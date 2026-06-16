L'élégance et la fierté culturelle se marient dans le maillot domicile du Sénégal. Sur un fond blanc, des motifs ton sur ton complexes, inspirés des textiles et symboles traditionnels, viennent créer de la profondeur et de la texture. De subtiles touches de vert, de jaune et de rouge font le lien avec le drapeau national, pour une esthétique à la fois raffinée et pleine de sens.















