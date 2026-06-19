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Paraguay home kit 2026 PUMA
Renuka Odedra

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Tenues du Paraguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

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Paraguay

Les nouveaux maillots du Paraguay pour 2026 ont été dévoilés : un retour aux rayures classiques et une version audacieuse avec un imprimé camouflage.

À l’aube de la Coupe du monde 2026, les nouveaux maillots domicile et extérieur du Paraguay ont été officiellement dévoilés. Intitulée « De la Tierra a la Piel » (« De la terre à la peau »), cette collection rend un hommage poétique aux paysages et aux racines culturelles de la nation. Son design met en exergue le lien sacré qui unit les joueurs à la terre de leur patrie.


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Boutique : maillots du Paraguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Maillot domicile du Paraguay

    Les rayures rouges et blanches classiques font leur grand retour avec un élan renouvelé. Doté d'une texture aux légères traces d'usure, ce motif dégage un sentiment d'histoire et d'authenticité vécue. Les bordures bleues au col et aux poignets rappellent le drapeau national, alliant ainsi tradition et touche contemporaine.





  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Maillot extérieur du Paraguay

    Audacieux et novateur, le maillot extérieur arbore un motif profond, rappelant le camouflage, dans des nuances de noir et de bleu sarcelle. Cette association crée une impression de mouvement et d’imprévisibilité. Ce design, à la fois tactique et moderne, incarne la ténacité et la capacité d’adaptation qui caractérisent le football paraguayen – conçu pour l’inattendu.