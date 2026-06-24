Tenues du Maroc pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Les maillots de l’équipe du Maroc pour la Coupe du monde 2026, conçus par PUMA, ont été officiellement présentés et salués par la critique. Fidèle à son savoir-faire, la marque a abandonné les modèles standardisés pour une collection sur mesure s’inspirant de l’artisanat marocain, des motifs géométriques ancestraux et du patrimoine amazigh. Le maillot domicile et le maillot extérieur allient ainsi performance sportive et fierté culturelle.

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