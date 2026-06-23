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Ghana world cup kitsPUMA
Renuka Odedra

Traduit par

Tenues du Ghana pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Coupe du monde
Ghana

Les nouveaux maillots du Ghana pour 2026 ont été dévoilés : une interprétation modernisée des couleurs nationales et une version or.

Pour la Coupe du monde 2026, PUMA s’est largement inspiré du folklore ghanéen et de l’effervescence quotidienne d’Accra pour concevoir les tenues des Black Stars. La collection, guidée par une philosophie de l’audace, vise à se démarquer.

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Boutique : maillots du Ghana pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Maillot domicile du Ghana

    Une vague d’énergie brute. Sur une base blanche, des motifs géométriques audacieux déclinent des dégradés flamboyants de rouge, jaune et vert — les couleurs nationales animées par le rythme et le mouvement. L’emblématique « Black Star » trône fièrement au centre du design. Festif, assumé et conçu pour se démarquer.





  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Maillot extérieur du Ghana

    Rayonnant de puissance et d’optimisme, le maillot extérieur doré ne passe pas inaperçu. Son motif intégral inspiré du Kente lui confère une dimension culturelle, tandis que les finitions rouges et l’étoile noire rappellent l’héritage ghanéen.