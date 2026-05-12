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Mexico 2026 World Cup kit - Diego Lainezadidas
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues du Mexique pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Tradition et innovation se rencontrent dans les nouveaux maillots de la Coupe du monde du Mexique.

Le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde de la FIFA 2026, arborera un maillot qui célèbre son héritage tout en regardant vers l’avenir.

Disponibledès maintenantchez adidas.

Conçu par adidas, le maillot domicile incarne la fierté nationale à travers des motifs préhispaniques et une conception moderne axée sur la performance. Pour les fans, c’est bien plus qu’un simple maillot de match : c’est un symbole d’unité, d’héritage et d’amour du football.

Mexico 2026 World Cup kit - Roberto Alvaradoadidas

Si le maillot domicile a déjà été officiellement dévoilé, la version extérieure demeure encore secrète, même si des fuites ont offert un aperçu prometteur de son style. Entre références nostalgiques et nouveaux visuels audacieux, la collection 2026 du Mexique s’annonce déjà comme l’une des plus commentées du tournoi.

Boutique : Tenues du Mexique pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Mexico World Cup 2026@adidasMX

    Mexique – Maillot domicile

    Le maillot domicile du Mexique marie tradition et modernité : une teinte verte profonde agrémentée de motifs géométriques d’inspiration aztèque. Ce modèle célèbre la passion d’une nation qui vit et respire le football, capturant l’énergie qui fédère des générations de supporters. À l’arrière du col, la mention « SOMOS MÉXICO » (« Nous sommes le Mexique ») réaffirme avec force l’unité et la fierté nationale. Des bandes audacieuses traversent les épaules, tandis que la technologie de refroidissement avancée d’adidas assure une union parfaite entre performance et identité.

    Déjà disponible à l’achat, la version authentique est proposée à environ 135 €, tandis que la réplique est vendue autour de 90 € chez les principaux revendeurs. Au Royaume-Uni, les tarifs sont similaires : environ 120 £ pour l’authentique et 85 £ pour la réplique.

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  • Mexique – Maillot extérieur

    S’inspirant de la riche histoire du Mexique, le maillot extérieur affiche un motif graphique gris sur fond blanc, inspiré des « Grecas », ces motifs géométriques présents dans l’architecture et l’art traditionnels. Ce dessin, qui recouvre l’ensemble du maillot, évoque une succession d’escaliers abstraits, clin d’œil aux façades en gradins des bâtiments mexicains. La mention « SOMOS MÉXICO » (« Nous sommes le Mexique ») est brodée à l’arrière du col pour rappeler l’unité et la passion qui incarnent l’esprit mexicain à l’aube de sa troisième Coupe du monde de la FIFA, un record pour le pays. 

    Déjà disponible à la vente, la version authentique est proposée à environ 135 €, tandis que la réplique est vendue autour de 90 € chez les principaux revendeurs. Au Royaume-Uni, les tarifs sont similaires : environ 120 £ pour l’authentique et 85 £ pour la réplique.

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  • Mexico Third kit adidas

    Mexique – Troisième maillot

    adidas a présenté le nouveau maillot third de l’équipe du Mexique, conçu selon le concept « Mexican Wa(y)ve ». Le maillot, orné d’un motif « MX » ton sur ton, affiche un style élégant et épuré. Le col V et les finitions soignées mettent en valeur le message « Somos México » (« Nous sommes le Mexique »), invitation à l’unité nationale. Ce modèle rend hommage au Mexique, seul pays à avoir organisé trois Coupes du monde, et s’impose comme un symbole fort de l’identité mexicaine. 

    Ce troisième maillot est d’ores et déjà disponible. La version authentique est proposée à environ 135 €, tandis que la réplique est vendue autour de 90 € chez les principaux revendeurs. Au Royaume-Uni, les tarifs sont similaires : environ 120 £ pour l’authentique et 85 £ pour la réplique.

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