premier League aux ambitions plus élevées, le site The Athletic apporte des précisions sur l’avenir du milieu de terrain né en 2000. Selon le média britannique, le Tottenham Hotspur serait en pole position et aurait déjà engagé les premières discussions pour convaincre les Magpies de céder l’un de leurs meilleurs éléments, sous contrat jusqu’en juin 2028 et recruté 60 millions d’euros (+ bonus) auprès du Milan AC en 2023. La valeur de base fixée par Newcastle s’élèverait à environ 100 millions d’euros, un montant que les Spurs cherchent à négocier à la baisse.
À noter la présence du City.
Selon The Athletic, le départ éventuel de Sandro Tonali pourrait permettre à Newcastle d’engranger une somme quasi record. Le joueur italien est actuellement courtisé par un autre club et un autre entraîneur transalpin. Selon The Athletic, Manchester City, qui cherche à reclasser l’ancien Milanais Tijjani Reijnders et qui s’interroge sur l’avenir de Rodri et Nico González, a déjà pris contact avec l’entourage du joueur et élabore une offre à soumettre à Newcastle pour devancer Tottenham. Le dossier est plus ouvert que jamais et la confrontation entre De Zerbi et Maresca pour s’attacher les services de Tonali ne fait que commencer.
Quel est le chiffre d’affaires du Milan AC ?
En cas de nouveau transfert de Sandro Tonali en Angleterre – où Arsenal et Manchester United se sont récemment intéressés au milieu – le Milan AC pourrait tirer un bénéfice financier. Selon Matteo Moretti, les Rossoneri n’ont obtenu aucun pourcentage sur une éventuelle revente lors du départ du joueur vers Newcastle. En revanche, un départ vers Tottenham ou Manchester City déclencherait une contribution de solidarité, somme versée aux clubs ayant participé à la formation initiale du joueur. Le Milan pourrait alors toucher environ un million d’euros.