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« Tester leur détermination » : Chelsea doit s’attendre à des offres de transfert pour Cole Palmer et Enzo Fernández, car ses difficultés à se qualifier pour les compétitions européennes exposent les Blues, déjà en délicatesse, à une fragilité certaine
Le club londonien a investi massivement lors de plusieurs périodes de transferts.
Todd Boehly et BlueCo ont travaillé d’arrache-pied et investi massivement pour constituer, dans l’ouest de Londres, un effectif jugé capable de produire des résultats tant dans l’immédiat qu’à long terme. Les campagnes de recrutement ont privilégié le potentiel plutôt que le palmarès, ce qui a inévitablement entraîné des problèmes de régularité.
Le club a remporté la Conference League et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2025, et vise désormais la FA Cup dans le cadre de la saison en cours. Sur et en dehors du terrain, l’ouest londonien a connu de nombreux changements.
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Les Blues risquent de manquer la qualification européenne
Enzo Maresca et Liam Rosenior ont été démis de leurs fonctions d’entraîneurs. Dans l’attente de la nomination d’un nouveau coach cet été, Calum McFarlane assure l’intérim à la tête de l’équipe première. De plus, une série de blessures malvenues a encore fragilisé les Blues.
La chute à la 9e place de la Premier League intervient au pire moment : il ne reste que trois matchs pour revenir dans le top 7. À défaut d’y parvenir, des éléments comme Palmer et Fernandez pourraient se montrer réceptifs aux avances d’autres clubs.
Les joueurs qui ont fait leurs preuves à Chelsea suscitent naturellement l’intérêt.
Interrogé sur l’éventualité que l’absence de compétition européenne pousse certains joueurs confirmés sur la scène internationale à envisager leur avenir, l’ancien défenseur des Blues, Dorigo, s’est confié en exclusivité à GOAL via BetGoodwin : « Oui, tout à fait. C’est là que le bât blesse : alors qu’ils visaient sereinement la Ligue des champions et que tout allait bien, des problèmes concrets semblent désormais émerger.
« Il faut aussi tenir compte de la durée des contrats et de la santé financière du club. Sans ces revenus, où cela les mène-t-il ? On peut donc s’attendre à des ajustements. La solution la plus simple serait de vendre l’un de ses cadres, mais ce serait très, très difficile.
Cole Palmer, quand il est en forme, est un talent capable de faire la différence ; ce genre de joueur, on veut le conserver, et je suis sûr que le club fera tout pour y parvenir.
« Mais sans Coupe d’Europe, je suis sûr que plusieurs grands clubs se diront : “On va tester leur détermination et voir si on peut leur chiper un ou deux de leurs très bons joueurs” – ce qui serait vraiment dommage. »
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Manchester ou Madrid : où Palmer et Fernandez pourraient-ils atterrir ?
Formé à Manchester City et originaire de la ville, Palmer pourrait revenir à ses racines en rejoignant Old Trafford. Supporter de Manchester United depuis son enfance, il a assisté, impuissant, au dépassement de Chelsea par les Red Devils dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.
De son côté, Fernandez envisagerait un départ vers Madrid. Le vainqueur de la Coupe du monde s’est imposé comme un pilier du milieu de terrain de Stamford Bridge et n’a que 25 ans, mais ses qualités pourraient bientôt s’exprimer ailleurs, l’instabilité de son club alimentant inévitablement les rumeurs de transfert.