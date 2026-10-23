Le déplacement désastreux à Côme en Ligue des champions, marqué par un 4-1 sans appel, a rouvert une fracture béante entre Michael Carrick, l’équipe, la direction et les supporters de Manchester United. Chez les Red Devils, la situation est explosive : chacun rame de son côté et personne n’en sort gagnant. Le club connaît son pire début de saison depuis 2014-2015 en termes de résultats, et son bilan affichera, une fois encore, un solde nettement négatif.

Si les choses ne s’améliorent pas rapidement, c’est une fois de plus l’entraîneur qui en paiera le prix, alors que se profile le match contre Bournemouth, qui a largement battu l’AC Milan en Ligue Europa. Pour l’heure, Carrick reste solidement en poste, davantage parce qu’il est difficile de lui trouver le remplaçant idéal que par une réelle volonté de poursuivre l’aventure ensemble.

Et selon The Athletic, le club étudie désormais trois candidatures principales : Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Antonio Conte.