Tenues du Sénégal pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les tenues du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 viennent d'être dévoilées. Elles s'inspirent d'une célébration éclatante de l'âme artistique du pays, évoquant tantôt les rues de Dakar, tantôt les rythmes endiablés de sa scène musicale.
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