Tenues du Canada pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le Canada a officiellement présenté ses très attendus maillots pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçus sur mesure par Nike pour le pays coorganisateur.

Après avoir dû se contenter d’un maillot standard en 2022, l’équipe nationale masculine aborde cette Coupe du monde à domicile avec une identité audacieuse, baptisée « Full Tilt », qui marie héritage, innovation et symboles nationaux incontournables.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots du Canada pour la Coupe du monde 2026, y compris les versions domicile et extérieur, les dates de sortie et les prix.

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