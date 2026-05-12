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Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues du Japon pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Découvrez en exclusivité les futurs maillots du Japon pour 2026, à l’approche de la Coupe du monde de la FIFA.

Le Japon s'apprête à disputer la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une nouvelle gamme de maillots conçue par adidas, alliant technologies de pointe et symboles culturels.

Les supporterspeuvent d’ores et déjàse procurer ces tenues sur lesiteofficield’adidas.

Les supporters peuvent s’attendre à des designs qui célèbrent l’héritage nippon, du drapeau emblématique « Hinomaru » à des motifs abstraits inspirés des paysages du pays. À l’approche du tournoi, ces nouveaux maillots suscitent déjà l’enthousiasme des fans du monde entier.

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Le maillot domicile a déjà été officiellement dévoilé, tandis que des fuites concernant la tenue extérieure laissent entrevoir ce que le Japon pourrait porter sur les terrains internationaux. Fidèle à sa réputation, adidas marie style et innovation pour équiper joueurs et supporters d’une gamme de haut niveau durant la campagne 2026.

Boutique : Tenues du Japon pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Japon – Maillot domicile

    Le maillot domicile du Japon affiche le bleu traditionnel du pays, rehaussé d’un motif abstrait aux lignes bleu cendré. Ce design évoque la brume caractéristique qui se forme à la rencontre du ciel et de la mer, symbolisant l’horizon japonais. Le drapeau national orne discrètement l’arrière du cou, clin d’œil à la fierté nationale. La technologie Climacool+ intégrée garde les joueurs frais et confortables sur le terrain.

    Déjà disponible à la vente, la réplique est proposée à 13 200 yens au Japon et la version authentique à 19 800 yens, tandis que les détaillants britanniques la proposent respectivement autour de 85 £ et 120 £.

    Commandezdès maintenantvotre maillot du Japon pour la Coupe du monde sur le site officieladidas.

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    Japon – Maillot extérieur

    S’inspirant du thème « Colours Beyond the Horizon », le maillot extérieur du Japon se distingue par un motif à rayures composé de douze couleurs vives, symbole d’unité et de lien entre la nation, sur le terrain comme en dehors. Sur un fond blanc cassé, onze lignes verticales estompées descendent le long du maillot, évoquant la pluie et symbolisant chacun des onze joueurs sur le terrain, tandis qu’une bande centrale audacieuse reprend la couleur du soleil rouge du drapeau national pour représenter le cœur de l’équipe : ses supporters. Le drapeau national est imprimé à l’arrière du col, symbole de fierté et d’identité collective. 

    Le maillot domicile est d’ores et déjà disponible. La version réplique est proposée à 13 200 yens au Japon et la version authentique à 19 800 yens. Au Royaume-Uni, les revendeurs proposent la réplique autour de 85 £ et le maillot authentique à 120 £.

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