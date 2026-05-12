Tenues du Mexique pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde de la FIFA 2026, arborera un maillot qui célèbre son héritage tout en regardant vers l’avenir.

Conçu par adidas, le maillot domicile incarne la fierté nationale à travers des motifs préhispaniques et une conception moderne axée sur la performance. Pour les fans, c’est bien plus qu’un simple maillot de match : c’est un symbole d’unité, d’héritage et d’amour du football.

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Si le maillot domicile a déjà été officiellement dévoilé, la version extérieure demeure encore secrète, même si des fuites ont offert un aperçu prometteur de son style. Entre références nostalgiques et nouveaux visuels audacieux, la collection 2026 du Mexique s’annonce déjà comme l’une des plus commentées du tournoi.

Boutique : Tenues du Mexique pour la Coupe du monde de la FIFA 2026