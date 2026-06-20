Après les récentes rumeurs indiquant que Sandro Tonali se montrerait partant pour quitter Newcastle, où il a disputé 110 matchs (10 buts) et remporté la Carabao Cup en trois saisons, afin de rejoindre un club de Premier League aux ambitions plus élevées, le site The Athletic apporte des précisions sur l’avenir du milieu de terrain né en 2000. Selon le média britannique, le Tottenham Hotspur serait en pole position et aurait déjà entamé des discussions avec les Magpies pour convaincre le club de céder l’un de ses éléments clés, sous contrat jusqu’en juin 2028 et recruté 60 millions d’euros plus des bonus auprès du Milan AC en 2023. La valeur de base fixée par Newcastle s’élèverait à environ 100 millions d’euros, un montant que les Spurs cherchent à négocier à la baisse.