Tenues du Sénégal pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

L'élégance rencontre la fierté culturelle dans le maillot domicile du Sénégal. Sur une base blanche, des motifs ton sur ton complexes, inspirés des textiles et symboles traditionnels, apportent profondeur et texture. Des touches subtiles de vert, de jaune et de rouge évoquent le drapeau national, forgeant une esthétique à la fois raffinée et pleine de sens.















