Tenues du Ghana pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Une véritable décharge d’énergie. Sur une base blanche, des motifs géométriques audacieux déclinent des dégradés éclatants de rouge, de jaune et de vert — les couleurs nationales qui s’animent au gré du rythme et du mouvement. L’emblématique Black Star trône fièrement au centre du design. Festif, sans complexe et conçu pour se démarquer.















