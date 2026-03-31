Tenues du Brésil pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les tenues du Brésil pour la Coupe du monde 2026 sont arrivées, et comme toujours, la Seleção ne fait pas les choses à moitié.

Avec cinq étoiles sur la poitrine et une histoire à leur actif, les attentes sont toujours très élevées lorsqu'il s'agit du look du Brésil sur la plus grande scène. Nike a répondu en alliant tradition et innovation, proposant un maillot domicile fidèle aux couleurs les plus emblématiques du football, ainsi qu'un maillot extérieur audacieux, signé Jordan, qui ouvre de nouvelles perspectives.

Des clins d'œil subtils à 1970 à l'un des designs alternatifs les plus accrocheurs du tournoi, la collection 2026 du Brésil fait déjà parler d'elle.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues du Brésil pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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