Buzzi
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Terreur du « Dickie-taka » ! La Juventus face à l’embuscade « kamikaze » du NEC alors que Spalletti, sous pression, joue sa survie
Face au défi du « Dickie-taka » à Turin
La Juventus, en difficulté, se prépare à un sérieux test en Ligue Europa avec la réception du club néerlandais du NEC à l’Allianz Stadium. Selon les médias italiens, les visiteurs affichent une identité tactique unique insufflée par l’entraîneur Dick Schreuder, affectueusement surnommée « Dickie-taka ». Connu pour un style offensif, agressif et basé sur un pressing haut, le NEC fait sensation aux Pays-Bas en jouant avec une intensité incessante et une obsession de la récupération du ballon.
Cependant, il s’agit d’une approche à haut risque que le gardien Crettaz a un jour qualifiée de « kamikaze », laissant potentiellement des espaces défensifs que les hôtes peuvent exploiter.
- Insidefoto
Spalletti sous pression alors que la Juventus cherche un coup de boost
La Juventus aborde cette rencontre sous une pression grandissante après sa première défaite de la saison en Serie A contre Sassuolo, qui la laisse végéter à la huitième place. Alors que la position de l'entraîneur Luciano Spalletti est de plus en plus remise en question par la presse italienne, la Juve a désespérément besoin d'une prestation capable de relancer le moral. L'ancien milieu de terrain Massimo Mauro a souligné que, même si l'effectif manque de cohésion, l'équipe doit rapidement trouver le moyen de gagner des matches afin de combler son retard de cinq points sur le leader du championnat.
Spalletti devrait titulariser le joueur prêté Nick Woltemade en attaque au milieu d'une crise de blessures persistante touchant des joueurs clés comme Kenan Yildiz et Kephren Thuram.
Schreuder et Schuurs prêts pour le test de l’Allianz Stadium
Le NEC arrive à Turin avec un moral élevé malgré une série récente en demi-teinte sur la scène nationale. L'entraîneur Dick Schreuder a reconnu l'ampleur du défi que représente un géant européen, tout en soulignant que ses joueurs resteront fidèles à leur intensité caractéristique. Ancien défenseur du Torino, Perr Schuurs, qui poursuit son retour vers une pleine forme après une période mentalement éprouvante passée sur la touche, a fait part de son enthousiasme à l'idée de revenir en Italie.
« Dans notre style de jeu, l'intensité est très importante, et nous devrons l'apporter », a déclaré Schreuder. Schuurs a ajouté : « J'ai ici un sentiment d'être chez moi, j'ai vécu ici pendant quatre ans. Je suis ici maintenant pour jouer un match important, mais cela est différent des autres matches. »
- ANP
Traverser la tempête et aller de l’avant
Pour la Juventus, le plan tactique pour venir à bout du NEC est clair : résister à la tempête initiale du pressing haut, exploiter les déséquilibres défensifs sur les côtés et frapper au bon moment. Les hommes de Spalletti ne peuvent pas se permettre un nouveau faux pas, alors qu’un rendez-vous crucial de Serie A contre l’Atalanta se profile à l’horizon. De son côté, le NEC veut mettre en avant sa philosophie sans peur sur la scène continentale, avec l’espoir de surprendre un autre poids lourd européen.
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