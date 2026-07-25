Énorme rumeur de mercato relayée par le portail The Athletic. Selon le média américain, Arsenal aurait lancé les premiers sondages exploratoires pour l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior. Une demande de renseignements qui s’inscrit parfaitement dans la journée où, de plusieurs côtés, l’assaut décisif du Real Madrid pour l’ailier offensif de Leipzig Yan Diomandé, né en 2006, est annoncé comme imminent, lui aussi suivi ces dernières semaines par le Paris Saint-Germain.
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The Athletic - Arsenal, premier sondage pour Vinicius Junior : combien demande le Real Madrid pour le céder, le nœud des négociations bloquées pour sa prolongation
LE CONTRAT EN FIN DE CONTRAT
Derrière l’accélération soudaine pour l’international ivoirien se cacheraient les grandes difficultés rencontrées par le président du Real, Florentino Perez, et ses plus proches collaborateurs pour enregistrer des avancées significatives dans les négociations visant à prolonger le contrat de Vinicius Junior. Un contrat qui expire le 30 juin 2027 et qui prévoit également le versement d’un conséquent bonus de fidélité en cas de maintien du joueur brésilien cette saison, en plus d’un salaire de 25 millions d’euros bruts. Florentino veut évidemment éviter la double déconvenue de « se ruiner » pour ce qui pourrait être la dernière saison de Vinicius en Espagne, avant de le perdre ensuite gratuitement en cas d’absence d’accord sur une prolongation.
Les mouvements d’Arsenal
Dans ce contexte aux contours encore pas totalement définis, l'Arsenal – qui a bouclé ces derniers jours l'achat de Christos Tzolis à Bruges pour 40 millions d'euros, afin de remplacer Leandro Trossard, parti à Besiktas – a commencé à envisager l'hypothèse d'une offensive officielle pour Vinicius Junior. Le joueur né en 2000 figure sur une liste restreinte de cibles pour ce poste spécifique mais, selon The Athletic, il n'y a eu pour le moment aucun contact entre les deux clubs. Arrivé au Real Madrid à l'été 2018, Vinicius a compilé 128 buts et 100 passes décisives en 375 apparitions ; cet été, il a été l'un des protagonistes d'une bonne Coupe du monde sur le plan personnel, avec 4 buts en 5 apparitions avec le Brésil.
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