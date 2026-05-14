Tenues du Paraguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

À l’approche de la Coupe du monde 2026, les nouveaux maillots domicile et extérieur du Paraguay ont été dévoilés ; ils rendent un hommage poétique aux paysages et aux racines du pays. Baptisée « De la Tierra a la Piel » (« De la terre à la peau »), cette gamme met en exergue le lien sacré qui unit les joueurs à leur terre patrie.





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