The Athletic - Le Tottenham de De Zerbi et le Manchester City de Maresca s’affrontent pour recruter Tonali. Quelle est l’estimation du Newcastle et quelles sont les rumeurs qui circulent ?

Après les récentes rumeurs indiquant que Sandro Tonali se verrait bien quitter Newcastle, où il a disputé 110 matchs (10 buts) et remporté la Carabao Cup en trois saisons, pour rejoindre un club de Premier League aux ambitions plus élevées, le site The Athletic apporte des précisions sur l’avenir du milieu de terrain né en 2000. Selon le média britannique, le Tottenham Hotspur serait en pole position et aurait déjà engagé les premières discussions pour convaincre les Magpies de céder l’un de leurs meilleurs éléments, sous contrat jusqu’en juin 2028 et recruté 60 millions d’euros (+ bonus) auprès du Milan AC en 2023. La valeur de base fixée par Newcastle s’élèverait à environ 100 millions d’euros, un montant que les Spurs cherchent à négocier à la baisse.