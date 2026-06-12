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Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidas
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues du Japon pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

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Découvrez en exclusivité les futurs maillots du Japon pour 2026, en prévision de la Coupe du monde de la FIFA.

Le Japon s’apprête à disputer la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une nouvelle gamme de maillots conçue par adidas, alliant technologie de pointe et symbolisme culturel. Les supporters peuvent s’attendre à des designs qui mettent à l’honneur le patrimoine japonais, du drapeau emblématique « Hinomaru » à des motifs abstraits inspirés des paysages naturels du pays. À l’approche du tournoi, les maillots de l’équipe nationale suscitent déjà l’enthousiasme des supporters du monde entier.

Les tenues sontd’ores et déjàdisponibles à l’achat sur lesite d’adidas.

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Boutique : maillots du Japon pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • adidas japan national kitadidas is the official supplier of the Japan National Team

    Maillot domicile du Japon

    Le maillot domicile du Japon affiche le bleu traditionnel du pays, agrémenté d’un motif abstrait aux lignes bleu cendré. Ce design évoque la célèbre brume qui se forme à la rencontre du ciel et de la mer, symbolisant l’horizon japonais. Le drapeau national orne discrètement l’arrière du cou, clin d’œil à la fierté nationale. La technologie Climacool+ intégrée garantit fraîcheur et confort aux joueurs.

    La tenue est d’ores et déjà disponible : la version réplique est vendue 13 200 yens au Japon et la version authentique 19 800 yens, tandis que, au Royaume-Uni, les revendeurs proposent respectivement environ 85 £ et 120 £.

    Commandezdès maintenantles tenues du Japon pour la Coupe du monde sur adidas.

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    Maillot extérieur du Japon

    S’inspirant du thème « Colours Beyond the Horizon », le maillot extérieur du Japon prend vie grâce à un motif à rayures composé de douze couleurs distinctes qui symbolisent l’unité et les liens qui unissent la nation, sur le terrain comme en dehors. Sur un fond blanc cassé, onze lignes verticales estompées descendent le long du maillot, évoquant la pluie et symbolisant chacun des onze joueurs sur le terrain, tandis qu’une bande centrale audacieuse reprend la couleur du soleil rouge du drapeau national pour représenter le cœur de l’équipe : ses supporters. Le drapeau national est imprimé à l’arrière du col, symbole de fierté et d’identité collective. 

    Le maillot domicile est déjà en vente : la version réplique est proposée à 13 200 ¥ au Japon et la version authentique à 19 800 ¥. Au Royaume-Uni, les revendeurs proposent la réplique autour de 85 £ et le maillot authentique à 120 £.

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