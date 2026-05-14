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Senegal world cup 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

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Tenues du Sénégal pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Sénégal

Les maillots du Sénégal pour 2026 ont été dévoilés : une réinterprétation moderne des couleurs nationales agrémentée d’une touche de doré.

Les tenues du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 viennent d'être dévoilées. Elles s'inspirent d'une célébration éclatante de l'âme artistique du pays, évoquant tantôt les rues de Dakar, tantôt les rythmes endiablés de sa scène musicale.


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Boutique : Tenues du Sénégal pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile du Sénégal

    L'élégance rencontre la fierté culturelle dans le maillot domicile du Sénégal. Sur une base blanche, des motifs ton sur ton complexes, inspirés des textiles et symboles traditionnels, apportent profondeur et texture. Des touches subtiles de vert, de jaune et de rouge évoquent le drapeau national, forgeant une esthétique à la fois raffinée et pleine de sens.





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    Maillot extérieur du Sénégal

    Le maillot extérieur adopte désormais des couleurs vives et audacieuses. Le fond bleu sarcelle foncé est orné de motifs fluides et organiques qui évoquent le mouvement et l’énergie de la nature. Les bordures jaunes et rouges rehaussent l’ensemble, créant ainsi une expression vibrante et festive de l’esprit joyeux du football sénégalais.