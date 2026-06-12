Le Canada a officiellement dévoilé ses très attendus maillots pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, Nike ayant enfin conçu un modèle sur mesure pour le pays coorganisateur.

Après avoir dû se contenter d’un modèle standard en 2022, l’équipe nationale masculine aborde enfin une Coupe du monde à domicile avec une identité affirmée, baptisée « Full Tilt », qui marie héritage, innovation et symboles nationaux incontournables.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots du Canada pour la Coupe du monde 2026, y compris les designs domicile et extérieur, les détails de la sortie et leur prix.

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