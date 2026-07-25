Dans ce contexte aux contours encore pas totalement définis, l'Arsenal – qui a bouclé ces derniers jours l'achat de Christos Tzolis à Bruges pour 40 millions d'euros, afin de remplacer Leandro Trossard, parti à Besiktas – a commencé à envisager l'hypothèse d'une offensive officielle pour Vinicius Junior. Le joueur né en 2000 figure sur une liste restreinte de cibles pour ce poste spécifique mais, selon The Athletic, il n'y a eu pour le moment aucun contact entre les deux clubs. Arrivé au Real Madrid à l'été 2018, Vinicius a compilé 128 buts et 100 passes décisives en 375 apparitions ; cet été, il a été l'un des protagonistes d'une bonne Coupe du monde sur le plan personnel, avec 4 buts en 5 apparitions avec le Brésil.