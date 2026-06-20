Roberto De Zerbi et son club de Tottenham font preuve d’une réelle détermination pour recruter Sandro Tonali. L’ancien milieu de terrain de Brescia et du Milan figure en tête de la short-list des Spurs, déterminés à renforcer leur effectif durant un mercato déjà lancé à plein régime : ils ont d’abord recruté le défenseur néerlandais de Brighton, Paul van Ecke, pour environ 60 millions d’euros, et ils gardent également dans leur viseur le milieu de West Ham, Mateus Fernandes. Le milieu de terrain, appelé à être profondément restructuré par rapport à la saison dernière, pourrait ainsi trouver son nouveau pivot dans l’international italien.
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The Athletic - Le Tottenham de De Zerbi et le Manchester City de Maresca s’affrontent pour recruter Tonali. Quelle est l’estimation du Newcastle et quelles sont les dernières rumeurs ?
TOTTENHAM PREND L’INITIATIVE
Après les récentes rumeurs indiquant que Sandro Tonali se montrerait partant pour quitter Newcastle, où il a disputé 110 matchs (10 buts) et remporté la Carabao Cup en trois saisons, afin de rejoindre un club de Premier League aux ambitions plus élevées, le site The Athletic apporte des précisions sur l’avenir du milieu de terrain né en 2000. Selon le média britannique, le Tottenham Hotspur serait en pole position et aurait déjà entamé des discussions avec les Magpies pour convaincre le club de céder l’un de ses éléments clés, sous contrat jusqu’en juin 2028 et recruté 60 millions d’euros plus des bonus auprès du Milan AC en 2023. La valeur de base fixée par Newcastle s’élèverait à environ 100 millions d’euros, un montant que les Spurs cherchent à négocier à la baisse.
Le club mancunien est également de la partie.
Selon The Athletic, le départ éventuel de Sandro Tonali pourrait permettre à Newcastle d’engranger une somme quasi record. Le record actuel de recettes de transfert est détenu par Alexander Isak, cédé à Liverpool 145 millions d’euros. Toujours d’après la même source, un autre club et un autre entraîneur italien s’intéresseraient de près au milieu de terrain. Selon The Athletic, Manchester City, qui cherche à reclasser l’ancien Milanais Tijjani Reijnders et qui s’interroge sur l’avenir de Rodri et Nico González, a déjà approché l’entourage du joueur et élabore une proposition à soumettre aux Magpies pour devancer Tottenham. Le dossier reste ouvert et la duel entre De Zerbi et Maresca pour s’attacher les services de Tonali ne fait que commencer.
Quel est le chiffre d’affaires du Milan AC ?
En cas de nouveau transfert de Sandro Tonali en Angleterre, où Arsenal et Manchester United se sont récemment intéressés au milieu de terrain, le Milan AC pourrait tirer un bénéfice financier. Selon Matteo Moretti, les Rossoneri n’ont toutefois pas inclus de pourcentage sur une éventuelle revente lors de la vente du joueur à Newcastle. En revanche, un départ vers Tottenham ou Manchester City déclencherait une contribution de solidarité, somme versée aux clubs ayant contribué à la formation initiale du joueur. Le Milan pourrait ainsi percevoir environ un million d’euros.