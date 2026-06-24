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Renuka Odedra

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Tenues du Maroc pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Maroc

Peut-on s'attendre à une création audacieuse de la part de PUMA pour les maillots du Maroc ?

Les maillots de l’équipe du Maroc pour la Coupe du monde 2026, conçus par PUMA, ont été officiellement présentés et salués par la critique. Fidèle à son savoir-faire, la marque a abandonné les modèles standardisés pour une collection sur mesure s’inspirant de l’artisanat marocain, des motifs géométriques ancestraux et du patrimoine amazigh. Le maillot domicile et le maillot extérieur allient ainsi performance sportive et fierté culturelle.

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Boutique : maillots du Maroc pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile du Maroc

    Le maillot domicile insuffle un nouveau souffle aux couleurs classiques de l'équipe nationale. Il se caractérise par un fond rouge vif et profond, associé à des empiècements latéraux verts éclatants qui rappellent l'étoile du drapeau marocain. Les éléments phares de ce maillot sont le col et les poignets, qui mettent en valeur des interprétations modernes et raffinées de la couture traditionnelle marocaine, ainsi que des motifs géométriques évoquant les zelliges classiques. Doté d’un col mandarin caractéristique et d’une subtile touche de boutons, le maillot est associé à un short vert et à des chaussettes rouges pour un ensemble harmonieux.

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    Maillot extérieur du Maroc

    À l’inverse, le maillot extérieur adopte une esthétique épurée et élégante tout en mettant en avant ses liens culturels. Le maillot repose sur un fond blanc éclatant, offrant une silhouette nette et moderne. Au centre du maillot, un motif à la texture magnifique, inspiré directement de la broderie traditionnelle amazighe (berbère), s'étend verticalement. Pour intégrer l'identité nationale à ce design épuré, PUMA a rehaussé le col et les poignets d'une subtile bordure rouge et verte, et a complété la tenue avec un short et des chaussettes blancs assortis.

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