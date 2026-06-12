Le maillot domicile du Japon affiche le bleu traditionnel du pays, agrémenté d’un motif abstrait aux lignes bleu cendré. Ce design évoque la célèbre brume qui se forme à la rencontre du ciel et de la mer, symbolisant l’horizon japonais. Le drapeau national orne discrètement l’arrière du cou, clin d’œil à la fierté nationale. La technologie Climacool+ intégrée garantit fraîcheur et confort aux joueurs.

La tenue est d’ores et déjà disponible : la version réplique est vendue 13 200 yens au Japon et la version authentique 19 800 yens, tandis que, au Royaume-Uni, les revendeurs proposent respectivement environ 85 £ et 120 £.