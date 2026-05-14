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Paraguay home kit 2026 PUMA
Renuka Odedra

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Tenues du Paraguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Les nouveaux maillots du Paraguay pour 2026 ont été dévoilés : un modèle classique à rayures et une version inédite à motif camouflage.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, les nouveaux maillots domicile et extérieur du Paraguay ont été dévoilés ; ils rendent un hommage poétique aux paysages et aux racines du pays. Baptisée « De la Tierra a la Piel » (« De la terre à la peau »), cette gamme met en exergue le lien sacré qui unit les joueurs à leur terre patrie.


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Boutique : Tenues du Paraguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Maillot domicile du Paraguay

    Les rayures rouges et blanches classiques font leur grand retour avec un nouveau souffle. Doté d'une texture aux légères traces d'usure, ce motif dégage un sentiment d'histoire et d'authenticité. Les bordures bleues au col et aux poignets rappellent le drapeau national, alliant ainsi tradition et touche contemporaine.





  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Maillot extérieur du Paraguay

    Audacieux et novateur, le maillot extérieur arbore un motif profond aux allures de camouflage, décliné dans des tons de noir et de bleu sarcelle, qui confère au design une impression de mouvement et d’imprévisibilité. Ce design, à la fois tactique et moderne, incarne la ténacité et la capacité d’adaptation qui caractérisent le football paraguayen – conçu pour l’imprévu.