Les nouveaux maillots du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 viennent d’être officialisés. Leur thème célèbre avec éclat l’âme artistique du pays, des rues de Dakar à sa scène musicale bouillonnante.
Plus d'actualités sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
- 👕 Maillots de la Coupe du monde 2026 : découvrez l’ensemble des tenues des grandes sélections
- 🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
- 📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026
- ⚽ Ballon officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : où acheter le Trionda d’adidas