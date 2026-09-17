La Juventus, en difficulté, se prépare à un sérieux test en Ligue Europa avec la réception du club néerlandais du NEC à l’Allianz Stadium. Selon les médias italiens, les visiteurs affichent une identité tactique unique insufflée par l’entraîneur Dick Schreuder, affectueusement surnommée « Dickie-taka ». Connu pour un style offensif, agressif et basé sur un pressing haut, le NEC fait sensation aux Pays-Bas en jouant avec une intensité incessante et une obsession de la récupération du ballon.

Cependant, il s’agit d’une approche à haut risque que le gardien Crettaz a un jour qualifiée de « kamikaze », laissant potentiellement des espaces défensifs que les hôtes peuvent exploiter.