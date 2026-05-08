Interrogé sur l’éventualité que l’absence de compétition européenne pousse certains joueurs confirmés sur la scène internationale à envisager leur avenir, l’ancien défenseur des Blues, Dorigo, s’est confié en exclusivité à GOAL via BetGoodwin : « Oui, tout à fait. C’est là que le bât blesse : alors qu’ils visaient sereinement la Ligue des champions et que tout allait bien, des problèmes concrets semblent désormais émerger.

« Il faut aussi tenir compte de la durée des contrats et de la santé financière du club. Sans ces revenus, où cela les mène-t-il ? On peut donc s’attendre à des ajustements. La solution la plus simple serait de vendre l’un de ses cadres, mais ce serait très, très difficile.

Cole Palmer, quand il est en forme, est un talent capable de faire la différence ; ce genre de joueur, on veut le conserver, et je suis sûr que le club fera tout pour y parvenir.

« Mais sans Coupe d’Europe, je suis sûr que plusieurs grands clubs se diront : “On va tester leur détermination et voir si on peut leur chiper un ou deux de leurs très bons joueurs” – ce qui serait vraiment dommage. »