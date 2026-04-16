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Canada 2026 home and away kitNike
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues du Canada pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Les maillots du Canada pour la Coupe du monde 2026 affichent enfin une identité forte, une grande ambition et un design remarquable.

Le Canada a officiellement présenté ses très attendus maillots pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçus sur mesure par Nike pour le pays coorganisateur.

Les supporters américainspeuventse procurer ces tenues chez Fanatics.

Après avoir dû se contenter d’un maillot standard en 2022, l’équipe nationale masculine aborde cette Coupe du monde à domicile avec une identité audacieuse, baptisée « Full Tilt », qui marie héritage, innovation et symboles nationaux incontournables.

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Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots du Canada pour la Coupe du monde 2026, y compris les versions domicile et extérieur, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : Maillots du Canada pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile du Canada

    Le maillot domicile du Canada pour 2026 reste fidèle à la tradition tout en la revisitant avec un design moderne et affirmé. Le maillot est principalement rouge, avec un motif de feuille d'érable bicolore saisissant sur le devant, clin d'œil évident au symbole le plus emblématique du pays.

    Nike place la feuille d’érable au cœur du design pour symboliser l’unité et l’élan collectif, tandis que des détails techniques s’inspirent des vêtements de plein air canadiens. Des passepoils noirs et des finitions soignées créent du contraste, et la construction globale utilise la dernière technologie Aero-FIT de Nike afin d’optimiser la circulation de l’air et le confort sur le terrain.

    Le résultat est un maillot à la fois classique et affirmé, conçu pour se démarquer sur le terrain.

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    Tenue extérieure du Canada

    Le maillot extérieur du Canada adopte une approche bien plus audacieuse, s'orientant vers une esthétique plus sombre et plus agressive. Le maillot présente un fond noir orné d'un motif graphique blanc chaotique, conçu pour évoquer de la glace fracturée, en référence à la culture des sports d'hiver et à la résilience du pays.

    Cette direction artistique s’inscrit dans la vision globale de Nike pour 2026, qui veut que les tenues extérieures soient des déclarations d’avenir plutôt que de simples alternatives.

    Elle contraste nettement avec le maillot domicile et affirme une identité audacieuse, synonyme d’énergie à l’aube du tournoi.

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