Tenues du Maroc pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

À l’inverse, le maillot extérieur adopte une esthétique épurée et élégante tout en mettant en avant ses liens culturels. Le maillot repose sur un fond blanc éclatant, offrant une silhouette nette et moderne. Au centre du maillot, un motif à la texture magnifique, inspiré directement de la broderie traditionnelle amazighe (berbère), s'étend verticalement. Pour intégrer l'identité nationale à ce design épuré, PUMA a rehaussé le col et les poignets de fines bordures rouges et vertes, et a complété la tenue avec un short et des chaussettes blancs assortis.