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Michael Carrick Eddie HoweGetty/GOAL
Emanuele Tramacere
Traduit par

The Athletic : chaos à Manchester United, Howe est le favori ; deux problèmes pour Nagelsmann et Conte

Manchester United
A. Conte
J. Nagelsmann
E. Howe
Mercato
Juventus FC

L’avenir de Carrick ne tient qu’à un fil, peut-être aussi parce qu’il est difficile de choisir le remplaçant idéal.

Le déplacement désastreux à Côme en Ligue des champions, marqué par un 4-1 sans appel, a rouvert une fracture béante entre Michael Carrick, l’équipe, la direction et les supporters de Manchester United. Chez les Red Devils, la situation est explosive : chacun rame de son côté et personne n’en sort gagnant. Le club connaît son pire début de saison depuis 2014-2015 en termes de résultats, et son bilan affichera, une fois encore, un solde nettement négatif.

Si les choses ne s’améliorent pas rapidement, c’est une fois de plus l’entraîneur qui en paiera le prix, alors que se profile le match contre Bournemouth, qui a largement battu l’AC Milan en Ligue Europa. Pour l’heure, Carrick reste solidement en poste, davantage parce qu’il est difficile de lui trouver le remplaçant idéal que par une réelle volonté de poursuivre l’aventure ensemble.

Et selon The Athletic, le club étudie désormais trois candidatures principales : Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Antonio Conte.

  • CLUB DIVISÉ

    Pour chaque candidat potentiel, il faut souligner qu’il existe des points de friction et qu’une partie de la chaîne de commandement peine à s’aligner sur les autres composantes.

    En substance, le club est divisé entre les avis de son principal dirigeant, Sir Jim Ratcliff, du directeur du département sportif, Jason Wilcox, et de Michael Sansoni, directeur du département des données et de l’intelligence artificielle, qui pèse de plus en plus dans les décisions du club.

  • HOWE, LE FAVORI

    Selon The Athletic, qui cite des sources internes au club, le favori du moment est Eddie Howe. L’ancien entraîneur de Newcastle, libre après un départ tumultueux, est considéré comme l’homme idéal pour ramener au sommet un club en difficulté, exactement comme il l’a fait lors de son passage chez les Magpies.

    Le problème, c’est que Howe avait déjà été recommandé à Manchester United après le départ d’Erik ten Hag par Dan Ashworth, alors directeur sportif, mais Ratcliffe avait préféré payer la clause libératoire d’Amorim et cette décision avait entraîné le départ du dirigeant anglais un mois seulement plus tard.

  • NAGELSMANN

    Hier, jeudi 22 octobre, les noms de Fabian Hurzeler, actuellement à Brighton, et de Julian Nagelsmann, libre depuis son départ de la sélection allemande, avaient commencé à circuler.

    Le premier s’est immédiatement retiré de la course après l’apparition de ces rumeurs. Quant au second, sa candidature est soutenue au sein du club par Christopher Vivell, responsable du personnel à United. Celui-ci est toutefois souvent en désaccord avec le directeur sportif Jason Wilcox, qui pousse pour Howe.

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  • CONTE

    Enfin, il y a le nom d’Antonio Conte, qui s’est montré très ouvert à l’idée de rejoindre Manchester United, mais qui a déjà exposé sa vision de la gestion du vestiaire et du mercato.

    L’ancien du Napoli (dont le nom revient aussi avec insistance pour un retour à la Juventus) est convaincu qu’il faut employer des méthodes plus strictes avec l’équipe et ne voudrait pas d’ingérence de la direction s’il était choisi.

    Pour cette raison, selon Michael Sansoni, directeur des données et de l’IA, le choix de Conte serait également risqué, car il présenterait une forte probabilité de désaccords avec la direction.

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