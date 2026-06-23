Tenues du Ghana pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Pour la Coupe du monde 2026, PUMA s’est largement inspiré du folklore ghanéen et de l’effervescence quotidienne d’Accra pour concevoir les tenues des Black Stars. La collection, guidée par une philosophie de l’audace, vise à se démarquer.

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