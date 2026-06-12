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Canada 2026 home and away kitNike
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues du Canada pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

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Canada

Les tenues du Canada pour la Coupe du monde 2026 affichent enfin une identité affirmée, une grande ambition et un design original.

Le Canada a officiellement dévoilé ses très attendus maillots pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, Nike ayant enfin conçu un modèle sur mesure pour le pays coorganisateur.

Les supporters peuventd’ores et déjàse procurer ces nouvelles tenues sur Fanatics aux États-Unis.

Après avoir dû se contenter d’un modèle standard en 2022, l’équipe nationale masculine aborde enfin une Coupe du monde à domicile avec une identité affirmée, baptisée « Full Tilt », qui marie héritage, innovation et symboles nationaux incontournables.

Commandez vos tenues sur le site deNike.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots du Canada pour la Coupe du monde 2026, y compris les designs domicile et extérieur, les détails de la sortie et leur prix.

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Boutique : Tenues du Canada pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Canada 2026 home kitNike

    Maillot domicile du Canada

    Le maillot domicile du Canada pour 2026 reste fidèle à la tradition tout en la revisitant avec un design moderne et affirmé. Rouge dominant, il arbore sur la poitrine une feuille d’érable bicolore frappante, clin d’œil évident au symbole le plus emblématique du pays.

    Nike place la feuille d’érable au centre comme marque de reconnaissance, symbole d’unité et de progression, tandis que des détails techniques discrets s’inspirent des vêtements d’extérieur canadiens. Des passepoils noirs et des finitions soignées créent du contraste, et l’ensemble utilise la dernière technologie Aero-FIT de Nike pour optimiser la circulation de l’air et le confort sur le terrain.

    Le résultat est un maillot à la fois classique et affirmé, conçu pour se démarquer sur le sol national.

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    Maillot extérieur du Canada

    Le maillot extérieur du Canada adopte une approche bien plus audacieuse, s'orientant vers une esthétique plus sombre et plus agressive. Le maillot présente un fond noir orné d'un motif graphique blanc chaotique, conçu pour évoquer de la glace fracturée, en référence à la culture des sports d'hiver et à la résilience du pays.

    Cette direction artistique s’inscrit dans la vision globale de Nike pour 2026, qui veut que les maillots extérieurs soient des déclarations d’avenir plutôt que de simples variantes traditionnelles.

    Elle contraste fortement avec le maillot domicile et affirme une identité audacieuse, synonyme d’énergie à l’aube du tournoi.

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