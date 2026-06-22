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Senegal world cup 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

Traduit par

Tenues du Sénégal pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Coupe du monde
Sénégal

Les nouveaux maillots du Sénégal pour 2026 ont été dévoilés : une touche moderne sur les couleurs nationales et une version or.

Les nouveaux maillots du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 viennent d’être officialisés. Leur thème célèbre avec éclat l’âme artistique du pays, des rues de Dakar à sa scène musicale bouillonnante.

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Boutique : maillots du Sénégal pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile du Sénégal

    L'élégance et la fierté culturelle se marient dans le maillot domicile du Sénégal. Sur un fond blanc, des motifs ton sur ton complexes, inspirés des textiles et symboles traditionnels, viennent créer de la profondeur et de la texture. De subtiles touches de vert, de jaune et de rouge font le lien avec le drapeau national, pour une esthétique à la fois raffinée et pleine de sens.





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    Maillot extérieur du Sénégal

    Le maillot extérieur adopte désormais des couleurs vives et audacieuses. Le fond bleu sarcelle foncé est orné de motifs fluides et organiques qui évoquent le mouvement et l’énergie de la nature. Les finitions jaunes et rouges rehaussent l’ensemble, créant ainsi une expression vibrante et festive de l’esprit joyeux du football sénégalais.