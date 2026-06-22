Les nouveaux maillots du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 viennent d’être officialisés. Leur thème célèbre avec éclat l’âme artistique du pays, des rues de Dakar à sa scène musicale bouillonnante.

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