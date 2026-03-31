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Angelica Daujotas

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Tenues du Brésil pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Dévoilement des maillots du Brésil pour 2026 : le jaune emblématique rencontre la révolution audacieuse de Jordan.

Les tenues du Brésil pour la Coupe du monde 2026 sont arrivées, et comme toujours, la Seleção ne fait pas les choses à moitié.

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Avec cinq étoiles sur la poitrine et une histoire à leur actif, les attentes sont toujours très élevées lorsqu'il s'agit du look du Brésil sur la plus grande scène. Nike a répondu en alliant tradition et innovation, proposant un maillot domicile fidèle aux couleurs les plus emblématiques du football, ainsi qu'un maillot extérieur audacieux, signé Jordan, qui ouvre de nouvelles perspectives.

Des clins d'œil subtils à 1970 à l'un des designs alternatifs les plus accrocheurs du tournoi, la collection 2026 du Brésil fait déjà parler d'elle.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues du Brésil pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : maillots du Brésil pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile du Brésil

    On ne touche pas à un classique – et le Brésil ne l’a pas fait. Il s’agit davantage d’une évolution raffinée que d’une refonte, exactement ce à quoi on s’attendrait du maillot le plus emblématique du football.

    Le maillot domicile 2026 conserve la célèbre base « jaune canari », associée à des détails verts et à un short bleu, perpétuant ainsi un look qui a marqué le football de la Coupe du monde depuis des générations.

    Mais Nike y a ajouté des touches modernes. Un motif graphique subtil inspiré d’un drapeau brésilien déformé parcourt le tissu, tandis que des accents verts plus vifs sur les côtés et les épaules confèrent au maillot une touche plus nette et plus contemporaine.

    On retrouve également des clins d'œil à l'histoire un peu partout. La palette de couleurs et les détails s'inspirent de la légendaire équipe de 1970, largement considérée comme l'une des meilleures équipes de tous les temps.

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    Maillot extérieur du Brésil

    Conçu en collaboration avec Jordan Brand – une première pour le Brésil lors d’une Coupe du monde –, le maillot extérieur inaugure une nouvelle identité audacieuse.

    Le maillot présente une base bleue saisissante, agrémentée de motifs superposés et irréguliers ainsi que de rayures ton sur ton, créant un motif dynamique, presque abstrait, sur le devant. Les détails jaunes et les empiècements latéraux turquoise lui permettent de rester fidèle à la palette traditionnelle du Brésil, tandis que l'ensemble est conçu pour refléter l'énergie, le mouvement et la créativité sur le terrain.

    Le concept s'oriente également vers un style plus agressif, certaines versions du design s'inspirant de la nature et de l'identité offensive « redoutable » du Brésil. C'est une pièce emblématique, et l'un des maillots les plus commentés de tout le cycle 2026.

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