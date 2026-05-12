Tenues du Japon pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le Japon s'apprête à disputer la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une nouvelle gamme de maillots conçue par adidas, alliant technologies de pointe et symboles culturels.

Les supporters peuvent s’attendre à des designs qui célèbrent l’héritage nippon, du drapeau emblématique « Hinomaru » à des motifs abstraits inspirés des paysages du pays. À l’approche du tournoi, ces nouveaux maillots suscitent déjà l’enthousiasme des fans du monde entier.

adidas

Le maillot domicile a déjà été officiellement dévoilé, tandis que des fuites concernant la tenue extérieure laissent entrevoir ce que le Japon pourrait porter sur les terrains internationaux. Fidèle à sa réputation, adidas marie style et innovation pour équiper joueurs et supporters d’une gamme de haut niveau durant la campagne 2026.

Boutique : Tenues du Japon pour la Coupe du monde de la FIFA 2026