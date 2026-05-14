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Ghana world cup kitsPUMA
Renuka Odedra

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Tenues du Ghana pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Coupe du monde
Ghana

Les nouveaux maillots du Ghana pour 2026 ont été dévoilés : une interprétation moderne des couleurs nationales agrémentée d’une version or.

Pour la Coupe du monde 2026, PUMA s’est largement inspiré du folklore ghanéen et de l’effervescence quotidienne d’Accra pour concevoir les tenues des Black Stars. La collection affiche ainsi une audace et une distinction affirmées.


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Boutique : Tenues du Ghana pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Maillot domicile du Ghana

    Une véritable décharge d’énergie. Sur une base blanche, des motifs géométriques audacieux déclinent des dégradés éclatants de rouge, de jaune et de vert — les couleurs nationales qui s’animent au gré du rythme et du mouvement. L’emblématique Black Star trône fièrement au centre du design. Festif, sans complexe et conçu pour se démarquer.





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    Maillot extérieur du Ghana

    Rayonnant de puissance et d’optimisme, le maillot extérieur doré ne passe pas inaperçu. Un motif inspiré du Kente, qui recouvre l’ensemble du maillot, lui confère une dimension culturelle, tandis que les finitions rouges et l’étoile noire rappellent l’héritage ghanéen.