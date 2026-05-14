Tenues du Ghana pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Pour la Coupe du monde 2026, PUMA s’est largement inspiré du folklore ghanéen et de l’effervescence quotidienne d’Accra pour concevoir les tenues des Black Stars. La collection affiche ainsi une audace et une distinction affirmées.
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