Tenues du Paraguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

À l’aube de la Coupe du monde 2026, les nouveaux maillots domicile et extérieur du Paraguay ont été officiellement dévoilés. Intitulée « De la Tierra a la Piel » (« De la terre à la peau »), cette collection rend un hommage poétique aux paysages et aux racines culturelles de la nation. Son design met en exergue le lien sacré qui unit les joueurs à la terre de leur patrie.





Plus d'actualités sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

👕 Maillots de la Coupe du monde 2026 : tous les maillots des grandes équipes dévoilés

🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026

⚽️ Ballon officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : où acheter l’adidas Trionda